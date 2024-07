Pěstování hub se rozmáhá. A není divu. Je totiž mnohem jednodušší než kdy dříve. Podle nadšeného amatérského mykologa Romana Müllera z Brna je vůbec nejsnadnější pěstování hlívy. Existuje mnoho odrůd a péči o ně zvládne i začátečník.

„Hlívy se v minulosti pěstovaly po naočkování na dřevěných špalcích nebo kládách. Byla to ta klasická hlíva ústřičná. Dnes už existuje více než 50 druhů a technologie na dřevě je trošku zastaralá. Čeká se totiž půl roku až rok, než se dočkáte první úrody,“ popisuje Roman Müller, který se živí jako vedoucí prodeje nových automobilů.



Nahrává se anketa ...

Moderní pěstování? Na slámě a dřevu

Češi podle Romana Müllera v oblasti domácího pěstování hub obecně trochu zaspali.

„Jsme sice vyhlášenými houbaři, ale to se týká pouze hřibovitých hub. Češi chodí hojně do lesa, ale opomíjejí řadu chutných a zajímavých hub. Když jdu z lesa já, tak se mi každý dívá do košíku, co tam mám za prašivky. Lidé vůbec nevědí, co to je,“ směje se amatérský mykolog.

Moderní metody pěstování se podle něj zaměřují na slámu, slaměné pelety nebo dřevěné materiály, jako jsou štěpka a dřevěné piliny. Roman Müller aktuálně pěstuje více než sto druhů hub v různých fázích.

„Spousta druhů čeká na vyzkoušení, buď v tekuté formě, nebo na petriho miskách. Budu je testovat, až přijde jejich čas,“ usmívá se povoláním vedoucí prodeje automobilů.

Jako vrcholový manažer si prý potřebuje odpočinout a zaměstnat mozek něčím jiným, než je udržování dobrých vztahu s klienty. „Houby mi nabízejí jiný způsob komunikace. Zavřu se do své domácí laboratoře a hraju si s nimi, třeba v tekutých kulturách,“ sdílí Roman Müller své nadšení.

close info Zdroj: Se svolením Romana Müllera zoom_in Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) v pěstebním sáčku. Substrát tvoří dřevěné piliny.

Alfou a omegou je hygiena

Pěstování hub se Roman Müller věnuje dlouhodobě. Jeho vášní jsou také chilli papričky a citrusy.

„Začínal jsem klasicky, jako každý začátečník. Kupoval jsem už hotový substrát na slámě. Pak mi výrobce oznámil, že další nemá a ani mít nebude. To byl impuls, kdy jsem si řekl, že si ho vyzkouším připravit sám,“ vzpomíná nadšenec na zlom ve své houbařské vášni. Dnes je respektovaným odborníkem, který své zkušenosti i výpěstky sdílí s ostatními (nejen) na sociálních sítích.

Roman Müller zdůrazňuje především důležitost hygieny při pěstování. „Houby bojují proti kontaminaci a naším úkolem je jim pomoci. Aby se předešlo obtížím, je potřeba substrát řádně připravit,“ naznačuje.

„Nejjednodušší je vzít pšeničnou slámu nebo slaměné pelety, které se prodávají jako podestýlka pro domácí zvířata,“ přibližuje Roman Müller, co jsou nejvhodnější materiály pro přípravu substrátu. Začátečníkům ale doporučuje, aby si koupili hotovou sadbu nebo blok připravený k pěstování.

Většina lidí začíná s pěstováním již hotových substrátů:

Teplá a studená technika

„Nejlepší je vzít pšeničnou slámu, která není nedostatkovým zbožím. Neměla by být ale černá. Říká se, že nejlepší je rok odleželá,“ dělí se o své zkušenosti amatérský mykolog.

Sám prý slámu vždy přejede sekačkou, čímž ji nadrtí na menší kousky. „Můžete si ale koupit už přímo drcenou slámu. Potom je potřeba ji spařit vřelou vodou, což je takzvaná teplá technika. Další možností je příprava slámy studenou technikou. To se dělá pomocí hašeného vápna, které změní pH,“ popisuje Roman Müller přípravdu substrátu.

Při výrobě slaměných pelet se podle něj substrát zahřívá, čímž se už zlikviduje velké procento případné kontaminace.

„Já na to mám polypropylenové kyblíky, které můžete sehnat z restaurace nebo ze zmrzlinového stánku. Byly v nich potraviny, takže jsou atestované. Dám do nich odvážené množství slámy a slaměných pelet. Zaliju to horkou vodou, zakryju víkem a zabalím do spacáku. To dělám proto, aby se tam teplota udržela co nejdéle a substrát se kvalitně propařil,“ uvádí konkrétní postup Roman Müller.

„Jakmile směs vychladne, vezmu sadbu - ať už je to hlíva ústřičná, modrá, žlutá či jiná - a nasypu ji dovnitř. Stále je potřeba dodržovat hygienu. Nejlepší je to dělat v uzavřené místnosti. Venku totiž všelicos poletuje, což je nežádoucí,“ vysvětluje nadšenec.

Sadbu přitom jde běžně koupit. „Dá se samozřejmě i vyrobit, ale vyžaduje to zkušenosti a náročnější podmínky,“ dodává Roman Müller.

Substrát může plodit vícekrát

Nakonec Roman Müller vše zamíchá a přesype do sáčku. „Nejlepší je polypropylenový sáček se zipovacím uzávěrem nebo speciální sáček na houby,“ říká. Proces samotného pěstování trvá přibližně měsíc a půl.

close info Zdroj: Se svolením Romana Müllera zoom_in Houbové substráty v pěstebních sáčcích a zrnité sadby prorůstají při běžné pokojové teplotě 21 stupňů Celsia. Na snímku jsou umístěny na chodbě domu.

„Mycelium (shluk vzájemně propletených vláken, která jsou u hub typická; pozn. red.) prorůstá substrátem při pokojové teplotě 21 stupňů po dobu zhruba 21 dní. Pak ho musíte uvést do šoku, tedy zchladit. Tím vybudíte mycelium k nasazení plodnic; začnou růst do týdne nebo dvou,“ popisuje fáze pěstování amatérský mykolog.

Substrát může prý plodit i několikrát. „Po sklizni se substrát dá opět na pár dní do chladnější místnosti. Já osobně ho převrátím, aby živiny byly nahoře. Tímto způsobem začne znovu plodit,“ uzavírá Roman Müller.

Další skvělé rady a tipy pro bohatou úrodu najdete v nabídce článků níže: