Petra Vogelová pěstuje citrusy na zahradě a v zimě na půdě. Své citrusové plody ráda každoročně využívá i při pečení vánočního cukroví. Pěkným šťavnatým citrusům podle ní k životu stačí docela málo a prozradí vám, jak je úspěšně doma pěstovat.

Pěstování citrusů v českých podmínkách:

Petra Vogelová je známá tím, že pěstuje všechno, co se dá konzumovat. Před lety experimentovala s prvním citronovníkem a její záliba přerostla ve vášeň. Každoročně vždy před Vánoci začíná sklízet první úrodu. „Citrusy mám nyní na zimovišti, protože by venku zmrzly. Vždy je umísťuji na půdu, kde je mezi dvěma až deseti stupni Celsia. V zimě bývá vzduch sušší, proto citronovníky rosím, aby se na listech nerozmnožovali škůdci,“ vysvětluje. Od jara do podzimu jí pak zase dělají radost na zahradě a na terase.



Sklizeň citrusů

Jak probíhá u Petry Vogelové sklizeň? „Záleží na tom, jak jsou plody rané. Mně většinaz nich dozrává právě teď před Vánoci, ale v jejich sběru pokračuji i v lednu a v únoru. Každý rok dávám své vlastní citrony do cukroví. Řada lidí se mě ptá, jestli není lepší a levnější si je koupit. Mně se ale líbí, že si je můžu vypěstovat sama. Nejsou chemicky ošetřované a hlavně jsou chuťově úplně jiné než z obchodu. Není nad to si je utrhnout přímo ze stromu," usmívá se zkušená pěstitelka.

Velmi důležitá je pro ni soběstačnost. „Měli jsme období, kdy jsme se snažili farmařit a pěstovat všechno, co je k užitku, dokonce i v panelákovém bytě,“ směje se.

„Manžel mi nejprve nechtěl pěstování citrusů dovolit, ale pak mě sám překvapil tím, že mi přinesl první citronovník s plodem. Tehdy jsme ještě bydleli v bytě. Nakonec jsem si pořídila také mandarinku a pomeranč.“

Sama o sobě říká, že je samoukem, ale za léta praxe se z ní stala odbornice. Zkušenosti se svou pěstitelskou vášní sdílí na svém youtube kanálu Zahrada pro radost.

K pěstování citrusů přivedla i maminku

Svým nadšením prý nakazila i svou maminku. „I ona teď pěstuje mandarinku a pomeranč. První rok jí sice neplodily ani nekvetly, ale hned ten další měla sedm plodů. Letos ale bohužel nesklidila žádný, protože se stromeček vysílil na první úrodě. Vždy doporučuji nechat jej zesílit, potom bude přinášet každoroční radost. Já se snažím nechávat zpočátku maximálně dva či tři plody,“ radí zkušená pěstitelka.

Jak na zazimování citrusů?

Aby byla sklizeň od prosince do února vydatná, musí jejich pěstitelé podle mínění Petry Vogelové citrusy vhodně zazimovat. Za ideální místa pro zimování považuje vytápěný skleník nebo zimní zahradu.

„Své citrusy můžete zimovat ale i ve sklepě, v domech pak třeba na půdě, tak to dělám já. Je dobré, aby byl citrus u okna a měli byste se vyvarovat topení, které vysušuje. Pěstování se nemusíte vzdát, ani pokud bydlíte v bytě. Vyberte zkrátka místnost, kde máte nejnižší teplotu. Podmínky obvykle dobře splňuje ložnice. Jinou možností, kterou ale moc nedoporučuji, je chodba v panelákovém domě. Trochu bych se bála, že mi je nenechavý soused sklidí předčasně a že má celoroční práce přijde nazmar,“ směje se.

Pokud je budete zimovávat na tmavším místě, jako je například sklep, tak úměrně s tím byste podle pěstitelky měli snížít i zálivku.

„Když je zemina ještě vlhká, tak je nezalévám, počkám až trošičku více proschne. V zimě se citrusy zásadně nehnojí. Naposledy jim dopřávám hnojivo v srpnu a znovu až začátkem dubna, kdy je ostříhám, pohnojím a podle potřeby přesadím,“ uvádí Petra Vogelová.

Kde najít o pěstování citrusů víc informací?

Podle ní je dobré si nejprve o pěstování citrusů zjistit dostatek informací. „Můžete se poradit v nějaké facebookové skupině a dobré je průbežné pročítat blogy citrusářů. Nebojte se jich zeptat. Já jsem se vždy dočkala přínosné odpovědi. Hodně pomohou i specializované knihy o pěstování a ošetřování,“ říká.

Důležité je také vybrat správnou sazenici a jedním dechem varuje pěstitelka před nákupy v hobbymarketech.

„Mám vyzkoušené, že levný citrus špatně roste, nekvete a neplodí. Ten, který jsem měla já, měl malé plody, které brzy odpadly. Pokud jste úplným začátečníkem, můžete si je koupit ve specializovaném zahradnictví, nebo poprosit o první rostlinu zkušeného pěstitele,” uvádí a dodává: „Citronovník může vyjít zhruba na 500 korun, stromky ve stáří 10 let se prodávají za 2 až 4 tisíce korun.“

Její záliba v citrusech ale letos našla svoje hranice. Aktuálně totiž pěstuje 20 druhů citrusů a plnou půdu už zkrátka nechce obstarávat. „Budu většinu prodávat. Je to už příliš časově náročné. Mám v plánu, že si nechám dva druhy, protože ty mi jedou nejlépe, jednu mandarinku a jeden pomeranč,“ vypráví Petra Vogelová.