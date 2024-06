Roubovaná zelenina je mezi zahradníky hitem. Řada z nich ale dělá jednu zásadní chybu. Přicházejí tak o výhody, kvůli kterým roubovanou zeleninu vlastně pěstují.

Pěstování roubované okurky | Foto: Shutterstock

Roubování je procesem spojení dvou rostlin do jedné. Podnož, která tvoří kořenovou část, je vybírána pro svou odolnost a silný kořenový systém. Na ni se pak naroubuje kulturní odrůda, která nese plody. Při správném provedení přináší tato kombinace nejlepší vlastnosti obou rostlin.

„Roubované sazenice zeleniny jsou odolnější proti chorobám i škůdcům a mají mohutnější kořenový systém,“ vysvětluje zkušený zahradník Ivan Haška z Moravskoslezských Beskyd. Právě to podle něj umožňuje lepší růst, schopnost odolávat nepříznivým podmínkám i vyšší efektivitu.

Podnože mohou být navíc vybírány pro svou schopnost prosperovat v chladnějším nebo teplejším klimatu, v půdách s vysokým obsahem soli či v oblastech náchylných k záplavám. Díky tomu mohou zahradníci pěstovat i tam, kde by to za jiných okolností bylo obtížné.

Silnější kořeny znamenají více plodů

„Roubovaná zelenina často efektivněji využívá prostor. To je výhodné zejména v městském prostředí nebo v malých zahradách, kde je cenný každý centimetr půdy. Roubované rostliny také mohou být pěstovány ve vertikálních zahradách nebo na balkonech,“ uvádí Ivan Haška.



Tento typ sazenic má také často delší životnost než neroubované rostliny. Silný a odolný kořenový systém zajišťuje, že rostlina může přežít a produkovat plody po delší dobu, což je výhodné jak pro komerční pěstitele, tak pro hobby zahrádkáře.

Zelenina vydrží i v drsnějších podmínkách

„Roubování je přínosem pro zahrádkáře, kteří hospodaří v regionech, kde nejsou ideální podmínky. Těmi jsou například nevhodná půda či nízké teploty ve vyšších nadmořských výškách,“ vysvětluje zkušený zahradník.

Ví, o čem mluví, protože sám pěstuje zeleninu v nehostinné horské oblasti.

Roubovaná cherry rajčátka:

Roubovaná zelenina tedy nabízí mnoho výhod, které mohou zlepšit efektivitu pěstování. I když může být počáteční investice do roubovaných rostlin vyšší, dlouhodobé přínosy v podobě vyšších výnosů, lepší kvality plodů a snížené potřeby chemických prostředků dokážou tuto investici bohatě vyvážit.

Pozor na zásadní chybu

Rouby si může zkušenější pěstitel vyrobit sám, běžný zahradník je zakoupí jako sazenice. Nejčastěji se roubují sazenice rajčat, okurek či paprik. A právě u rajčat dělá mnoho zahradníků jednu častou chybu.

„Neroubovaná rajčata snesou dobře i výsadbu do větší hloubky. Roubovaná se však nesmějí zasadit nad roub. To je klasická chyba. Jinak řečeno musí být ušlechtilá část nad hlínou. Pokud se to nestane, začne kořenit kulturní odrůda, která nese plody,“ upozorňuje Haška.

Efekt roubování je tím znehodnocen. „Je to škoda, zvláště proto, že sazenice normálního rajčete stojí od 30 do 50 korun, zatímco roubované rajče můžete koupit i za 120 korun. Pokud ho tedy špatně zasadíte, vyhodíte své peníze do vzduchu,“ upozorňuje pěstitel.

