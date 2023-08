Na své zahrádce pěstuje Zuzana Baštová Velková klasické, ale i netradiční odrůdy rajčat. S manželem si pochutnávají například na černých či liči rajčatech. Letos se však na keřích jedné z odrůd urodily opravdu obrovské plody. Jedno rajče tak vystačí na večeři pro dva lidi.

Na své zahrádce pěstuje klasické, ale i netradiční odrůdy rajčat. | Foto: Se svolením Zuzany Baštové Velkové

„Jednou jsem na trhu koupila rajče. Bylo nezvykle velké a velmi nám chutnalo. Nechala jsem si proto semínka, z nichž jsem vypiplala sazeničky a nyní sklízím plody,“ říká Zuzana Baštová Velková z Tábora.

Původně si myslela, že jde o odrůdu Býčí srdce, ale když se o obří rajčata začala zajímat více a hledala informace na internetu, došla k názoru, že zřejmě vypěstovala malinového obra. Barva plodu totiž není červená, ale růžová.

Jak vypěstovat nejchutnější rajčata:

„Jedno rajče už jsme snědli, vážilo skoro 700 gramů, ale teď nám bude dozrávat další. A to bude ještě větší,“ směje se Zuzana a dodává, že tento druh rajčat není zajímavý pouze velikostí a barvou, ale také svou chutí. „Je jakoby sladší a má jinou dužinu. I slupka je daleko měkčí. Celkově je daleko jemnější než naše tradiční rajčata.“

Jak pěstovat obří rajčata

„Pěstuji je normálně ve skleníku, ale loni jsem si je vysadila i na zahrádce a vše proběhlo úplně v pohodě a úroda byla pěkná. Malinoví obři jsou méně náchylní na plísně, stříkala jsem je jenom jednou mlékem, protože jsem na nich měla mšice. Od té doby jsem je pouze pohnojila ledkem a vydatně zalévala ke kořenům,“ říká Zuzana.

Podle ní obří rajčata nevyžadují žádnou další péči. Když začnou plody dozrávat, razantně ostříhá listy, aby se rostlina nevyčerpávala.

Zuzana a její manžel rajčata milují, a tak na zahrádce i ve skleníku pěstují celou řadu odrůd. „Mám několik druhů a každý rok experimentuji. Pěstuji samozřejmě klasická rajčata, ale měla jsem i černá rajčata a letos jsem kromě malinového obra zasadila také liči rajčata,“ popisuje Zuzana svoje pěstitelské zkušenosti.

Když se díváte na klasické rajče, vidíte, jak je zelené a jak dozrává a červená. Liči rajče dostalo jméno podle tropického ovoce, protože vypadá podobně. Roste ve slupce, která má trny, a když je zralé, jeho se slupka postupně otevírá.



Rajčata se na talíři dlouho neohřejí

„Na jedné rostlině je určitě osm plodů. Všem, komu jsem ukazovala fotografie, se diví a ptají se, co to vlastně je,“ směje se Zuzana a dodává: „Letos se malinoví obři hodně podařili. Kamarádka je loni měla taky, ale neměla je tak velké. Nevím, čím to je.“

V kuchyni můžete zpracovat malinová rajčata úplně stejně jako ta tradiční. Je v nich méně semínek a mají opravdu hodně dužiny. U Zuzany ale k jinému zpracování nikdy nedojde, protože se dlouho neohřejí.

„Manžel říkal, že takové rajče nikdy nemůžeme sníst, ale během chvilky bylo pryč. S nadsázkou říkám, že k večeři dostane talíř a jedno rajče. Nejraději je jíme za syrova nebo jenom se solí. To je naše nejoblíbenější úprava. Milujeme rajčata a jíme je po kilech,“ uzavírá Zuzana Baštová Velková.