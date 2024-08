Slimáci jsou pro mnoho zahrádkářů noční můrou; zvláště když se přemnoží a začnou likvidovat celou úrodu. Mírné zimy a vlhké podmínky přispívají k jejich množení, což následně vede ke značným škodám na zahradě.

Klíčovými měsíci v boji proti slimákům jsou srpen a září. Právě tedy nastává nejdůležitější období, kdy je potřeba zaměřit se na jejich likvidaci.

„Letos je slimáků opravdu hodně. A největší boj s nimi právě začíná. Když je teď zlikvidujete, tak nenakladou vajíčka. Pokud však nezasáhnete včas, jejich populace se znásobí geometrickou řadou,“ vysvětluje zkušený zahrádkář Roman Paťava z Valašského Meziříčí.

Podle Romana Paťavy existuje hned několik způsobů, jak slimáky zlikvidovat a zabránit jejich přemnožení.



Ruční sběr slimáků

Jednou z nejjednodušších metod je ruční sběr. „Sbírání slimáků je sice pracné, ale velmi účinné. Proti dospělé generaci, která klade vajíčka, je třeba nejvíce bojovat zhruba do konce září; při teplém podzimu i déle. Největší množství slimáků nasbíráte za deště, večer nebo brzy ráno, kdy jsou nejaktivnější,“ říká Roman Paťava.

Pěstitel doporučuje sběr ve vysoké trávě, pod spadaným ovocem nebo pod zeleninou, jako jsou zelí a kedlubny. „Daří se jim i na vlhčích místech. Vyhovují jim zastíněné a zaplevelené plochy,“ radí zkušený zahrádkář, na které části zahrady se při sběru zaměřit.

Indický běžec slimáky miluje

Efektivním přírodním způsobem boje proti slimákům je pořízení indického běžce. Tento speciální druh kachny totiž slimáky přímo miluje.

„Indický běžec je ideálním pomocníkem. Má to ale i své nevýhody. Je třeba myslet na to, že kachny kálí všude po zahradě. A když dojdou slimáci, pustí se s největší pravděpodobností do vaší úrody,“ směje se Roman Paťava.

Efektivní hlístice

Další ekologickou metodou jsou hlístice, které na slimácích parazitují. Slimáky tito jejich přirození malinkatí nepřátelé napadají dýchacími otvory. Následně je svou přítomností zabíjí.

Hlístice lze zakoupit v každém běžném hobby marketu či zahrádkářství a na místo výskytu slimáků je aplikovat pomocí zálivky nebo postřiku. „Parazitické hlístice aktivně vyhledávají slimáky a plzáky v půdě a pronikají do jejich těl, kde se množí. Po určité době vývoje nová generace hlístic opustí hostitele a vyhledává dalšího. Napadený slimák přestane do 3 až 5 dnů žrát a během 7 – 21 dnů po aplikaci pod zemí hyne. Hlístice působí dlouhodobě – po dobu asi 6 týdnů,“ uvádí prodejce deratizačních přípravků.

Tento mikroskopický parazit zároveň napadá pouze slimáky - pro jiné druhy zvířat i člověka je tedy zcela neškodný.

„Hlístice fungují velmi dobře. Slimáci jsou kanibalové, takže když jeden začne hynout, další ho sežere. Hlístice se tak přesunou i do něj,“ vysvětluje zahradník.

Je však třeba myslet na to, že tato metoda je sice efektivní, ale musí být použita ve správný čas. Tedy hlavně na mladé slimáky.

Lovení slimáků na pivo

Při boji proti slimákům je velmi účinné rozmístit po pozemku nízké nádoby s pivem; ideálně s hloubkou kolem dvou centimetrů. Můžete použít misky od květináčů i kelímky od sýrů.

„Nalijte do nich nejlevnější dostupné pivo a nádobky umístěte na různá místa po zahradě. Pokud je tam hodně slimáků, budete překvapeni, jak se začnou slézat ze širokého okolí. Celé to připomíná závody,“ směje se pěstitel.

Past funguje tak, že pivo slimáky naláká, vypijí ho a následně se v nádobě utopí.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Pro boj proti slimákům na zahradě je velmi účinné rozmístit po pozemku nízké nádoby s pivem.

Ekologické přípravky proti slimákům? Existují

Na trhu existují ekologické přípravky, jako je Ferramol (granulovaný přípravek pro likvidaci slimáků na zahradě; pozn. red.), které nejsou jedovaté pro kočky, psy ani ježky.

„Přípravek na bázi železa a fosforu způsobí, že slimák přestane jíst, někam zaleze a uhyne hlady,“ vysvětluje Roman Paťava. Tato metoda je mezi zahrádkáři oblíbená právě proto, že přípravek je šetrný k ostatním živočichům v zahradě.

„Tvrdá“ chemie jen v krajním případě

V krajním případě se dá použít i „tvrdá“ chemie. „Když je situace opravdu vážná, volím klidně i toto řešení. Pokud slimáky nezlikvidujete včas, každý z nich naklade stovky vajíček. Pak budete mít na zahradě tisíce nových slimáků. A to nikdo nechce,“ varuje zkušený zahrádkář.

Klíčová je prevence

Slimáky je dobré likvidovat průběžně, ale jak Roman Paťava závěrem připomíná, nejdůležitější jsou srpen a září. Jde totiž o období, kdy se připravují na zimu a kladou vajíčka.

„Tehdy je třeba mít situaci pod kontrolou. Stačí pár mírných zim a zahrada může být zamořená slimáky, kteří doslova zdecimují nejen vaši pečlivě vypiplanou zeleninu, ale i okrasné květiny,“ zdůrazňuje Roman Paťava.

Shrnutí: V boji proti slimákům jsou klíčovými měsíci srpen a září.

Je třeba zlikvidovat dospělé jedince, jinak stihnou naklást vajíčka a přemnoží se v následujícím roce.

Existuje mnoho ekologických způsobů likvidace slimáků od ručního sběru, lovení na pivo až po použití hlístic.

