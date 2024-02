Ještě před pár lety by je vůbec nenapadlo nechat mrkev na záhoně přes zimu. Ovšem změna je život. Ivan Haška a Jaroslava Ondráková sklízeli letos úrodu až v lednu. Svými obřími mrkvemi se pochlubili na sociální síti a sklidili zasloužené ovace.

I obří mrkve chutnají podle pěstitelů výborně | Foto: se svolením Jaroslavy Ondrákové

Březen je vhodným časem na výsev mrkve. Zkuste letos jiné odrůdy mrkve, nabádají pěstitelé. Těšit se pak z výpěstků prý můžete i během zimy.

„Mrkev jsem vždy sklízel koncem září nebo začátkem října, ale na Vánoce už nebyla nic moc. Letos jsem ji nechal déle a měl jsem skoro celou zimu čerstvou zásobu. Z mrkve pěstuji odrůdy Bolero, Naomi, Romance a Koloseum. Vysévám je už začátkem března do vyvýšených záhonů a hnojím je výluhem z žížalího humusu a Kristalonem,“ říká Ivan Haška z moravskoslezkého Pstruží.



I Jaroslava Ondráková z Kamenného Přívozu chtěla letos vyzkoušet, jestli mrkev ve skleníku vydrží zimu.

„Podařilo se a navíc narostla větší, než jsem předpokládala. Mrkev jsem zasadila přibližně v září a v lednu jsem ji už raději sklidila, aby si půda alespoň chvilku odpočinula. Každý rok jsme sázeli ven na zahrádku, tento rok jsme se ale rozhodli, že vytěžíme polykarbonátový skleník,“ uvádí zahradnice.

Pěstování obřích mrkví.Zdroj: se svolením Ivana Hašky

Chuťově geniální mrkev

„Já mrkev vysadil už loni v březnu a v září už byla nádherná. Poslední mrkev jsme doma sklízeli letos na konci ledna. I když prošla mrazem, tak byla dobrá jak na šťávu, tak i na jídlo. Odrůda Romance může narůst i přes 30 centimetrů a chuťově je úplně geniální. Koneckonců nejde ani tak o velikost, ale hlavně o její chuť,“ vysvětluje Ivan Haška.

„Je to takzvaná džusová mrkev, která je speciálně vyšlechtěná pro výrobu džusu. Je šťavnatá a mnohem chutnější než suchá a tvrdá klasika. Když chcete mít pěknou sladkou mrkev, tak musíte pěstovat správnou odrůdu,“ doplňuje.

Mrkev nehnojila, občas ji protrhala

Starší odrůdy, které zahrádkaři obvykle pěstují, jsou podle něj vhodné pro uskladnění a na vaření.

„Naše mrkev chutnala výborně a vůbec nebyla vyschlá. Zasadila jsem ji do běžného zahradnickém substrátu z hobby marketu. Řekla bych, že se chytla všechna semínka. Občas jsem ji protrhávala, aby nebyla vysázená moc hustě. To že vyrostla taková velká mrkev mě překvapilo, protože jsem ji ničím nehnojila. Zalivku jsem prováděla přibližně od září do začátku listopadu, poté už jsem nezalévala. Příští podzim zasadím více řádků a vyzkouším také různé druhy,“ říká Jaroslava Ondráková.

Její syn prý mrkev z vlastní zahrádky miluje miluje. Z úrody šlo podle ní něco rovnou na stůl, část do mrazáku, něco na polévku a upekla také mrkvovou buchtu.

Dobrá rada pro pěstování mrkve

Nejdůležitější je podle pěstitele Ivana Hašky včasné vysetí a správná hloubka substrátu.

„Březen je k výsevu mrkve ideální. Říká se ale, že když kořen narazí na tvrdší půdu, tak nenaroste. Proto ji pěstuji ve vyvýšeném záhonu, na kterém mám ještě přídavný kastlík o výšce třinácti centimetrů. Ten upěchuji a do něj teprve seju. Hodně lidí vyseje mrkev, ale už nemá čas se o ni starat. Kdo nechce mít tenké nitě, musí o ni pečovat a vytrhávat, aby kořeny nerostly příliš blízko sebe,“ usmívá se.