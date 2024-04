Sladké červené plody sklízí zkušený pěstitel až do listopadu. Ivan Haška z Moravskoslezských Beskyd používá k pěstování jahod pěstební věž. Minimalizuje tím nutný prostor a maximalizuje výnos jahod. Na metr čtvereční se vejde čtyřiapadesát jahodníkových sazenic.

Jahody Ivan Haška vysazuje v polovině dubna a nechává je pouze jednu sezónu. Vypouštějí mnoho šlahounů a je snadné je množit, takže se podle něj vyplatí sadbu obnovovat | Foto: Se svolením Ivana Hašky

Jahody jsou oblíbenou rostlinou zahradníků. Podle Ivana Hašky, zkušeného zahradníka z Moravskoslezského Pstruží, je na výsadbu jahodníku už nejvyšší čas.

„Vysévat jahodu je složité, lepší variantou je zakloupit už předpřipravenou sadbu v jahodárně nebo v zahradnictví. Když si správně namixujete rané, klasické a pozdní odrůdy, můžete sklízet od června do července. Pokud použijete také stáleplodící druhy, budete sklízet i na balkóně až do prvních mrazů,“ říká pěstitel.

Jahodníky nechává jednu sezónu

Po předchozích zkušenostech už Ivan Haška vkládá energii jen do stáleplodících kultivarů. Nechce prý sbírat kýble jahod naráz.

Teď se hraje o bohatou úrodu jahod: Jak dát jahodníku jarní péči, tvar a živiny

Rostliny pěstitel vysazuje v polovině dubna a nechává je pouze jednu sezónu. „Když pěstujete intenzivně, jako já, tak je substrát v truhlíku už po jednom létě vyplozený. Pěstujete-li klasicky na záhonu, nebo ve vyvýšených truhlících, tak se dá s jednou sadbou vyjít i na tři roky," podotýká zahradník.

„Já zkrátka každý rok sadbu obnovuji. Vyplatilo se mi to. Jahody vypouštějí mnoho šlahounů, takže se dají jednoduše množit,“ vysvětluje svůj systém Ivan Haška.



Nahrává se anketa ...

Pěstební věž zabere minimum prostoru

Jahodníky má Ivan Haška v pěstební věži. „Je to alternativa ke klasickým truhlíkům. Postavil jsem si sice také jahodovou stěnu, což je jednoduchá konstrukce z nerezu, na níž jsou upevněny truhlíky, ale věž je úplně jiná liga. Na metru čtverečním vypěstujete kýble jahod,“ usmívá se.

V pěstební věži vytvoří rostliny doslova jahodovou kouli. Na malý prostor se vejde až čtyřiapadesát rostlin.Zdroj: Se svolením Ivana Hašky

Věž objevil na internetu a nechal si ji dovézt z Ameriky. „Jde o vermikompostér. To znamená, že se v ní chovají žížaly a v jednotlivých patrech můžete pěstovat zeleninu, květiny nebo třeba jahody jako já,“ přibližuje Ivan Haška.

Chcete mít parádní úrodu jahod? Zkuste je pěstovat na speciálních záhonech

Zahradník přiznává, že pěstební věž není nejlevnější. Za utracené peníze mu však stojí. „Vyšla mě na 10 tisíc korun. Hodně lidí by si řeklo, že se to nevyplatí. Já na to mám jednoduchou odpověď. Někdo vydá za cigarety měsíčně i 5 tisíc korun, to je za rok 60 tisíc. Finanční prostředky zkrátka vkládám do zahrádky. Myslím, že je to zdravější,“ směje se pěstitel.

Pěstovat jahody jde i na balkoně

Nejlepší na jahodové věži podle něj je, že zabere minimum prostoru. „Je vhodná pro lidi, kteří nechtějí, nebo nemohou, sázet klasicky do země či do vyvýšených záhonů,“ nastiňuje Ivan Haška.

„Řada Čechů žije v bytových domech a zahrádku zkrátka nemají. Ale i na balkoně nebo terase lze sklízet hromady jahod. Věž má šest pater a vypěstujete z ní doslova jahodovou kouli,“ vtipkuje zahradník.

Jak na velkou úrodu jahod podle Ivana Hašky

Podle zkušeného pěstitele jahody ke zdárnému růstu potřebují kvalitní substrát, mírně kyselou zem, dobrou výživu a dostatek slunce. „Jižní strana není úplně nejvhodnějším umístěním. Pokud pěstujete v truhlíku, mohl by se substrát při vysokých teplotách uvařit,“ upozorňuje Ivan Haška s tím, že nejlepší je západní strana.

„Pěstební věž je na balkonech ideální, protože je otočná. Když ji každý den pootočíte o 90 stupňů, dostanou jahodníky světlo, které potřebují,“ radí geniální fígl zahradník.

Jahodníky potřebují vyživit: milují hnojivo, které si uděláte doma. Náklady 0 Kč

Každá mince má však dvě strany. I pěstování ve věži má podle něj své nevýhody. „Musíte se o sadbu více starat. To ale platí u jahod obecně. Klasicky jde o otrhávání listů. Také je potřeba redukovat výhony, hnojit a zalévat,“ popisuje Ivan Haška péči o jahodníky.

Hlavně v truhlících nebo právě ve pěstební věži je potřeba dát pozor, abyste rostliny nepřelévali. „Jahody totiž nemají rády, když jsou přemokřené,“ připomíná zahradník

Jahodám se daří i v truhlíku.Zdroj: Se svolením Ivana Hašky

Největší nevýhodou pěstební věže je podle Ivana Hašky nepřehlednost. Jahodníky totiž vypouštějí mnoho šlahounů, takže je nutné je redukovat.

„Není výjimkou, že jedna rostlina vyhodí i okolo dvaceti šlahounů. Pokud chcete mít bohatou úrodu, musíte nechávat maximálně pět šlahounů na jedné rostlině. Ve věži to ale není jednoduché uhlídat. Je totiž kompletně prorostlá a nevíte, který šlahoun patří ke které rostlině,“ zmiňuje Ivan Haška závěrem největší úskalí svého jinak osvědčeného systému.