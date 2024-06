Když rostlinky rajčat začnou chřadnout, je potřeba zjistit důvod, proč se jim nedaří. Viníkem může být nedostatek živin, například důležitých minerálů. Rostliny zeslábnou, listy změní barvu nebo jsou poškozené a rajčata neplodí, jak by měla. Podle toho, jak rostliny rajčat vypadají, lze ale zjistit, co potřebují a zajistit si tak dobrou úrodu.

Nedostatek živin v půdě může závažně ovlivnit růst rajčat a vývoj listů a plodů. | Foto: Shutterstock

Signály, že rajčata strádají

Aby rajčata prospívala a přinášela bohatou úrodu, potřebují mimo jiné různé minerální prvky, které získávají z půdy. Jsou to však náročné rostliny, takže jich spotřebují hodně. Proto je živiny nutné do půdy doplňovat, a to hlavně u rajčat pěstovaných v nádobách.

Ještě než začnete řešit problém se živinami, zkuste pomocí testu z obchodu zkontrolovat pH půdy. Rajčata totiž preferují kyselou půdu, která má pH v rozmezí 6,2 až 6,8.

„Růst a produkci rajčat může ovlivnit nedostatek makroživin, jako jsou dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík a síra,“ uvádí web Tomatofifou, který se zaměřuje na pěstování rajčat a paprik.

Příznaky nedostatku některé ze základních makroživin poznáte nejlépe u mladých sazeniček rajčat. Zdravé rostliny musejí mít velké a sytě zelené listy. Pokud je nemají, je to signál, že rostlinka nedostává, co potřebuje.

Když chybějí tři primární živiny

Primární živiny jsou obvykle potřebné v největším množství. Zahrnují dusík, fosfor a draslík. Tyto tři důležité živiny obsahuje oblíbené hnojivo NPK, jehož název je složen z počátečních písmen jejich latinských názvů.

Nedostatek dusíku

Dusík je jednou ze tří primárních živin, které rostliny potřebují. „Jeho nedostatek může vést k zakrnění rostlin,“ varuje web Missourijské botanické zahrady.

Projevy nedostatku dusíku začínají žloutnutím nejstarších listů. Po nich následují zelenožluté mladší listy, které mohou zbělat či zhnědnout, zkroutit se nebo pokřivit, a pak opadnout. Tato chloróza je obvykle doprovázena lehkým červeným zbarvením žilek a řapíků. Aplikace dusíkatých hnojiv způsobí viditelné zotavení během několika dní.



Nedostatek fosforu

Příznaky nedostatku fosforu nejsou obvykle příliš viditelné a je obtížné je identifikovat. Chybějící fosfor způsobuje, že listy mladých rostlin se zbarvují do fialova a spodní strany listů starších rostlin se zbarvují do červenofialova. „Nedostatek fosforu bývá často spojen s působením nízkých teplot, které jeho příjem brzdí,“ upozorňuje web Agronomické fakulty brněnské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity.

Fosfor lze přidávat prostřednictvím zemědělského hnoje či kompostu. „Zapracování rostlinných zbytků může být přínosné také z hlediska poskytování živin a zlepšení struktury půdy,“ uvádí Tomatofifou. Nadměrná aplikace fosforu však způsobuje natahování stonků a rostlin.

Nedostatek draslíku

Chybějící draslík vede u rajčat ke žloutnutí okrajů nových listů. „Jak postupuje, tkáň mezi žilkami odumírá a stává se kožovitou, zatímco žilky zůstávají zelené,“ vysvětluje web Missourijské botanické zahrady. Nedostatek draslíku může způsobit žluté skvrny na rajčatech a zabránit dozrávání ovoce. Příliš mnoho draslíku zase může bránit rostlinám v absorbování živin.

Draslík obvykle chybí v kyselých půdách, ale také v lehkých půdách s nízkým obsahem organických látek. Viníkem může být i nadměrné zalévání, které způsobuje vyplavování živin, případně sucho, které může příjem těchto živin blokovat.

Jak získat draslík? Především je nutné půdě každoročně dodávat chlévský hnůj nebo kompost. Také dřevěný popel je na tento prvek velmi bohatý. Kyselým půdám prospějí uhličitany vápenaté a uhličitany hořečnaté přírodního původu nebo dolomit.

Nedostatek důležitých minerálů může mít neblahý vliv na listy i plody rajčat.Zdroj: Shutterstock

Deficit sekundárních živin

Hořčík, vápník a síra jsou tři sekundární živiny, které rostliny potřebují pro normální, zdravý růst. Nedostatek jakékoli sekundární živiny je pro růst rostlin stejně škodlivý jako nedostatek jedné ze tří primárních živin.

Nedostatek hořčíku

Chybějící hořčík se obvykle projevuje jako mezižilní chloróza starších listů. V případě velkého nedostatku postupuje směrem dovnitř listu a pletiva žloutnou, což dává listům drsný a deformovaný vzhled. Nakonec odumřou a odpadnou. Růst rostliny trpí, a přestože může stále kvést, tvorba a dozrávání plodů jsou ohroženy a dochází k jejich měknutí.

Nedostatek živin může být způsoben i nadměrnou zálivkou, protože kořeny nemají přístup ke kyslíku.

Tento problém se vyskytuje zejména u lehkých písčitých a kyselých půd kvůli jejich nízké kapacitě zadržování vody a následně nedostatečnému obsahu živin,“ upozorňuje Tomatofifou.

Pomůže vydatné zásobení půdy hnojem či kompostem, které snižují náchylnost zeminy k vyplavování živin. Lze také použít oxid hořečnatý, protože má schopnost pomalu uvolňovat živiny. Vhodný je i síran hořečnatý neboli Epsomská sůl aplikovaná jako sprej na listy.

Nedostatek vápníku

Na mladých listech se okraje a vrcholy stáčejí nahoru, čepele listů jsou nepravidelné, skvrnité, hnědě sežehnuté a potrhané. „Častá je vrcholová hniloba plodů, zejména u rajčat a paprik. Rostliny mohou být zakrnělé. Dochází ke zvýšenému rozkladu plodů,“ vysvětluje web Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity.

Nejnáchylnější k tomuto problému jsou podle odborníků rajčata podlouhlého tvaru a srdčitá rajčata.

Vápník lze do půdy přidávat různými způsoby v závislosti na jejím pH. „Aplikace chloridu vápenatého na listy je však neúčinná,“ podotýká web Tomatofifou.

Nedostatek síry

U rajčat se nedostatek síry vyskytuje jen zřídka. Pokud se objeví, jsou mladé listy světle zelené nebo světle žluté v důsledku snížené tvorby chlorofylu. Mohou se na nich vyskytnout takzvané chlorotické skvrny, a to především na okrajích listů. Rostlina roste pomaleji.

Symptomy nedostatku síry jsou podobné příznakům nedostatku dusíku. Vidíme žloutnutí listů a většinou zaznamenáme také výrazné pozastavení růstu. Zahradník problém zažehná pomocí dobrých sirných hnojiv. Pomůže i pravidelný přísun epsomské soli do zálivky v dávce 0,15 až 0,30 gramů na litr vody.

Pěstování rajčat

Hnojivo rajčatům pomůže

Vedle makroživin mohou rajčatům chybět také mikroživiny. Je to především železo, ale také mangan, měď, zinek, bor, chlór, molybden a nikl. Jsou potřebné, i když jen v nepatrném množství.

Živiny můžeme rostlinám doplnit prostřednictvím vhodného hnojiva; nejlépe přímo toho, které je určeno pro rajčata. S množstvím hnojiva by to však zahradníci neměli přehánět; je potřeba dávkovat je podle pokynů výrobce.

Některá výborná hnojiva najdeme i v domácnosti. Patří mezi ně například droždí. Rajčata díky droždí doslova rostou před očima. Hnojení kvasnicemi je navíc levné a prosté jakýchkoliv nebezpečných chemikálií.

