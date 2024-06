Mšice na muškátech: Jednoduchý postřik opravdu funguje, potřebné už máte doma

Muškáty na vašem balkonu či okenním parapetu už rozkvetly a vy se těšíte, jak budou záplavou svých barevných květů ohromovat kolemjdoucí až do podzimu. Pokud se ale na muškátech objevily mšice, mohly by vše zhatit. Mšice se totiž velmi rychle množí, takže je třeba se jich zbavit co nejdříve. I když jsou velké jen pár milimetrů, dokáží mšice na muškátech napáchat velké škody. Na jejich likvidaci vám přitom bude stačit pouze česnek a voda.