Při vytváření zahrady nenáročné na údržbu je po automatizaci dalším krokem naplánovat, jaké druhy rostlin do své zahrady chcete. Výběr odrůd nenáročných na údržbu, jako jsou trvalky a původní druhy, může pomoci zajistit, že vaše zahrada bude v průběhu času vyžadovat minimální úsilí na údržbu. Zvažte klimatické a půdní podmínky, kolik slunce a vody potřebuje každá rostlina, aby prosperovala. Při správném plánování a výběru můžete vytvořit krásnou a bezproblémovou zahradu, která vydrží mnoho let.

Pokryjte co největší plochu trvalkovými záhony. | Foto: Shutterstock

Aby péče o zahradu byla co nejméně náročná vysázejte keře odolné suchu. Doporučené jsou většinou listnaté keře, konkrétně hortenzie, dřišťály, ty jsou je odolné proti přísušku. Vysázet byste mohli také zlatý déšť nebo bobkovišeň.

Půdopokryvné rostliny na zahradě:

Zdroj: Youtube

„Je dobré přemýšlet o takových keřích, které nejsou náchylné na mráz, abychom je na zimu nemuseli přikrývat. A rostliny, které neodnožují, abychom nemuseli běhat po zahradě s rýčem a vykopávat nové oddenky,” vysvětluje důležitost výsadby Martin Smažil, zahradnický mistr z Prahy.

Nenáročná je také výsadba drobného ovoce. Zaměřte se spíše na druhy, které nepotřebují zmlazovací řez prováděný na jaře. „Ideální jsou muchovníky, dříny obecné, mišpule obecné nebo rakytníky řešetlákové. V jednoduchosti je kouzlo,” uvádí Aneta Křováková.

Vybudujte pro své kočky zahradní ráj. Držte je ale dál od záhonů i pískoviště

Jakmile si vyberete své rostliny, nezapomeňte je seskupit, aby vyžadovaly stejné množství péče a údržby. To vám pomůže lépe sledovat jejich potřeby a usnadní vám péči o všechny najednou. Poté již postačí zálivka a přihnojování.

„Vysaďte na zahradu půdopokryvné rostliny, které vytvoří krásné rozkvetlé koberce. Jsou výhodné v mnoha směrech a mohou být velmi pěkné. Pomohou proti erozi půdy a udrží lepší mikroklima i vláhu v zemi,” říká Aneta Křováková, zahradní designérka.

Nenáročné trvalky na slunce:

Zdroj: Youtube

Zapomeňte na letničky. Jsou krásné, ale náročné. Nahraďte je trvalkami a vytrvalými rostlinami. Když jim správně připravíte půdu, nepotřebují tolik údržby. Stačí je jen vysít a příroda už si poradí sama a ozdobí zahradu i příští rok.

„Když není půda zaplevelená, a vysejeme nebo vysázíme trvalky, tak dobře prosperují samy. Většinou stačí je na podzim ostříhat, na to si klidně můžete vzít křovinořez. Nemusíte se bát, zase vyrostou,” říká Martin Smažil. To ale mluvíme o celé skupině trvalek, neplatí to o trvalkách-solitérech. Ty už jsou problémovější.

Osazování ráje trvalkami:

Zdroj: Youtube

Trvalkový záhon je poměrně bezúdržbový a se správným výběrem vám navíc může kvést celý rok. Z vhodných trvalek jsou to například denivky, irisy, krásnoočka, galardie, echinacea.

„S trvalkami je obecně méně práce. Zkombinujete trvalky různých barev, ale i vzrůstu. Pokud jsou tyto květinové záhony správně založeny, pak se zcela obejdou bez zálivky, která jinak zabere poměrně dost času, zvláště pak během horkého léta,” souhlasí Aneta Křováková.

Vrbové ploty umí ohromit. Zvládne je skoro každý a nejsou drahé

Poohlédněte se po vhodnách rostlinách. Zvažte výsev barvínku, čechravy, denivky, hosty, kopretiny, pivoňky, kosatce, lupiny, mateřídoušky, pomněnky, rozchodníku, řebříčeku, šalvěje hajní, různých druhů traviny a všechny bylinek odolných mrazu.

Sedm tipů pro bezúdržbovou zahradu

1. Automatizujte sekání a zalévání.

2. Co nejvíce a správně mulčujte.

3. Vysazujte pomalu rostoucí živé ploty či keře.

4. Omezte plochu trávníku na minimum.

5. Pokryjte co největší plochu trvalkovými záhony.

7. Nechte záhony porůst půdopokryvnými rostlinami.