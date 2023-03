„Když se sázejí alejové stromy, tak se dávají zásadně kontejnerované. Myslím, že se i více prodávají než v minulosti a lidé už přišli na výhody, které mají i přes vyšší cenovku oproti prostokořenným. Ujmovost takových stromků je bezmála sto procent, nesmíte ale zanedbat povýsadbovou péčí,“ říká Martin Smažil, zahradnický mistr z Prahy.

Prostokořenné stromy jsou levnější než kontejnerované, mají ale také řadu nevýhod. Na jaře se rostliny s volem vysazují od rozmrznutí půdy až do vypučení listů. Toto období je u rostlin charakteristické aktivací proudění mízy a posílením jejich regeneračních vlastností.

„Prostokořenné sazenice nemají dobrou ujmovost. Rostliny si totiž sebou nevezmou kořenový bal s mykorhizními houbami. Nejčastějším pochybením při výsadbě je především nedostatečný střih. Prostokořenné sazenice musíte radiálně prostříhat a odebrat významnou nadzemní část, protože mají odebranou také tu podzemní. Střihem tak zjednáte požadovanou rovnováhu. Na to ale lidé často zapomínají, a proto se jim stromečky neujmou,“ uvádí Smažil.

Jak správně zasadit prostokořenný strom:

Zdroj: Youtube

Povýsadbová péče je zkrátka pro úspěšné pěstování nezbytná. Rostlina se totiž snaží vyživit všechny větve. Když je odstraníte, bude mít méně pupenů a bude potřebovat také méně živin. Zní to paradoxně, ale bude lépe růst.

Kořeny nesmí vyschnout

„Před výsadbou je vhodné umístit sazenice na pár hodin do nádrže s vodou. Je velmi důležité nenechat kořeny před sázením vyschnout. Poškozené nebo dlouhé kořeny seřízněte, větve je vhodné zkrátit na třetinu a odebrat je nutné také všechno, co se kříží i vše, co je poškozené. Zahradkáři by neměli také zapomínat, že zastřihnuté větve je dobré zamazat štěpařským voskem,“ říká Martina Hrušková ze zahradnictví ve středočeské Velimi.

Jak na úspěšnou výsadbu prostokořenných sazenic

1. Rostliny s otevřenými kořeny je nutné přepravovat zabalené v mokré látce, sáčku či papíru. Pokud je to možné, vyplatí se kořeny potřít bahnem.

2. Po převozu by měly být buď okamžitě zasazeny, nebo skladovány na chladném místě.

3. Poškozené kořeny nebo větve je nutné odstranit. Pokud jsou výhony dlouhé, zakraťte je. Nedělejte to ale v mrazu.

4. Vykopejte širokou a hlubokou jámu. Měla být dvakrát větší než samotný kořenový systém.

5. Při výsadbě je třeba kořeny pečlivě narovnat.

6. Kvůli stabilitě musí být sazenice zpevněna přivázáním.

7. Po výsadbě zem lehce udusejte. Ale ne příliš těsně, aby kořeny mohly dýchat.

8. Nezapomeňte rostlinu zalít: nejprve do jámy, a poté k zasazenému stromku.

9. Udělejte radikální sestřih větví (až na ⅓ délky).