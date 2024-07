„Každý člověk na planetě sní v průměru 150 až 200 vajec ročně. To je více než bilion! Co se všemi těmi skořápkami stane?“ ptá se hned na úvod svého článku o využitelnosti vaječných skořápek zahradnický web Gardening know-how.

Odborníci na zahrady vědí, že skořápky jsou plné vápníku, fosforu a hořčíku. Tyto prvky, které lidé zpravidla draze nakupují v různých směsích komerčních hnojiv, většině rostlin vyloženě prospívají. Díky skořápkám jim je můžete dodat s nulovou investicí a navíc s dobrým pocitem, že užitečné věci neskončily mezi odpadky.

Skořápky: Nálož vápníku a minerálů

„Skořápky se skládají z přibližně 95 % uhličitanu vápenatého, 0,3 % fosforu, 0,3 % hořčíku a ve stopovém množství dalších prvků, jako je draslík, sodík, zinek, mangan, měď a železo,“ upřesňuje specialista na zahrady web Horticulture. Mletou moučku ze skořápek s úspěchem používají jak domácí pěstitelé, tak i ekologičtí farmáři.

Velké množství vápníku ve skořápkách rostliny vyživuje a dodává jim jednu z nejnezbytnějších podpůrných látek pro kvetení a růst plodů. Zároveň také snižuje kyselost půdy, čímž neutralizuje její pH. Většině rostlin se totiž nejlépe daří v půdě s neutrálním pH, případně mírně alkalické.

Slovo „většina" ovšem dává na vědomí, že ne všechny rostlinky budou z bohatého přísunu vápníku nadšené.



Rostliny, které milují vápník

Následující skupiny rostlin hnojení skořápkami ocení a vyloženě pookřejou:

Rajčata, papriky, ovocné stromy

Přídavek vápníku rajčatům prospívá. „Jeho nedostatek může způsobit hnilobu květů i plodů,“ vysvětluje zahradnický web Horticulture a dodává, že stejně na tom jsou i rostliny paprik, brambory a ovocné stromy; zejména pak jabloně, hrušně a třesně.

„Abyste zabránili hnilobě květů a plodů, přidejte hrst rozdrcených vaječných skořápek kolem kořenového balu každé rostliny při výsadbě. Opakujte každých několik týdnů během celého vegetačního období,“ radí lifestylový web Ideal Home.

Brokolice, španát, saláty, jahody

„Obvykle nechávám vejce na pultu našeho obchodu nemytá, ale skořápky před použitím v zahradě opláchnu a nechám je uschnout na vzduchu v misce nebo sklenici. Rozdrcené je sypu do hlíny už k semínkům při sázení, pak během růstu. V naší zahradě je mnoho rostlin, které z toho těží; kromě rajčat a paprik to jsou brokolice, špenát, hlávkový salát, mangold, květiny, jahody nebo tykev,“ dělí se o svou zkušenost americká farmářka, která si říká Annie, na svém webu Get Strong Animals.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Listovým salátům udělá bonus v podobě skořápek vyloženě dobře.

Šeřík, rozmarýn, levandule

Skořápky jako výživový doplněk ocení i okrasné rostliny a bylinky, které mají rády spíše alkalickou půdu.

„Dopřejte vápníkovou kúru ze skořápek především levanduli, rozmarýnu a fialkám. Ocení ji i plamének, čemeřice, mochna, pomněnkovec, šeřík, zlatice, tavolníky, hloh, trnka, kapradiny, břečťan a růže,“ píše zahradnický web Horticulture.

Trávník

„Pokud vám z trávníku vykukuje mech, je to znamení, že mu chybí vápník,“ píše Gardening know-how.

„Na tak velkou plochu budete potřebovat spoustu skořápek. Můžete si je postupně schovávat celou zimu, rozmixovat je nebo rozdrtit a posypat jimi trávník místo vápna,“ uvádí v jednom ze svých textů.

Kyselomilným rostlinám skořápky nenabízejte

Ne vždy je však na místě kyselou půdu neutralizovat. Jsou rostliny, pro které je tento typ zeminy ideální a v alkalické půdě by neprospívaly.

Do této kategorie podle webu Horticulture patří všechny vřesy a vřesovce, rododendrony, azalky, borůvky, brusinky, dlužichy, řebčík kostkovaný a tlustonitník klasnatý.

Vřes patří k rostlinám, které hnojení skořápkami neocení:

Skořápková kouzla s hortenziemi

Kdo tyhle mimořádné krásky miluje a pěstuje, ten dobře ví, že barvy květů hortenzií jsou výsledkem malé alchymie.

Obecně se má za to, že čím kyselejší je půda, tím modřejší květy budou. Je to ovšem trochu složitější, jak vysvětluje web Garden Design, který se zaměřuje na vše okolo zahrad a zahrádek.

„Barvu květů neurčuje kyselost sama o sobě. Jde o množství hliníku, které rostlina při daném pH může vstřebat ze zeminy. Pokud tedy chcete růžové hortenzie, drcené vaječné skořápky mohou být jednou z cest, jak je získat. Rozpadající se drť bude postupně snižovat kyselost půdy kolem rostliny, zabrání jí absorbovat hliník a její květy budou růžovět,“ inspiruje Garden Design.

O pěstování hortenzií si můžete přečíst více v dřívějším článku Deníku Žíznivá kráska: kvete několik měsíců a její kulovité květy umí měnit svou barvu.

Skořápky lámejte, drťte, máčejte

Vápník a minerály ze sebe vaječné skořápky vydají v jakékoliv formě. Všichni výše citovaní experti je jednoduše přidávají ke kořenům i do okolní půdy nahrubo rozlámané i rozdrcené na prášek.

Někteří zahrádkáří je také máčejí ve vodě, zalévají výluhem, přidávají do kompostu či případně experimentují a míchají s dalšími přídavky.