Alena Zelenková začínala zahradničit tak, že nakoupila rostliny a v zahradnictví jí k tomu prodali také řadu substrátů, hnojiv a postřiků. Na konci sezóny ale zjistila, že z toho prakticky nic nepoužila. Návštěva ukázkové přírodní zahrady jí posléze změnila život i pohled na svět.

Prvorepubliková zahrada Aleny Zelenkové | Foto: se svolením Přírodní zahrada z.s.

„Vůbec jsem neplánovala, že bych své zahrady chtěla certifikovat. A už vůbec ne, že bych je uvědoměle vedla v přírodním režimu. Nikdy jsem ale nebyla ‚stříkacím‘ typem a to se dodnes nezměnilo,“ říká Alena Zelenková z Janovic nad Úhlavou, nyní majitelka dvou zahrad s nejvyšší certifikací.

V rámci Víkendu otevřených zahrad, který se každoročně koná 8. a 9. června navštívila zahradu U malíře. Tehdy to byla jediná ukázková přírodní zahrada v Plzeňském kraji. Hořela totiž zvědavostí, jak vypadají normální babičkovské zahrady.

Ukázka přírodní zahrady s Petrou Babčou Štěpánkovou:

„Paní majitelka mi vysvětlila, co znamená mít přírodní zahradu. A já si říkala, že to tak vlastně dělám dávno, pouze k tomu nemám certifikát. Zahradničení propojilo můj osud a osud té dámy. Inspirovala mě natolik, že jsem si umanula, že svou zahradu nechám také certifikovat,“ uvádí.

Jak na certifikaci přírodní zahrady

„Základním pravidlem přírodních zahrad je nepoužívat umělá hnojiva. To je kritérium, přes které, jak se říká, nejede vlak. Nejsou totiž ekologická. Přírodní zahrada pracuje s přírodními zdroji, jako jsou hnůj, jíchy či kompost. Měla by si zcela vystačit s hnojivy, která produkují životní cykly rostlin a živočichů,“ vysvětluje Alena Zelenková.

Zahrada U konípáska Aleny ZelenkovéZdroj: se svolením Přírodní zahrada z.s.

Druhým důležitým pravidlem je zdržet se používání pesticidů.

„Používat ale můžete prostředky pro ekologické zemědělství. Když se na zahradě objeví nějaký škůdce, tak proti němu zkuste zasáhnout například výluhem z kopřiv. A protože jsem nestříkacím typem, tak nedělám ani to,“ usmívá se.

Důležité je rozkládat rizika

„Nejsem líná. Se zahradou nebojuju a nehledám, co a kde mi škodí. Mou strategií je rozkládat rizika. Když mám například rajčata, tak je vysazuji na tři nebo čtyři různá místa, abych minimalizovala, že všechny najednou chytnou plíseň. Nebo si vybírám odolné kultivary. Výbornou zkušenost mám s odrůdou atomic grape. Zatímco v říjnu je ještě mívám na záhonech, ostatní jsou už dávno pryč. Říkám, že je to jako s partnerem, musíte si dobře vybrat a potom to funguje,“ směje se.

Proč nepoužívat rašelinu

Třetím pravidlem je nepoužívat rašelinu, a to ani v substrátech.

„Lidé ji považují za přírodní, ale je problém s tím, jak se získává. Rašeliniště jsou neobnovitelnými zdroji. Při těžbě se jednak nenávratně likviduje místo, kde žijí původní živočišné druhy a uvolňuje se tím také neuvěřitelné množství dusíku. Za rašelinou zkrátka stojí obrovská uhlíková stopa. Nejvýraznější podíl rašeliny bývá v kyselých substrátech například na azalky či kanadské borůvky,“ objasňuje sympatická zahradnice.

Podle ní existující i přírodní způsoby, jak rašelinu v zahradách nahradit. Jsou to komposty nebo tradiční hnůj, který má kyselou reakci. „Anebo se rozhodnete, že nebudete měnit charakter půdy a přijmete, že nebudete mít kanadské borůvky. Místo nich zkuste zasadit třeba muchovník,“ dodává.



Certifikátoři přírodních zahrad ze spolku Přírodní zahrada hodnotí také další kritéria, jako jsou přítomnost vodních prvků, lučních společenství, nebo trávník.

„Když jsou v trávníku i plevele, znamená to, že osivo neprošlo herbicidem, který vše kromě trávy zabije. Měli by tam být i specifické zóny, jako jsou části z kamenů, kde žijí ještěrky, nebo naopak hodně mokré, kde jsou třeba žáby,“ doplňuje Alena Zelenková.

Návštěvy v ukázkové přírodní zahradě

Nejvyšší plaketu, kterou může zahrada získat je ukázková přírodní zahrada.

„Znamená to, že jste ochotni ji občas zpřístupnit veřejnosti. Není to tak, že k vám může kdokoliv a kdykoliv vtrhnout. Když ale někdo zavolá, tak mu ji po domluvě můžete ukázat. Zapojit se můžete i do celoevropského Víkendu otevřených zahrad. U nás na Plzeňsku děláme také Zavírání přírodních zahrad. Ráda bych všechny na tuto událost pozvala. Přijeďte k nám 14. října na komentované prohlídky,“ dává tip na výlet.

Klasickou otázkou, kterou často dostává je účel jejího snažení. Proč se do ukázkových přírodních zahrad pustila?

„Nevyplývají z toho žádné výhody. Nedostáváme ani žádné dotace. Majitelé ukázkových přírodních zahrad považují za důležité sdělit svému okolí, že se zahradami se dá pracovat i jinak, než je zvykem, že to není těžké a ani to neznamená žádné velké kompromisy,“ uzavírá Alena Zelenková.

KRITÉRIA PŘÍRODNÍCH ZAHRAD



Základní kritéria (musí být splněna všechna)

☆ nepoužívat pesticidy*

☆ nepoužívat umělá hnojiva

☆ nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy*

☆ je možné používat prostředky na ochranu rostlin, které jsou povoleny pro ekologické zemědělství nebo odpovídají kritériím přírodního zahradničení.



Prvky přírodní zahrady (musí být dosaženo minimálně 7 ☆ ze 16)

☆ plané keře / živý plot z planých keřů

☆ květnatá louka s planými rostlinami / přirozená louka

☆ květnatý trávník / přírodní trávník s planými bylinami

☆ listnaté stromy a domácí jehličnany

☆ ponechání divokých porostů

☆ divoký koutek

☆ mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)

☆ domácí / ekologicky cenné květiny a kvetoucí trvalky



Obhospodařování a užitková zahrada (musí být dosaženo minimálně 5 ☆ ze 16)

☆ kompost / domácí kompostování (vermikompostér, bokashi)

☆ “domečky“ pro zvířecí pomocníky

☆ využití dešťové vody

☆ užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů

☆ mulčování

☆ zeleninové záhony a bylinky

☆ ovocná zahrada a bobulové keře

☆ smíšená kultura / střídání plodin / zelené hnojení



Něco navíc (nepovinné)

☆ vodopropustné zpevněné plochy a cesty

☆ nevytvářet světelný smog

☆ zahrada je téměř bez plastů

☆ péče o zahradu je přátelská k živočichům

☆ pozitivní působení proti klimatickým změnám



zdroj: Přírodní zahrada, z.s.