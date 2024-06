Rajčata patří v českých zahrádkách mezi nejoblíbenější plodiny. Jejich pěstování má však své zákonitosti. Vedle dostatku slunce, správného zavlažování a ošetřování je také důležité, co k rajčatům zasadit. Ne všechno se totiž s rajčaty snese. Některé druhy zeleniny, stromů nebo bylin jim mohou vyloženě škodit.

Rajčata a okurky na jednom záhoně? Jde to, ale musíte dodržet tato pravidla:

Při rozvaze o tom, co a kam na zahrádce zasadit, je dobré vzít v potaz, že některé plodiny si jako sousedé nebudou vyhovovat. To se může projevit i na kvalitě výpěstků. Vztahy mezi některými rostlinami totiž nemusí být vůbec idylické. A pokud se některá rostlina se svým novým sousedem opravdu nesnáší, může se to odrazit na její kondici: špatně roste, málo kvete, málo plodí a může i onemocnět.

Rajčatům jako sousedé neprospějí rostliny, které:

zvýší riziko napadení škůdci

zvýší riziko zamoření chorobami

připraví rajčata o živiny z půdy

ochudí rajčata o světlo

uvolní do půdy toxiny, které rajčatům škodí

Sousedé se špatnou pověstí

Nesnášenlivost mezi rostlinami má svůj název – říká se jí alelopatie. „Alelopatické rostliny uvolňují do půdy toxiny, které brzdí růst jiných rostlin, čímž v jistém smyslu eliminují svou konkurenci,“ říká Carrie Spoonemoreová, která je propagátorkou zahradničení jako cesty ke zlepšení duševního a fyzického zdraví.

Alelopatické látky se z rostlin uvolňují různými cestami. Nejčastěji se vylučují kořeny, ale do prostředí se dostávají také jako výluhy z nadzemních částí rostlin - větví, listů, plodů či květů.

Pokud budeme tyto rostliny vysazovat v zahradě, měli bychom vzít na vědomí, že se v jejich okolí některým jiným druhům nemusí dařit právě kvůli působení alelopatických látek.



Ořešák

Nejznámějším příkladem takových rostlin je ořešák. Zahradníci vědí, že rostliny v jeho okolí vadnou, mají žluté listy, neprospívají nebo rostou pomalu a nakonec odumírají. Ořešáky totiž produkují chemické látky zvané juglony, které zamořují povrch půdy v okolí stromu.

Pokud máte na rajčata místo jen blízko ořešáku, pěstujte je raději v nádobách než na záhonech

Fenykl

Podobně špatnou pověst jako ořešák má fenykl. „Často se uvádí, že jeho přítomnost způsobuje chřadnutí ostatních rostlin, ničí jejich chuť, omezuje jejich růst nebo je dokonce ničí,“ píše zahradnický web Epic Gardening.

Fenykl, který je známý jako léčivé aromatické koření a lahodná zelenina, tedy držte od rajčat dál a na zahradě jej pěstujte spíše v nádobách.

Nekalá konkurence

Také květák patří k brukvovitým a bude okrádat rajčata o výživu. „Květák navíc přitahuje škůdce, jako jsou housenky a mšice, které mohou škodit i rajčatům,“ upozorňuje web Martha Stewart, který se věnuje radám pro domácnost.

Zelenina z čeledi brukvovitých sice vypadá neškodně, ale potíž je v tom, že ke svému růstu potřebuje stejné živiny jako rajčata. Pokud jsou tedy vysazeny v sousedství, mohou si konkurovat.

Když rajčata nemají dost živin, budou mít jen listy, ale nevytvoří žádné květy. A bez květů nebudou ani plody.

Zelí

Zelí a rajčata potřebují hodně živin, aby se jim dařilo, takže spolu začnou soupeřit. „Je to zvláštní, když uvážíte, že zelí má mělké kořeny, zatímco kořeny rajčat prorůstají hluboko do země. Člověk by si myslel, že rajčata vyjdou pokaždé jako vítěz, ale je to zelí, které nad nimi zvítězí,“ podotýká zahradnický web Rural Sprout.

Brokolice

Ani brokolice, další z brukvovité zeleniny, není dobrou sousedkou pro rajčata. Hladoví po stejných živinách, takže ji raději vysaďte opodál, stejně jako kedlubny, kapustu i růžičkovou kapustu, nebo třeba zřídka pěstovaný tuřín.

Od příbuzných raději dál

Rajčata, brambory a samozřejmě i lilek jsou členy rodiny lilkovitých, což znamená, že k růstu potřebují stejné živiny a trápí je podobné choroby a škůdci. Takže i když jsou příbuzní, nejlépe je jim daleko od sebe.

Brambory

Brambory připomínají rajčata více než ostatní členové rodiny lilkovitých, a zřejmě i proto je často trápí stejné problémy. Pokud jsou vysazeny společně, budou si navzájem konkurovat, což neprospívá ani jednomu druhu.

„To, že jsou náchylné ke stejným chorobám, může způsobit, že pokud nějaká nemoc napadne jednu rostlinu, může se přenést i na druhou. A zničit obě,“ píše Martha Stewart.

Blízkost těchto dvou rostlin je riziková i z dalšího důvodu: při sklizni brambor by mohly být poškozeny kořeny sousedních rajčat.

Lilek

Lilek je rovněž příbuzným rajčat, takže i v jeho případě hrozí, že dojde k souboji o výživu i k přenosu chorob. Lilek je navíc náchylný k plísňovému onemocnění, které se může rychle šířit prostřednictvím spor. Společná výsadba tak činí rajčata náchylnější k plísni.

„Toto houbové onemocnění způsobuje kruhové skvrny na listech a stoncích a nakonec zničí rostlinu,“ uvádí web Rural Sprout.

Správně vybrat rajčatům sousedy, je jednou z podmínek velké úrody:

Zloději slunce

Fazole

Fazole nejsou dobré sousedky rajčat. Díky svému bujnému růstu by mohly rajčata zastínit. „I když někteří odborníci doporučují sázet fazole s rajčaty, existuje riziko, že budou soupeřit o sluneční světlo, vodu a živiny; zvláště pokud fazole nadměrně zastiňují keříky rajčat,“ říká Carrie Spoonemoreová.

Kukuřice

Kukuřice a rajčata se dobře snášejí na talíři, ale ne na záhonu. Také kukuřice by mohla bránit přístupu slunce k rajčatům. Navíc obě rostliny přitahují stejný druh škůdců a plísňových infekcí.

„Larvy molů se živí jak kukuřicí, tak rajčaty. Pokud jsou plodiny blízko sebe, stávají se pro hmyz dvojnásobně atraktivní a zahradníkovi to působí dvojnásobné problémy,“ varuje portál Southern Living zaměřený na domov a životní styl.

Zrádná bylina

Rajčatům se daří v blízkosti bylinek, kopru se daří v blízkosti zeleniny. Společně si ale prospívají jen do určité míry a do určité doby.

Kopr

Mladé rostlinky kopru pomáhají odhánět ze zahrady mšice, ale když dozrají semena kopru, začne rostlina vylučovat chemikálie, které výrazně zpomalují růst rajčat.

