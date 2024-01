Iva Kmochová miluje kaki. A tak si ho i sama pěstuje. Podle ní je to hračka. Strom netrpí na nemoci ani škůdce a je skoro bezúdržbový. Na jaře kaki pohnojí, v zimě sklízí sladké plody.

Plody kaki sbírá Iva Kmochová na podzim. | Foto: Se svolením Ivy Kmochové

Tomel alias kaki - sladká divočina:

Zdroj: Youtube

Stromeček tomelu, jak se kaki odborně nazývá, pěstuje zahradnice ve velkém květníku. Na jaře ho dává do skleníku. „Kaki tam krásně kvete, ale plody nestihnou dozrát. Proto ho přenáším na zimoviště do altánu. Tam se pěkně vybarví, otrhám ho a zbaštím,“ směje se Iva Kmochová z Vitic ve Středočeském kraji. Kromě kaki se věnuje pěstování ibišků, kiwi či granátového jablka.



Nahrává se anketa …

Pěstování kaki? Bez zvláštní péče

Sazenici stromečku prý kupovala už před zhruba 10 lety ze zahradnického eshopu. Od té doby jí přinesl stovky plodů.

„Má asi 175 centimetrů na výšku a koruna má na šířku maximálně do jednoho metru. Nejlepší je, že nepotřebuje skoro vůbec žádnou péči. Ve skleníku mám mšice i molice a ještě se mi nestalo, aby na něm něco bylo. Na začátku jara ho klasicky pohnojím krystalonem start a už se o něj dále nestarám. Je pravda, že ošklivé větévky ostříhávám, jinak ho nechávám tak, jak je,“ popisuje péči o stromeček.

Pěstitelka sklízí citrusy od adventu do února. Má stromečků plnou půdu

„Kromě hnojení na jaře z květníku odeberu 5 centimetrů hlíny a dám tam novou zeminu, kterou kupuju speciálně pro ibišky. Je to vysoce kvalitní zemina, žádný zahradnický substrát,“ dodává Iva Kmochová.

Chuť? Hruška s mangem dohromady

Z jednoho stromečku sklízí v zimě desítky plodů.

„Myslím, že letos jich mohlo být klidně i přes 30 kusů. Mají velikost něco mezi rajčetem a jablkem a chuťově jsou úplně stejné, jako když je koupíte v obchodě. Ještě se mi nestalo, abych v plodu měla pecku, což se mi občas stane u kupovaného plodu,“ pochvaluje si.

Domácí kiwi sklízí pěstitelka z Lhoty v prosinci. Jeden keř vydá i 20 kilo

Všechny své výpěstky údajně vždy sní. „Zralé plody chutnají jako mango a hruška dohromady. Mám je moc ráda. Samozřejmě, že by z nich šla uvařit výborná marmeláda, ale to už nestihnu. Občas kaki také podaruju, lidi už jsou na to zvyklí,“ usmívá se.

Zima tomelu extra nevadí

Zimování tomelu viržinského podle pěstitelky není složité.

„Má rád teplotu okolo 5 stupňů Celsia, ale myslím, že by vydržel i mínus 15. Když se podívám do různých skupin zahrádkářů na Facebooku, tak tam nacházím i příspěvky týkající se kaki. Jsou tam fotografie, kdy je na plodech sníh. Osobně pak znám jednu paní z Brna, která má tomel volně na zahradě. Ještě jsem nedostala odvahu, zasadit ho ven. Mám trošku obavy, aby mi nepomrzl. Vždyť nedávno u nás bylo -18 stupňů a navíc tady hodně fouká,“ přemýšlí nahlas Iva Kmochová.