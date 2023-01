Paní Hana Šíma je člověkem vyznávajícím přírodní styl života, a proto také inklinuje k přírodním materiálům.

„Vzhledem k velikosti našeho pozemku je třeba jej nějakým způsobem členit, a k tomu jsou vrbové stavby ideální. Vrbový plot je totiž jednoduchým, estetickým a funkčním řešením. Již první sezonu po vysazení krásně zaroste, a vytváří tak soukromí, ochranu před sluncem, větrem i hlukem,“ říká majitelka jihlavského Statku svatého Floriana.

Vrba ji okouzlila i tím, že je to rostlina opadavá, a tudíž se s ročním obdobím mění její vzhled. Na jaře, když jsou větve holé a bez listí, vynikne konstrukce a provázání jednotlivých prutů. Během roku krásně obrostou, vytvoří hustou zástěnu či střechu, na podzim zase začnou měnit svou barvu. Vrbové stavby zkrátka dodají zahradě individuální kouzlo po celý rok.

Založení vrbových staveb není náročné

Vzhledem k velké časové vytíženosti se paní Šíma rozhodla využít služeb Miroslava Soukupa, který má s vrbovými stavbami letité zkušenosti, a navíc vlastní vrbové plantáže. Jednotlivé stavby dělali s odstupem jednoho roku a postupně vytvořili plot s vazbou diamant, plot s vazbou gotik a vrbový tunel neboli pergolu.

„Všechny stavby se ujaly bez problémů a neodumřel jediný proutek. Troufám si říct, že je tomu tak kvůli souběhu několika pozitivních faktorů – správné období výsadby, kvalitní a čerstvé pruty, dobré umístění stavby, vhodné půdní podmínky a rovněž správné zavlažování,“ říká Hana Šíma.

„Z mé strany nebylo třeba žádného úsilí, pouze jsme se domluvili, kde stavbu chci, kde je pro ni vhodné místo a jak bude velká. Veškerý materiál nutný pro realizaci, jako jsou netkané textilie, substrát, proutí, mulč a vyvazovací materiál, si pan Soukup přivezl,“ říká o realizaci vrbových staveb Hana Šíma.

„Na jednom metru jsou tři díry a v každé čtyři až pět prutů, tedy 12–15 prutů na jeden délkový metr plotu,“ říká Jiří Rech z jihomoravských Rozdrojovic, který se vrbovými stavbami profesně zabývá.

Používá vrbu speciálně pěstovanou na plantážích a říká, že je to odrůda, která má devadesátiprocentní uchytitelnost. „U stylu pletení, který jsem vyvinul, jde vázání dobře od ruky. Na každém metru plotu je zhruba 20 úvazů, takže to není obtížné, jen časově náročné,“ vysvětluje Rech.

Někdy ale pracuje s pětiletými pruty. „To potom vyžaduje i notnou dávku síly, třeba i dvou chlapů,“ usmívá se.

Alfou a omegou je zalévání a stříhání

„Nejdůležitější je zalévání. Ke každé stavbě umisťuji kapénkovou závlahu, podle mých dosavadních zkušeností je to nejlepší možnost zálivky. Následně se pata stavby zasypává mulčovacím materiálem, jako je štěpka, kůra či oblázky, aby neprorůstala tráva a voda se mohla lépe vsáknout do půdy,“ říká Rech. Díky vydatnému zalévání stavba kvalitně zakoření.

Mimo zálivku je dvakrát ročně doporučeno plot či jinou stavbu zastřihávat. „V předjarním období se provádí zmlazovací střih až na původní stavbu a před létem a v létě prosvětlovací řez k posledním listům na 10–25 centimetrů,“ vysvětluje zásady správné péče Rech.

„Je samozřejmě možné si plot uzpůsobit svým potřebám a dále jej proplétat mladými výhony, a tím jej zahušťovat, nebo výhony vylamovat, posilovat tak konstrukční větve a zdůrazňovat vazbu plotu,“ dodává Hana Šíma.

Správně založená a opečovávaná živá stavba má podle Recha životnost desítky let. „Keře sázíte klidně na 30–50 let. Cena také není závratná - pohybuje se od 700 do 2500 korun za běžný metr plotu,“ uzavírá Rech.