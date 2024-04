Když české obchody před dvěma lety zasáhla „cibulová krize“, rozhodl se Ivan Haška, že už nic nenechá náhodě. Začal pěstovat hned několik druhů. A svými pěstitelskými úspěchy, mezi které řadí i více než kilogramový výpěstek, se rozhodně může chlubit.

Ivan Haška cibuli miluje. Když tedy před dvěma lety výrazně zdražila v obchodech, pustil se do jejího pěstování. A chlubit se může vskutku skvělými výsledky. | Foto: Se svolením Ivana Hašky

Cibuli zkrátka miluje. Ivan Haška z moravskoslezské obce Pstruží pěstuje hned několik druhů. A ví, jak na to. Každá odrůda má podle něj jinou chuť i jiné využití.

„Když se řekne tlačenka, tak si ji neumím představit bez cibule, vy ano? To zkrátka nejde. Pokud pečete maso, tak to taky bez cibule nebude ono. Ani polévka či vepřové koleno. Dávám cibuli snad do všeho. Podle mě je základem kuchyně,“ říká Ivan Haška.

Cibule vysévá už v únoru. „Zkrátka si cibuli předpěstovávám a v dubnu ji pak spolu s ostatní zeleninou přesazuji ven. To je moje tajemství velké a kvalitní cibule,“ popisuje svůj recept zahradník.

Předpěstování je podle něj důležité. „Hlavně pro zahrádkáře, kteří mají svoji zahrádku v chladnějších lokalitách. V těch teplejších, jako jsou jižní Morava, Olomoucko či Polabí, se dá normálně vysít přímo do záhonu už na konci března či na začátku dubna. A taky krásně naroste,“ vysvětluje pěstitel.



Zahradník sází na rozmanité druhy cibule

Kromě klasické žluté Stuttgartské cibule pěstuje Ivan Haška i tři druhy šalotky - běžnou, červenou a kamelot. Dále pak ozimnou cibuli, která se seje v srpnu, malé cibulky perlovky, jež jsou vhodné pro zavařování, a dvě odrůdy obří cibule. Bílá a žlutá odrůda cibule Globo podle něj může při předpěstování bez problémů dorůstat i v méně vhodných lokalitách do váhy jednoho kilogramu.

„Manželka mi ale říkala, že už takové monstrum nechce. Prý ho nedokáže beze zbytku zpracovat,” směje se pěstitel a dodává: „Pokud si obří odrůdu Globo předpěstujete a dáte ji, co potřebuje, tak se dočkáte velkých a kvalitních plodnic. Tato odrůda ale není vhodná na skladování, hodí se spíše do salátů.“

Cibule globo může dorůst do obřích rozměrů.Zdroj: Se svolením Ivana Hašky

Zatímco Globo má podle něj skladovatelnost špatnou, na druhé straně spektra stojí šalotka. „Pokud šalotku skladujete správně, vydrží v pohodě do další sklizně. Bezproblémově můžete uchovávat taky Stuttgartskou cibuli. Naopak obří a ozimné cibule vydrží maximálně do ledna. Potom už začnou prorůstat. Nejsou zkrátka vhodné na sklad. A proto je důležité pěstovat mix cibulí,“ radí pěstitel.

„Existuje celá řada dalších odrůd, které můžete pěstovat. A musím říct, že každá cibule je opravdu chuťově jiná. Bohužel ale některé odrůdy nejsou tak rozšířené, protože nemají sazečku. Jedinými možnostmi jsou předpěstování nebo výsev. Letos chci rozmanitost odrůd ještě rozšiřovat,“ usmívá se Ivan Haška.

Předpěstovat, hnojit a zalévat

„Pokud chcete zkoušet pěstovat různé druhy, musíte si buď jeden rok udělat sazečku a druhý teprve cibuli zasadit, anebo si ji předpěstujete. Tak to dělám já. Není na tom nic složitého. Cibuli můžete předpěstovávat klasicky na okně, nebo pod světlem,“ vysvětluje Ivan Haška možnosti.

Cibule podle něj potřebuje správné hnojivo a z počátku i vydatnou zálivku. „Musíte jí dát hodně draslíku, dále potřebuje fosfor a síru. A když roste, chce také hodně zálivky. I když cibule obecně nemá ráda vodu, je vhodné ji z počátku zálivku dopřát. Před sklizní už bych se s tím trošku mírnil,“ radí zahrádkář

Vázání cibule do copů

Cibule Ivan Haška váže do copů a skladuje ve svém sklepě. „Naučil jsem se to na internetu. Není to pouze estetické. Je to zdaleka nejlepší způsob skladování, protože cibule jsou na vzduchu, takže méně hnijí. A když nějaká z nich už nevypadá dobře, tak ji jenom vytrhnete,“ vysvětluje výhody pěstitel.

„Manželka je z mého cibulového ráje nadšená. Během celého roku má přísun čerstvé cibule,“ usmívá se Ivan Haška.