Chyby kazí úrodu. Jak zalévat rajčata, aby neuschla ani je nenapadla plíseň

Jak zalévat rajčata? Zalévání rajčat je tak trochu alchymie. Někteří zahrádkáři volí cestu experimentu, ale metoda zvaná pokus – omyl by mohla mít fatální následky. Keříčky rajčat buď neporostou nebo uhnijí či zplesniví. Podle odborníků je při zálivce rajčat nutné dodržovat několik zásad. Nejsou však složité a snadno je zvládnou i začátečníci.