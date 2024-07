Mnoho zahrádkářů dodnes věří, že s koncem léta končí i možnost vypěstování si čerstvé zeleniny. Opak je pravdou. Podzimní zahrádkaření může být stejně bohaté jako jarní sezóna. Správně vybrané plodiny přinesou úrodu i během chladnějších měsíců. Zahrádkář z Valašska Roman Paťava prozradil, jak na to, aby člověk sklízel čerstvou zeleninu i kolem Vánoc.

Pěstitelské sezóně zdaleka neodzvonilo. A teď není řeč jen o sklízení zeleniny zaseté na jaře. Podzimní zahrádkaření nabízí mnoho možností i během chladnějších měsíců. Kdo najde trochu odvahy a nasadí zeleninu v červenci, ten se může těšit na vlastní čerstvou zeleninu i na podzim a v zimě.

„Je potřeba se nebát a vyzkoušet všechno. V průběhu července je nejvyšší čas na výsev. Někdy se to podaří, někdy se vaše úsilí nesetká s úspěchem. V nejhorším případě nepodařené výpěstky vyhodíte a svět se nezboří,“ říká se smíchem pěstitel Roman Paťava z Valašského Meziříčí. On sám je však při tomto způsobu zahrádkaření velmi úspěšný.



Experimentováním k úspěchům

„Sám jsem na plno věcí přišel právě tím, že jsem zkoušel limity. Dnes už vím, co si mohu dovolit,“ přibližuje pěstitel s tím, že s vhodnými odrůdami a správnou péčí může člověk sklízet chutnou zeleninu i během chladných měsíců. Každá rostlina má samozřejmě své specifické nároky, ale s trochou pozornosti a péče se za vynaložené usilí odvděčí bohatou úrodou.

„Při plánování podzimní zahrady je důležité brát v úvahu místní podmínky. Jinak se pěstuje na horách, jinak zase v údolích. Klíčové je vybrat odrůdy, které ještě stihnou dozrát. A nebo jsou dostatečně odolné, aby přežily i mrazíky. Do půdy je vhodné přidat kompost a nezapomenout na pravidelnou zálivku,“ podotýká Roman Paťava

Čerstvý květák? Klidně v prosinci

Jednou z nejvhodnějších plodin pro podzimní pěstování je květák. Existuje hned několik odrůd, které můžete vyzkoušet; například Romanesco, což je zelený květák. Skvělé jsou však i klasické bílé odrůdy jako Delta a Snow Lady.

„Romanesco je obzvláště vhodná odrůda pro podzimní sezónu. Je to květák nejen velmi chutný, ale také odolný vůči mírným mrazům. Vydrží klidně i teploty mezi -3 až -5°C,“ vysvětluje Roman Paťava. Na sklizeň se můžete těšit v průběhu listopadu a prosince.

Brokolice snese i mrazy

Brokolice je další zeleninou, kterou lze úspěšně pěstovat na podzim. Je ideální pro každého, kdo chce mít čerstvou zeleninu po celý rok.

„Brokolice snese i lehké mrazy. Pokud ji vysadíte do květináčů, můžete ji v případě silnějších mrazů přemístit do garáže. Takto budete mít možnost sklízet dokonce i během Vánoc,“ usmívá se zkušený zahrádkář.

Mrkev je nenáročná

Podzim je ideálním časem pro výsev rané karotky. Pokud se však rozhodnete nasadit mrkev už nyní, můžete očekávat sklizeň do konce října nebo v listopadu.

„Doporučuji odrůdy Chamare a Calibra. Osvědčily se mi nejen pro svou kvalitu, ale také protože jsou velmi chutné. Mrkev je sice nenáročná na pěstování, ale vyžaduje pravidelnou zálivku. Za svou péči dostanete sladké a křupavé výpěstky,“ láká k vysazení oblíbené zeleniny Roman Paťava.

Bohatá úroda pekingského zelí

Pekingské zelí je skvělou plodinou, kterou můžete osvěžit své podzimní pěstování. „Na rozdíl od čínského zelí má kompaktní hlávky, které jsou pevné a chutné. Stačí je vysadit, pravidelně zalévat a hnojit. Do podzimu budete mít bohatou úrodu,“ říká pěstitel k nenáročné plodině.

Saláty lze vysévat i v srpnu

Saláty můžete podle Romana Paťavy vysévat až do půlky srpna. „Vhodné jsou odrůdy určené speciálně pro podzimní sezónu. Jsou to například Maraton, Mars nebo Marshallus. Tyto saláty jsou vděčné a chutné. A některé odrůdy, jako Little Gem, jsou obzvláště ceněné pro svou chuť a menší hlávky,“ připomíná zahrádkář.

close info Zdroj: Se svolením Romana Paťavy zoom_in Ukázka výsadby podzimní zeleniny.

Ředkev a červená řepa potřebují zálivku

Červená řepa je vděčnou plodinou, roste prý téměř sama. „Mladé listy můžete použít do salátů a na podzim sklidíte sytě červené bulvy plné vitaminů,“ říká Roman Paťava.

„Černá ředkev, která se vysévá do řádků, je zase pikantní a slouží jako prevence nachlazení. Obě tyto plodiny potřebují zálivku, ale zvládnou i pár dní bez vody,“ dodává zahradník.

Špenát bude hezčí než na jaře

Mezi plodiny vhodné pro podzimní pěstování patří také špenát. Ten dokonce prospívá lépe než na jaře, protože miluje chladné počasí. „Špenát roste rychle a mladé listy můžete sklízet už za šest týdnů,“ připomíná Roman Paťava.

Stejně tak radí zkusit vysít kedlubny. „Potřebují hodně zálivky. Pozdní odrůdy, jako Gigant nebo Troja, jsou pro podzimní sklizeň přímo ideální,“ dodává pěstitel.

Další zelenina, které se daří v chladnějším počasí Ředkvičky: Rychle rostoucí plodina, kterou můžete sklízet už do jednoho měsíce. Jsou odolné vůči chladu a ideální tak pro podzimní pěstování.

Rychle rostoucí plodina, kterou můžete sklízet už do jednoho měsíce. Jsou odolné vůči chladu a ideální tak pro podzimní pěstování. Mangold: Tuto odolnou zeleninu můžete při správné ochraně před mrazem pěstovat až do pozdního podzimu.

Tuto odolnou zeleninu můžete při správné ochraně před mrazem pěstovat až do pozdního podzimu. Kapusta: Některé odrůdy jsou velmi odolné vůči chladu a mohou být sklizeny i po prvních mrazech.

