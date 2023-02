Sluneční záření, kyslík a voda – to jsou hlavní živiny trávy. Ale samy nestačí k tomu, aby váš pažit vypadal svěžě a zdravě . Na jaře, když se trošičku oteplí a dojde k oschnutí půdy, je nejdůležitější udělat vertikutaci. Vertikutátor je stroj, pracující na základě rotačního pohybu nožů umístěných na hřídeli, s pevně nebo volně uloženými noži. Ty rozřezávají a vytahují uloženou plsť. Zároveň tím zkypří nadzemní část půdy, takže se do ní dostanou lépe vzduch, voda i živiny.

Zdroj: Youtube

„Nejčastější chybou je, že lidi po vertikutaci hned začnou hnojit. Kořeny jsou ale narušeny, a tak může dojít k jejich spálení. Často se setkávám také se špatnou volbou hnojiva. Na jaře by se měla použít specializovaná dusíkatá hnojiva, která trávník nastartují,“ uvádí Martin Smažil, zahradnický mistr z Prahy.

Správný sestřih

Kdyby někdo vynalezl genetickou mutaci trávy, která doroste pouze do určité výšky, vydělal by majlant. Pomalu rostoucí trávníky ale neexistují. Markantnější rozdíl je pouze při prvotním klíčení. Vše závisí na podnebí a půdním profilu. Pravidelná a správná seč je tak jedním z několika důležitých faktorů, jež vedou k docílení zdravého a hustého trávníku.

„Trávník je potřeba sekat alespoň jednou týdně, v ideálním případě dva a vícekrát. Pokud se tento časový harmonogram nedodrží, dochází k nejhorší možné variantě, a tím je podseknutí trávníku. Tím ho uvedeme do tzv. trávníkového šoku,“ říká specialista na trávníky Oldřich Horáček z Pardubic.

Anglické neboli reprezentativní trávníky se obecně kosí na výšku 20 milimetrů. Při sekání je ale zásadní dodržet pravidlo třetin. Trávník vždy sekáme maximálně o 1/3 délky listu, pokud má trávník například výšku 9 cm zkrátíme ho o 3 cm a 6 cm ponecháme. Sečete mokrý či vlhký trávník? Podle trávníkářů svému pažitu škodíte a doporučují sekat pouze ostrým nožem, jinak může vaše zelená chlouba zbělat a být náchylná k chorobám.

„První seč může být potřeba již v březnu a poslední i koncem října. Může se ovšem stát, že budou teploty vysoké a sekat bude potřeba i na Štědrý den,“ usmívá se Oldřich Horáček.

Hygiena a výživa

„Žlutá tráva nemusí znamenat její uschnutí, naopak častější příčinou je napadení plísní. Voda, která ulpí na listech je bez živin a minerálů, setřením ji můžete využít jako část závlahy,“ vysvětluje Oldřich Horáček. Doporučuje proto jako dobrou prevenci proti tvorbě plísní a ostatním chorobám stírání rosy z trávníku.

„Často se také stává, že se po zimě na na trávníku usídlila sněžná, anebo jiné druhy plísně. Ty je potřeba postříkat fungicidem. To zkrátka patří k základní a preventivní péči o váš trávník,“ dodává Martin Smažil.

„Mezi základní a hlavní živiny patří dusík, fosfor a draslík. Doporučuji hnojiva nakupovat ve specializovaných prodejnách nebo přímo od vašeho nejbližšího profesionálního trávníkáře,“ radí Oldřich Horáček.

Aplikaci hnojiv provádějte vždy po seči. Nejlepší chvílí pro hnojení je pozdní odpoledne až podvečer, kdy se předpokládá déšť, který granule hnojiva rozpustí. V případě, že se neočekávají srážky, je potřeba vždy trávník alespoň zavlažit. Neaplikujte hnojivo při dešti ani bezprostředně po něm. Tráva by měla být suchá a půda naopak trochu mokrá.

Chyby v péči o trávník



- Seč trávníku s ignorováním pravidla třetin.

- Chůze po zmrzlém trávníku (voda v listu zmrzne a tlakem ho tak zlomíte).

- Dolévání pohonných hmot do sekačky přímo na trávníku.

- Při založení trávníku je potřeba půdu prokypřit ideálně do hloubky 20 cm.

- Spálení trávníku hnojením způsobené špatnou gramáží nebo špatným postupem.

- Použití nástrojů od souseda nebo z půjčovny bez předešlé dezinfekce.

- „Nehoupeme kočárek“ - nikdy by se neměl nůž sekačky dotýkat jednoho místa déle než 2 vteřiny.

- Příliš vysoká, nebo naopak nízká zálivka.