Praktická zahradnice pěstuje květiny, aby je jedla. Navíc jsou bezúdržbové

Do salátu, na chlebíček, nebo jako pesto? Nenáročná lichořeřišnice se obvykle pěstuje jako okrasná rostlina. Stojí za to ale vědět, že je i jedlá. Petra Vogelová ji na své zahradě pěstuje právě proto, že ji doma celou zkonzumují. Víte, jak náročné je pěstovat lichořeřišnici, jaké má květy a na co všechno se dají květy lichořeřišnice použít?

Petra Vogelová pěstuje lichořeřišnici | Foto: se svolením Petry Vogelové