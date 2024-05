Hodit skořápku od vejce rovnou do koše je velká škoda. Možností, jak vaječné skořápky dál využít, je totiž celá řada. Fungují například jako skvělé hnojivo pro stromy a rostliny na zahradě, ale i pro pokojovky. Skořápky z vajec se mají dávat do trávníku nebo do kompostu a lze do nich dokonce sázet semínka.

Hnojivo z vaječných skořápek je ideální nejen pro papriku na zahradě, navíc je i ochranou před škůdci. | Foto: Shutterstock

Jak vyrobit hnojivo z vaječných skořápek:

Velké množství vápníku, který vaječné skořápky obsahují, pomohou půdě na zahrádce. Dokáží zlikvidovat mech v trávníku, potěšit žížaly zabydlené v kompostu a odradit slimáky, kteří mají zálusk na krásně zelené sazenice zeleniny. Skořápky nezatěžují půdu, naopak jí dodají potřebné živiny. Navíc je tohle domácí hnojivo v podstatě zadarmo a lze si ho připravit za chvilku. Stačí dát skořápky z vajec do trouby vysušit a zlikvidovat případné bakterie, rozmačkat nahrubo kvůli slimákům nebo rozdrtit najemno na prášek a přidat do půdy k rostlinám. Využít můžete dokonce i vodu, ve které se vařilo vejce na tvrdo.

Hnojivo na zahradu

Chcete podpořit růst rostlin? Vaječnou skořápku tvoří téměř 95 % uhličitanu vápenatého. Proto je vhodné vylepšovat půdu drcenými skořápkami těm rostlinám, které vyžadují zásaditější a nebo neutrální půdu a těch je většina.

„Kromě všeho toho cenného vápníku obsahují skořápky vajec také stopové prvky fosforu, hořčík, draslík, zinek, železo a měď. To vše hraje důležitou roli při budování a udržování zdravé půdy – a tím i při pěstování zdravých rostlin," připomněl zahradnický web This is my garden.

„Vápník posiluje buněčné stěny rostlin a snižuje kyselost půdy. U rajčat, paprik, okurek a jiných rostlin jeho doplnění předchází hnilobě květů a nastartuje jejich růst," vysvětlil specializovaný web Dům a zahrada.

Skořápky je dobré roztlouct na co nejmenší kousky a ty zapravit do jamky už při sázení rostlin, nebo je pak nasypat na povrch. Rozdrcené skořápky lze rozházet i pod stromy. Obzvláště jabloním vápník velmi prospívá a omezuje výskyt chorob.



Hnojivo i na balkon

Vaječné skořápky neposlouží jen u květin, zeleniny a ovocných stromů na zahradě, ale i při pěstování rajčat, paprik a dalších plodin na balkoně. Právě při pěstování v nádobách s rašelinovým substrátem se u rostlin často projeví nedostatek vápníku. Počítejte s tím už při sázení a do substrátu přimíchejte nadrcené skořápky.

Jak si vyrobit hnojivo z vaječných skořápek doma, popsal odborný web Dům a zahrada. Pro výrobu hnojiva na jednu rostlinu vám stačí čtyři až šest skořápek, což jsou dvě polévkové lžíce jemně rozdrcených skořápek na jednu jamku při sázení.

Skořápky z vajec jsou skvělé přírodní hnojivo a zdroj vápníku.Zdroj: Shutterstock

Postup výroby hnojiva ze skořápek - varianta A:

Skořápky dejte na plech předpéct asi na 50 minut do trouby, dokud nezačnou hnědnout. Rozdrťte je na vločky nebo jemný prášek. Rychleji pak uvolní potřebné živiny do půdy.

Postup výroby hnojiva ze skořápek - varianta B:

Celé vaječné skořápky dejte do sklenice s čistou vodou, zavřete a zatřeste s ní. Směs nechte několik dní uležet, protože do vody se vyplaví více živin ze skořápek. Vzniklý hnojivový čaj pak stačí nalít k rostlinám.

Pozor ale na to, že jsou i rostliny, které vyžadují zeminu kyselejší a těm rozhodně skořápky nepřidávejte. Jsou to například borůvky, brusinky, hortenzie, rododendrony, bobkovišně, maliny, azalky nebo vřesy.

Skořápky na mech v trávníku

I pokud se dělá mech v trávníku, je to znamení, že mu chybí vápník. Na tak velkou plochu budete potřebovat větší množství skořápek. Můžete si je postupně schovávat celou zimu. Suché skořápky rozmixujte v mixéru a drtí, která tak vznikne, posypejte trávník podle potřeby.

Skořápky do kompostu

Pokud máte na zahradě kompost, sypejte skořápky i tam. Když je rozdrtíte, budou se rychleji rozkládat. Nejen, že obohatíte kompost vápníkem, ale také zlepšíte poměr živin a podpoříte harmonii procesů.

Slepičí skořápky, cibulové slupky, odřezky z paprik a dokonce i útržek z kuchyňské papírové utěrky. To vše zpracují žížaly.Zdroj: Shutterstock

Nemusíte mít obavu, že by pak mohl vápník z kompostu ublížit rostlinám, které mají raději kyselejší zeminu. Koncentrace skořápek v kompostu není vzhledem k objemu hmoty nijak vysoká a navíc se skořápky rozkládají velmi pomalu.

Jak naštvat slimáky

„Odrazte slimáky umístěním drcených vaječných skořápek," doporučuje specializovaný portál Gardeners' World Magazine jednu z dalších možností, jak skořápky z vajec na zahradě využít. Vaječné skořápky jsou pevné a jejich střípky ostré, což slimákům na jejich hladké slizké kůži dost vadí. Z nahrubo rozmačkaných skořápek můžeme vytvořit překážky a zátarasy pro slimáky v místech, kde nechceme, aby nám škodili a okusovali rostliny.

Hrany úlomků skořápek jsou ostré a slimáci se takové překážce přes cestu, kterou se původně vydali, raději vyhnou. V boji proti těmto žravým vetřelcům je to ale jen podpůrná metoda. Když prší, hrany skořápek změknou a dokud zase nevyschnou a neztvrdnou, slimáci je překonají.

Roztok na štípance od komárů

Pokud se na zahradu dostanete až navečer, kdy jsou komáři nejčilejší, zkuste si na svědivé a opuchlé pupínky připravit doma ze skořápek roztok, který pokožku zklidní. Postup je následující: „Skořápky nadrťte, dejte do menší zavařovačky, zalijte jablečným octem, uzavřete a nechte několik dnů uležet," poradil postup zájmový web iReceptář.

Skořápky nahradí květináčky

Vytváření vlastních sadbovačů ze skořápek vajec je ekonomický způsob, jak začít zahradničit. Dát do skořápky trochu substrátu a vysadit do něj semínka zvládnou i děti a bude je to i bavit. Bylinky jsou zábavné a nenáročné na pěstování. Vyzkoušejte bazalku, petržel, řeřichu a pažitku.

„Vaječné skořápky jsou organický materiál a jsou plné vápníku, který pomáhá rostlinám prospívat. Jakmile budou rostlinky připravené na vysazení venku, můžete celou skořápku vložit do země, kde vyživí půdu i vaše rostliny,“ radí web Gardene Sque.

A přidal i postup, jak ze skořápky vytvořit 100% ekologický truhlíček pro semínka:

Začněte si šetřit skořápky od snídaní. Rozpulte je a důkladně opláchněte. Pomocí malé jehly vytvořte ve spodní části každé skořápky malý otvor pro odvodnění. Pomocí lžičky přidejte do skořápky kompost. Přidejte semena a do půdy je mírně zatlačte, dokud nebudou zcela pokryta. Umístěte na okenní parapet do kartonu od vajec a pomocí rozprašovače každé dva až tři dny jemně zamlžte každou skořápku vodou.

Když vaše sazenice vyrostou o několik centimetrů, je čas je přesadit do vaší zahrady nebo do květináče. Jemně rozdrťte vnější stranu vajíčka a zasaďte skořápku dovnitř nového květináče nebo do záhonu v zahradě. Ujistěte se, že je zcela zakrytá zeminou. Skořápka vajec se v půdě přirozeně rozloží a dodá vašim rostlinám další živiny, díky nimž budou zdravé a silné.

Jak používat vodu z vařených vajec

I voda, ve které jste vejce vařili, může být užitečná na zahradě. Je to levná a na živiny bohatá varianta hnojiva. Kdykoli si budete dělat vejce natvrdo, místo abyste vodu vylévali , použijte ji k zalévání a současně přihnojování rostlin ve vaší zahradě.

Jak si vyrobit jednoduché hnojivo ze skořápek:

Můžete si ale také skořápky schovávat a pak si vodu z nich vyrobit tím, že je jak radí web Southern Living, ve vodě jednoduše povaříte.

„Doporučujeme použít asi 2 šálky tekutiny na rostlinu. Pro maximální výsledky to dělejte jednou týdně. Vodu z vaječných skořápek lze také skladovat v uzavřené nádobě pro pozdější použití," přidal radu Southern Living.

Další tipy pro vaši zahrádku i nápady na zajímavé vychytávky najdete v nabídce článků níže.