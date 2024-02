Chcete si vypěstovat vlastní sladká a šťavnatá rajčata? V únoru je čas na výsev

Jsou zdravá a plná vitamínů. Rajčat je mnoho odrůd a pěstovat je na zahradě, nebo třeba doma na balkoně, zvládne i úplný začátečník. Zkuste to. Není nad to zakousnout se do téhle voňavé a skvěle chutnající zeleniny a vědět, že jste si ji ze semínka vypěstovali sami. Ušetříte a navíc máte jistotu, že vaše rajčata neobsahují žádné chemikálie. Kdy se sází semínka rajčat a co má vliv na jejich klíčení?

Chcete mít bohatou úrodu voňavých domácích rajčat? Pokud si je chcete vypěstovat sami přímo ze semínek, polovina února je pro výsev ideální čas. | Foto: Shutterstock