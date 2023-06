Zaštipováním rajčat, tedy odstraňováním vedlejších výhonů, si pěstitelé zajišťují vyšší a kvalitnější úrodu. Vedlejší výhony, které se na rajčatech vytvářejí, totiž ubírají rostlině sílu a zbytečně ji zatěžují. Jde o velmi jednoduchý úkon, ale je potřeba při něm dodržovat několik důležitých zásad. I zahradníci, kteří s pětováním rajčat mají zkušenosti, možná přivítají pár rad a upozornění. Důležité je mimo jiné vědět i to, že ne všem druhům rajčat zaštipování svědčí.

Opomenout zaštipování není trestné, protože rajčata porostou i bez něj, ale zahradník, který je důsledně provádí, nebude litovat. Díky němu budou sazenice sílnější, bude na nich více plodů a uzrají dříve. Zaštipují se však jen rajčata tyčková. Rajčata keříková a balkonová, u nichž je naopak košatost a bohatý růst žádoucí, nezaštipujeme.

Jak zaštipovat rajčata:

Pryč se zbytečnými výhony

Tyčková rajčata mají jeden hlavní výhon, z něhož po stranách vyrůstají listy. A právě mezi hlavním výhonem a listy raší takzvané zálistky.

Zaštipování také rostlinu zocelí, takže bude odolnější vůči chorobám houbového a bakteriálního původu.

Zpočátku jsou zálistky tak nenápadné, že je pěstitel začátečník snadno přehlédne, ale velmi rychle rostou a sílí.

Silné výhonky je pak člověku líto odstranit, obzvláště, když se na nich objeví pupeny květů. Pro rostlinu však zálistky představují nepříjemnou zátěž a navíc se snadno polámou.

„Ve skutečnosti jsou tyto výhony zbytečné, protože se na nich většinou ani netvoří květy. A když se náhodou poupata objeví i vykvetou, zpravidla brzy zasychají a nejdou do plodu. Díky jejich vyštipování se navíc ke všem rostlinným částem dostane stejnoměrný a tolik potřebný přísun světla,“ píše iReceptář.

Ruka nebo nástroj?

Se zaštipováním začněte ve chvíli, kdy sazenice rajčete dosáhne výšky přibližně 20 centimetrů. V té chvíli už je rostlina dostatečně silná a mechanické poškození zvládne.

„Odstranění postranních výhonků je jednoduché – pokaždé, když zaléváte, zkontrolujte rostlinu, zda těsně nad každým listem neraší výhonky ze spoje mezi listem a stonkem. Vyštípněte je nebo je odlomte,“ radí zahradníkům web RHS. Podle jiných odborníků stačí rostliny kontrolovat a zaštipovat jednou týdně.

Mezi hlavním výhonem a listy raší takzvané zálistky.Zdroj: Shutterstock

Na zaštipování malých zálistků stačí šikovné prsty. „Obecně není použití nůžek nebo nože vhodné kvůli snadnému přenosu virů a plísní do rány,“ upozorňuje web Naše krásná zahrada. Ze stejného důvodu se nedoporučuje ani zaštipování zálistků nehty. Pokud se stane, že výhonky přerostou, vylomíme je rukou nebo použijeme čisté, nejlépe denzifikované nůžky.

Na přerostlé výhony opatrně

Při odstraňování velkých přerostlých výhonů je potřeba postupovat velmi opatrně, protože stonek i listy rajčat jsou velmi křehké a snadno by mohly přijít k úhoně. Jestliže nám přeroste více silnějších výhonů najednou, neodlamujeme je naráz.

Ranky po zaštipování není od věci zasypat skořicí nebo nadrceným aktivním uhlím. Mají totiž skvělé dezinfekční a antibakteriální účinky.

Zdroj: iReceptář

„Rostlina by potřebovala mnoho síly pro zahojení ran, proto je vylomíme je postupně, po částečném zahojení, nebo raději jeden či dva takové výhony ponecháme,“ vysvětluje web Naše krásná zahrada.

Pokud vedlejší výhony přerostou tak, že mají více než deset centimetrů, raději je už neodstraňujte. Rána, která by po nich zůstala, už by byla příliš velká a pro rostlinu nebezpečná.

Zastavte růst a odstraňte listy

Jedno velmi důležité zaštipnutí nás však teprve čeká. Zhruba na začátku srpna, kdy rostlina dosáhne požadované výšky a vytvoří se na ní asi sedm květenství, zaštípneme vrchol hlavního výhonu. Zastavíme tím další růst do výšky, takže všechny živiny budou směřovat do plodů a listů.

Průběžně odstraňujeme také oschlé listy. Někteří pěstitelé odstraňují i část zdravých listů, aby se k plodům dostalo slunce a dozrály dříve.

Ochrana před zavlečeném plísně

Odstraňování suchých listů je ale důležité také proto, abyste snížili riziko nákaz a plísní. Nic by se však nemělo přehánět. „Jsou to právě listy, které fotosyntetizují a vytvářejí cukry, které dodávají vašim rajčatům chuť. Méně listů bude znamenat méně sladkých rajčat,“ podotýká web The Spruce.

Podle odborníků je možné odstranit všechny spodní listy až po první rajčata a zbytek rostliny lehce prosvětlit.