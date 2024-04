Sladké potěšení na balkoně: Převislé jahody zdobí a také skvěle chutnají

Milujete jahody? Není nad to trhat si červené, voňavé a šťavnaté plody rovnou do pusy. Skvělé je, že pokud nemáte zahrádku, můžete si je snadno vypěstovat i doma. Společně s rajčaty patří mezi nejčastěji pěstované jedlé plodiny na našich balkonech. Kromě užitku jsou závěsné květníky a truhlíky s převislými jahodami také velmi dekorativní. Přečtěte si, jak převislé jahody sázet, jaký potřebují substrát a co udělat proto, aby co nejvíc plodily. Duben je na sázení jahod ten správný čas.