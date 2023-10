Strom, na kterém roste čtyřicet druhů ovoce. Přestože se to zdá neuvěřitelné, takováto dřevina opravdu existuje. Stvořil ji umělec Sam Van Aken z USA. Za počinem stojí i četná setkání se zkušenými sadaři. S nimi Van Aken konzultoval, zda je takovýto mimořádný projekt vůbec uskutečnitelný.

Když tento unikátní strom kvete, je nádherný | Foto: Wikimedia Commons, Sam Van Aken courtesy Ronald Feldman Fine Art, CC BY-SA 4.0

Na skoro dvaceti místech už rostou unikátní stromy, které jako své nevšední umělecké dílo stvořil americký umělec Sam Van Aken. Stojí za tím vášeň pro netradiční umění, ale i snaha uchovat před zánikem staré ovocné odrůdy.

Kdo je Sam Van Aken

Sam Van Aken z americké Pensylvánie se na svém webu prezentuje jako současný umělec, který pracuje nad rámec tradičních způsobů umělecké tvorby. Překračuje žánry a disciplíny, aby rozvinul nové pohledy na taková témata, jako je komunikace, botanika, zemědělství, klimatologie a také stále se zvyšující vliv moderních technologií.

Jak vypadá Sam Van Aken a jeho stromy:

Zdroj: Youtube

„Jeho práce stále přesahují rámec tradičních galerií a muzeí a často je prezentována ve veřejných prostorech. Dokázal zaujmout už nejen v Americe, ale také v Evropě,“ uvedl o umělci specializovaný web Feldman Gallery.

Broskve, švestky, třešně a 37 dalších. Vše z jednoho stromu

Jedním z nejznámějších počinů Sama Van Akena je strom, na němž roste čtyřicet různých druhů peckovin. A to včetně broskví, švestek, meruněk, nektarinek, třešní a mandlí. Této mimořádnosti dosáhl s pomocí roubování. „Použil jsem k tomu odrůdy, které nejsou už moc rozšířené a ani se komerčně neprodávají. Chci, aby zůstaly zachovány i budoucím generacím,“ popsal.

Žena pěstuje avokádo jen kousek od Brna. Jak? Pecky hází jen tak do skleníku

Vzhledem k tomu, že na stromě opravdu roste čtyřicet druhů peckovin, na jaře hýří barvami. „Květy jsou v tónech růžové, karmínové i bílé,“ připomněl umělec na svém webu.

„Byl jsem procesem roubování prostě okouzlen. Už jen samotná myšlenka, že můžete vzít část jedné rostliny, vložit ji do jiné a ona roste, je ohromující,“ uvedl v rozhovoru pro zájmový web Pioneer Works s tím, že některé odrůdy jsou staré tisíce let. Bylo by tak nevratná škoda, kdyby byť jediná z nich zanikla.



Nahrává se anketa …

Van Akenův projekt využívá více než 250 odrůd peckovin. „Každý strom má jinou kombinaci dědičných odrůd,“ doplnil web CNN.

Kde všude unikátní stromy jsou

Jak uvádí internetová encyklopedie Wikipedia, od roku 2014 Van Aken vytvořil už 16 stromů se 40 druhy ovoce, které byly zasazeny na různých soukromých a veřejných místech a to včetně komunitních zahrad i muzeí. Nechybí ani soukromé sbírky.

Jeden ze stromů roste i před Syracuse University:

Jde například o města jako je Newton, Massachusetts, Pound Ridge, New York, Short Hills, New Jersey, Bentonville, Arkansas i San Jose.