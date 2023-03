Ceny zeleniny raketově stoupají. Vy se ale nemusíte rostoucích nákladů bát. Březen je tak ideálním obdobím pro setí a předpěstovávání. Neodkládejte výsev na neurčito – můžete začít hned teď. Nestihnete-li to nyní, v letních měsících budou plodiny dozrávat pozdě, a pokud je zasejete později, vykvetou až na konci léta a rychlé sklizně se nedočkáte. Je zkrátka ideální čas připravit se na nadcházející sezónu.

V sezóně se můžeme těšit třeba i na takovou úrodu. | Foto: Shutterstock

„Drtivou většinu, zhruba 90 procent sadby, si také předpěstovávám sama. Když dodržíme pár zásad, dá se zelenina předpěstovat na okenních parapetech celkem úspěšně. Hlavní tři zásady jsou: světlo, teplota a zálivka. Při výsevu jednotlivých druhů volíme druhy určené k výsevu právě v daný měsíc,“ radí Lenka Šulcová ze Sence u Rakovníka, kterou organické pěstování zeleniny a ovoce živí.

Tipy, co můžete vysévat ven, do skleníku, nebo doma:

Paní Denisa Tomášková, permakulturní designérka a lektorka, si také vše předpěstovává sama.

„Když vyséváte rovnou na záhonek, mohou vzniknout mezery, protože se něco zkrátka neujme. Nejen v březnu se proto soustředím na předpěstovávání. Musíte zajistit, aby se sazenice rychle hýbaly, což znamená, že je vysejete, máte je doma 2-3 týdny a už malé sazenice umísťujete do záhonku. Jakmile totiž sazenice vyklíčí, snese i nižší teplotu, i když neporoste rychle,“ říká.

Semena jakékoliv rostliny by podle Tomáškové neměla především vyschnout. Umístit by se měla například na parapet okna, Kdo z nás má ale mnoho oken, aby si na parapetech mohl vytvořit předpěstovávací manufakturu a zajistit pro svou zahradu kompletní sadbu? Kelímky od jogurtů jsou skvělá věc, nejlepší je na nich cena.

„Vyzkoušejte letos sadbovače. Hodí se k naklíčení i zakořenění řízků a ušetří ohromného místo. A používat se při citlivém zacházení dají opakovaně,“ uvádí úsporný tip Tomášková.

Vše pro předpěstování zeleniny, bylinek a květin - tady je video s téměř milionem zhlédnutí:

Druhá polovina března a duben je čas na výsev teplomilné bazalky. Pro klíčení musíte semenům zajistit teplotu 23-28 °C. Obtíží může být, že sazenice bazalky vyžadují alespoň 10 hodin denně. Sazenice se vysazují na zahradu v druhé polovině května, nebo počátkem června.

„Většina teplomilných rostlin počká, zabíraly by místo. Nedělejte to zbytečně moc brzy. Předpěstovávají se zhruba 4 týdny před posledním mrazem, což je v našich podmínkách začátkem května. Tradičně se sázelo po Ledových mužích, což je 15. 5., ale v posledních letech vidíme, jak probíhá klimatická změna. Posledního mráz obvykle naposledy udeří dříve,“ říká Tomášková.

Co druh zeleniny, to jiný přístup

Lilek lze vysévat ideálně do poloviny března. Před výsevem je vhodné semena naklíčit ve vlhké látce. Naklíčená semena poté zahloubit do 0,5 cm. Jsou ale náročné na osvětlení. Po vyklíčení po dobu 1,5 týdne sazenice přemístěte do místnosti s teplotou 15-17 °C. Ven je můžete dát koncem května a začátkem června, tj. v průměru 65-70 dní po vyklíčení.

V červnu můžete přímo do zahrady vysít brokolici. Proč ji ale to neudělat už v březnu, abyste v prvním letním měsíci mohli sklízet? Výsev lze provádět od druhé poloviny března do druhé poloviny dubna. Sazenice se vysazují v květnu. Semena zahlouběte do zhruba 1 cm a po vyklíčení se rostliny přenesou na chladné místo, aby se zabránilo protahování.

Bílé zelí se vysévá na sazenice v březnu až dubnu a sazenice přemístěte do země v květnu. Semena si ale připravte předem. Nejprve je namočte do horké vody (asi 50 °C) po dobu 20 minut a poté na 12 hodin vložte do ledničky. Před výsevem je dobré půdu zalít vroucí vodou, čímž ji dezinfikujete. Sazenice se ihned po vzejití udržujte při teplotě 10-12°C. Po několika dnech nádoby s rostlinami přeneste do tepla s dlouhou dobou denního osvitu, jinak se rychle roztáhnou a povadnou.

Co nejdříve vysejte také růžičkovou kapustu. Vzrostlé sazenice přesaďte ven v květnu. Asi za 2,5-3 měsíce bude možné sklízet. Chcete-li vypěstovat silné, zdravé sazenice, budete muset udržovat teplotu 10-15 °C a prodloužit denní světlo osvitu.

Do pěstování zeleniny můžete zapojit i děti.Zdroj: Shutterstock

V březenu je čas i na výsev sazenic raných odrůd květáku. Sazenice musí být hojně zalévány a asi 1krát týdně je nutné místnost větrat, aby se zabránilo hnilobě. Květák je připraven k přesazení do země po 45-50 dnech po vzejití.

Semena kedlubny se vysévají v březnu až dubnu a přesazují se na trvalé místo koncem května či začátkem června. Ihned po vzejití by se měly nádoby přemístit do místnosti s teplotou 9-10 °C a v následujících dnech až do výsadby do země uchovávat při 16-18 °C.

Pórek se vysévá pro sazenice v druhé polovině března. Doporučuje se nechat semena naklíčit a poté je zahloubit do 1-1,5 cm substrátu. Vzdálenost mezi rostlinami by měla být 5 cm. Před klíčením se nádoba udržuje na teplém místě s teplotou 25 °C a do venkovní výsadby při zhruba 20 stupních. „Každé 2 týdny zkraťte listy na zhruba 10 cm, aby se stimulovala tvorba kořenů. V květnu, ve věku 6-8 týdnů, kdy se na sazenicích vytvoří 3 listy, se sazenice přesazují do zahrady,“ říká Tomášková.

Výsev cibule se ve skutečnosti neliší od výsevu pórku. Je lepší to udělat v první polovině března. Sazenice se objeví asi po 3 týdnech. Péče o cibuli je jednoduchá: když vyschne vrchní vrstva půdy, je třeba je zalít a ve stáří 3 týdnů přihnojit minerálním hnojivem. Sazenice cibule se přesazují do země v květnu.

Semínka papriky naložte do manganistanu

Semena papriky se doporučuje nakládat v 1% roztoku manganistanu draselného a poté nechat klíčit. Paprika špatně reaguje na jakýkoliv zásah do kořenového systému, proto je vhodné semena vysévat ihned do jednotlivých nádob.

Celer lze vysévat během celého března. Vzhledem k tomu, že semena jsou malá a rostou pomalu, je nejjednodušší je předem naklíčit a teprve poté zasít bez zahrabávání do země. Sazenice celeru jsou nenáročné a snesou i teploty pár stupňů pod nulou. Netolerují ale nadměrnou vlhkost v kořenovém balu. Suššímu prostředí pomůžete vrstvou drenáže na dně květináče.

U rajčat je nejobtížnější správně vypočítat dobu setí. Nejjednodušší je zvolit si přibližné datum, kdy plánujete sklidit první úrodu, od toho odečíst dny zrání a dalších 10-13 dní na klíčení a adaptaci sazenic. Semínka vysejeme do nádoby, kam jsme předtím asi 2 cm pod okraj napěchovali výsevni substrát. Vše přikryjeme vrstvou zeminy, zalijeme a uchováváme při teplotě zhruba 20-25 stupňů.

„Jakmile rostlinky vykličí a budou mít více než dva pravé listy, přepíchneme je do samostatnych květináčů. Rostlinám dopřejeme, co nejvíce světla a teplotu snížíme na 18 stupňů přes den a 15 stupňů v noci. Čím vyšší teplota po přepíchnutí, tím rychleji se bude sadba vytahovat za světlem a rostliny tak budou slabé,“ upozorňuje Šulcová.