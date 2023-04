Mnoho plodin je poměrně odolných vůči nízkým teplotám a nevyžadují pěstování sazenic na parapetu - lze je vysévat přímo ve skleníku. Jaro je konečně tady tak nenechejte svůj skleník zahálet. Poskytuje perfektní prostředí pro pěstování rostlin po celý rok. Máme pro vás pár tipů, jak skleník správně a účelně využívat.

Úspěšné pěstění vyžaduje plánování a načasování výsadby | Foto: Shutterstock

Výsadba do skleníku je tak jednou z nejlepších věcí, které můžete udělat pro svou zahradu. Skleník je ideálním prostředím pro jarní pěstování ovoce, zeleniny a bylinek. V březnu je obvykle vhodné začít s výsadbou. Úspěšné pěstění vyžaduje plánování a načasování výsadby.

„Můj skleník není přes zimu vytápěný, ale daří se tam nyní špenátu, jahodníku měsíčnímu i rukole. Do skleníku můžete už bez obav začít sít i saláty,“ říká Denisa Tomášková, permakulturní designérka a lektorka.

Pěstování špenátu na vaší zahradě je snadné. Tato nenáročná rostlina se cítí nejlépe při teplotě 15-18 °C. Chcete-li sbírat několik plodin v řadě, můžete zasít v intervalech 2-3 týdnů. Semena se prohloubí o 1 cm, přičemž mezi řádky se udržuje vzdálenost 20 cm a mezi rostlinami v řadě 10 cm.

Koncem března můžete do skleníku klidně vysévat různé druhy salátu. Semena této kultury jsou malinká, takže nejsou zahrabaná v zemi, ale rozptýlena po povrchu. Standardní schéma pro výsadbu listového a hlávkového salátu je 25×30 cm, takže po objevení pravých listů by měly být sazenice proředěny.

I zelí lze vysévat do skleníku koncem března. Semena se prohloubí o 2 cm a vysejí se podle schématu 10 × 50 cm. Po 3-7 dnech by se měly objevit první výhonky. Optimální teplota pro pěstování této plodiny je 15-20°C. Zároveň je důležité vzít v úvahu, že změna teploty o 2-3 nebo více stupňů v jakémkoli směru může být spojena se ztrátou plodiny. „Zelí zabere hodně místa a je otázka jestli se to vyplatí, protože je ve skleníku poměrně dlouho,“ uvažuje nahlas Denisa Tomášková.

„Určitě bych zasadila kopr Kopr a všechny bylinky. Kopr je schopen odolat mrazům i do -4 °C, ale vzhledem k tomu, že potřebuje dostatečné osvětlení, je nežádoucí vysévat dříve než před polovinou března,“ uvádí Denisa Tomášková. Výsevní schéma je 5×10 cm, přičemž semena se sázejí do hloubky 2 cm.

Pokud chcete získat první sklizeň ředkviček na přelomu dubna a květnu, má smysl zasít je do skleníku. „Ředkvičky ve skleníku určitě vydrží, ale myslím si, že je na ně ve skleníku škoda místa. Můžete je tam dát, ale když je dáte do pařeniště, nebo rovnou ven, tak také porostou,“ říká Denisa Tomášková a dodává, že vysévat se dají také pórek, fenykl, řapíkatý celer i rajčata. Ty ale potřebují osvětlení.

Předpěstovávání ve skleníku

Skleník se v březnu i dubnu dá použít na předpěstování, místo abyste měli obsypané parapety všech oken. „Když necháte semena doma v teple a ony vyklíčí, můžete sazenice odolné na chlad, jako jsou zelí, kapusta a další, přesunout do skleníku. Sazenice sice neporostou tak rychle, jako za oknem, ale na druhou stranu se aspoň nevytáhnou. Udělají se z nich kompaktní sazenice a jakmile začne být teplo, můžete je rovnou přesunout na záhonky,“ radí Denisa Tomášková, jak lze využít skleník k budoucí velké úrodě.