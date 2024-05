Spolu s rajčaty a paprikami patří okurky mezi trojici nejoblíbenějších a také nejpěstovanějších druhů zeleniny u nás. V polovině května po „zmrzlých mužích“ je ten správný čas, kdy teplomilné okurky zasadit na místo, kde budou růst a plodit až do podzimu. Pokud máte předpěstovanou sadbu okurek z vlastního dubnového výsevu doma na parapetu, už se jistě těší, až opustí malý květník a rozrostou se v celé kráse. Sazenice si můžete samozřejmě i koupit. Přečtěte si, jak pěstovat okurky, abyste z nich měli co nejlepší úrodu. Vyvarujte se chyb při zalévání a nezapomínejte dodávat živiny.

V polovině května po „zmrzlých mužích“ je ten správný čas, kdy teplomilné okurky zasadit na místo, kde budou růst a plodit až do podzimu. | Foto: Shutterstock

Jak pěstovat okurky nakládačky:

Je jedno, jestli máte rádi okurky nakládačky, salátovky a nebo do skleníku vhodné hadovky. Okurky pocházejí z teplých oblastí Číny a Indie a jsou poměrně náročné na teplo. Aby dobře rostly, potřebují chráněné, slunné stanoviště se zásaditější půdou a dostatkem živin. Ideální je pro ně 6 až 8 hodin přímého slunečního záření denně. „Okurky potřebují pravidelnou vláhu, nesnáší zálivku ve slunečním žáru, zároveň by listy neměly zůstávat na noc mokré. Pozor i při okopávání. Okurka mělce koření, proto ji lze okopávat jen mělce,“ radí zahradníci ze Zahradnictví Dvořák a syn.

Připomínají také, že okurka obsahuje 90-96% podíl vody, má vysoký obsah draslíku a vitamínu C. Okurka je vhodná potravina pro osoby s dnou a revmatem. Dalším jejím benefitem je, že odvodňuje organismus a jako nízkoenergetická plodina je vhodná i pro redukční diety.

Příprava půdy: pomůže textilie

Okurky bychom neměli sázet stále na stejné místo jako minulé roky. Ideální předplodinou pro ně je hrách, fazole, cibule nebo řepa. Sázet bychom je naopak neměli tam, kde loni rostly brambory a jahody.

Půdu je třeba důkladně prokypřit a dodat do ní před výsadbou kvalitní kompost, uleželý hnůj nebo minerální hnojivo. Abyste dosáhli maximální sklizně, můžete použít černou netkanou textilii.

Roztaženou textilii připevněte kolíky k zemi a ve vzdálenosti 40 cm od sebe prořízněte otvory ve tvaru kříže, do kterých sazenice zasadíte.

Sazenici opatrně uvolněte z květináče a do jamky, která bude dostatečně prostorná pro kořenový systém, ji zasaďte tak hluboko, aby byly lístky těsně nad zemí. Po přesazení rostliny zalijte.

Folie zabrání růstu plevele, udrží se vlhkost i teplota a plody nebudou špinavé od hlíny. „Pokud rostliny zaštípneme za 6. listem, podpoříme tvorbu postranních výhonů a urychlíme sklizeň,“ doporučuje Zahradnictví Dvořák a syn.



Péče o okurky: zálivka a hnojení

Okurky pravidelně zaléváme, ovšem rostliny, které zatím neplodí, není vhodné přelévat. Zálivku je třeba zvýšit až v době, kdy okurky již plodí. Jejich kořeny nejdou do hloubky, proto je dobré občas přihrnout kolem rostlin zeminu a okopávat je jen velmi opatrně.

Během vegetace je také potřeba okurky přihnojovat, nejlépe speciálními hnojivy na plodovou zeleninu. Po zasazení okurek aplikujte hnojivo s vysokým obsahem dusíku. Jakmile rostliny začnou kvést, přejděte na hnojivo s vysokým obsahem fosforu a draslíku, abyste podpořili vývoj plodů.

„Nikdy ale neaplikujte více hnojiva, než uvádí výrobce. Více neznamená lépe, protože přehnojování může způsobit více škody než užitku. Například příliš mnoho dusíku může vést k velkému růstu listů, ale k menšímu počtu květů, a tedy menšímu nasazování plodů,” varuje zahrádkářský web Joe gardener.

S podpěrou nebo bez

Někteří zahrádkáři pěstují okurky tak, že je nechávají bez problémů po celou dobu vegetace volně ležet na záhoně. Lepší je ale použít nějakou pevnou oporu. Můžete si vyrobit dřevěnou nebo drátěnou konstrukci, nechat okurky růst po pletivu nebo si koupit šroubovici, po které se bude okurka pnout.

Podpůrným systémem maximalizujete prostor a zabráníte poškození rostlin a šíření plísní. K okurkám se dostane lépe vzduch a oceníte to i při jejich pozdějším sběru.

Okurky jsou lépe chráněny, pokud se pnou po opoře.Zdroj: Shutterstock.com

„Pokud chcete nechat okurky rozlézt po zemi, zasaďte je 90 cm od sebe. Pokud ale počítáte s tím, že je necháte pnout po síti nebo mříži, zasaďte je 45 cm od sebe,“ radí Gardeners' World Magazine.

Okurky z balkonu

Okurky můžete pěstovat i doma na balkoně. Důležité je vybrat si ten správný druh. Ideálně se k tomu hodí roubovaná zelenina – rostliny jsou roubované na silné podnože, které vytvářejí mohutný kořenový systém odolávající chladu či přemokření substrátu.

Při sázení dávejte pozor, aby bylo místo roubování nad zeminou. Jen tak podnož rostlinu ochrání před půdními nemocemi.

„Použijte nádobu o velikosti ideálně 50 x 50 cm a vysaďte do ní hned dvě sazenice. Nebo vyzkoušejte pěstování v pytlích s nakoupeným substrátem, které najdete v každém zahradnictví. Ty zabírají méně místa a vedle sebe jich můžete umístit více,“ radí Dům a zahrada. Půda by měla být bohatá na humus, sypká a prodyšná.

„Nádoby na pěstování okurek na balkoně by měly být o objemu alespoň deset litrů. Měly by být spíš vyšší než široké a měly by mít odtok vody. Okurky nesnášejí podmáčení. Vzdálenost mezi jednotlivými rostlinami by neměla být menší než 20 cm,“ doporučuje zahradnický web Gardena.

Abyste dosáhli hojné sklizně, nezapomeňte okurky na balkoně pravidelně přihnojovat. „Aby se okurkám dařilo, používejte každý týden organické hnojivo s obsahem draslíku, fosforu a hořčíku, ale bez dusíku,“ uvádí web Gardena.

Návod na přípravu směsi pro přihnojování:

Konev naplníme kopřivami a vyhozenými výhonky okurek.

Doplníme až po vrch vodou.

Nechte odstát a kvasit dva týdny.

Poté je přírodní hnojivo připraveno k použití.

Růst okurek podpořte tím, že jako podpěru umístíte do nádoby mřížku nebo ji umístíte přímo před zábradlí balkónu a necháte okurku po něm lézt.

Choroby a škůdci

Mladé sazenice okurek chraňte před slimáky. Mezi nejčastější choroby ale patří plíseň okurková. Projevuje se žlutozelenými skvrnami na listech rostliny, na spodní straně listů může být šedočerný povlak plísně. Listy usychají a rostliny uhynou. Postřiky proti plísni se provádějí preventivně již od začátku července a v závislosti na počasí se opakují i po 1 až 2 týdnech.

Virus okurkové mozaiky šíří mšice. Toto onemocnění zpomalí růst rostlin okurek a ovlivní kvetení a plodnost. V tomto případě se musí všechny infikované rostliny zničit, abyste zastavili šíření choroby.

Okurky je třeba pravidelně kontrolovat, odstraňovat z nich všechny žloutnoucí, okousané nebo plesnivějící listy. Patří do popelnice nebo je spalte, ale nikdy je nedávejte do kompostu.

Doprovodné rostliny pro okurky

Mezi doprovodné rostliny pro okurky patří rukola, brokolice, fazole, mrkev, feferonky a lilek.

Pěstování salátových okurek:

„Zasaďte lichořeřišnice, abyste odlákali mouchy od plodin, a zařaďte doprovodné rostliny, které přitahují užitečný hmyz, jako jsou měsíčky a sedmikrásky. Byliny, jako je oregano a pažitka mohou také odradit škůdce, zatímco fazole a hrách dodají půdě dusík, z čehož mohou těžit okurky,” uvádí web Homes and Gardens.

Jak sklízet okurky

Okurky můžete začít sklízet uprostřed léta. Venkovní druhy se budou sklízet až do září, skleníkové mohou plodit až do října, pokud bude teplo. „Čím více okurek sklidíte, tím víc jich rostlina vyprodukuje. Sklízejte okurky brzy ráno, když je chladno. Plody z rostliny odřízněte pomocí zahradnických nůžek nebo ostrého nože,“ doporučuje Gardeners' World Magazine.

Okurky je dobré prohlížet každý den - mezi zelenými listy je totiž snadné zralou okurku přehlédnout. Zapomenutá přerostlá okurka může začít žloutnout nebo zhořknout.

