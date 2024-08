Ivana Vitovská dnes 15:00

Ostružiník má velmi lahodné a zdravé plody, které jsou nádavkem i krásné na pohled. S ostružiníkovými keři už je to trochu komplikovanější. Jejich růst je divoký a zvláště trnité odrůdy umějí být někdy docela agresivní. Proto je nutné ukáznit je řezem, a to i radikálním. Zahradníci doporučují řezat či stříhat ostružiníky pravidelně. Prospěje to keřům, ale také budoucí úrodě. V létě a na podzim je prostříhání keřů dokonce velmi žádoucí.