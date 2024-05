Vyvýšené záhony se v posledních letech stávají stále populárnějším prvkem zahradní architektury. Oproti tradičním záhonům nabízení mnoho výhod a lze je vyrobit z různých materiálů podle individuálních potřeb. O cenné rady ohledně vyvýšených záhonů se s Deníkem podělili zkušení zahrádkáři.

Vyvýšené záhony jsou skvělou volbou pro zahrádkáře všech úrovní; od začátečníků až po zahradní matadory. „Pro vyvýšené záhony jsme se rozhodli z toho důvodu, že jsme měli celkem úzký prostor u plotu, kde byly popínavé rostliny na pletivu směrem k sousedům,“ říká o rozhodnutí pořídit si vyvýšené záhony Iveta Línková ze středočeského Kostelce nad Labem.

Tento typ záhonů je navíc podle ní velmi praktický. „Člověk se nemusí při pletí a sázení tolik ohýbat. Neměli by tam ani tolik lézt škudci,“ dodává pěstitelka.

„Jsou hlavně pohodlné. Nechce se mi zkrátka ohýbat,“ potvrzuje s úsměvem zahrádkář Ivan Haška z Moravskoslezských Beskyd. „Vyvýšené záhony jsou skvělým řešením pro každého, kdo chce mít lepší kontrolu nad svými rostlinami a půdou. Hlavní ale je, že v nich podle mé zkušenosti zelenina roste lépe,“ dodává Haška.

Každý materiál má svá „ale“

Výběr materiálu je klíčovým faktorem při stavbě vyvýšených záhonů. Záhon může být vyroben z různých typů materiálů, kdy každý má své specifické vlastnosti, které je potřeba dopředu zvážit.



„Ať už použijete dřevo z palet, beton, plast či železo, použijte vždy nopovou folii. Zvlášť důležité je to u dřeva. Pokud ji tam nedáte, pak vám dřevo rychle zdegraduje,“ radí Roman Paťava z Valašského Meziříčí s tím, že fólie je nezbytná i v případě betonu. Ten totiž jinak „vypije“ vodu ze zálivky.

„Jinou obtíží je zahřívání, to se týká zejména betonu a železa. Výběr správného materiálu vždy závisí na konkrétních potřebách i rozpočtu,“ naznačuje Roman Paťava.

Podívejme se tedy na jednotlivé materiály trochu podrobněji:

Dřevěné vyvýšené záhony

Jsou oblíbené pro svou přirozenost a estetický vzhled.

Na druhou stranu mohou dřevěné záhony podléhat rozkladu.

Použití trvanlivějších druhů dřeva můžete životnost záhonu zvýšit.

Kovové vyvýšené záhony

Jsou velmi odolné a také méně náchylné k poškození škůdci.

Kov však může podléhat korozi.

V horkých letních dnech se kovové záhony mohou přehřívat, což poškozuje kořeny rostlin.

Plastové vyvýšené záhony

Jsou lehké, odolné vůči vlhkosti a cenově dostupnější.

Plastové vyvýšené záhony jsou dostupné v různých barvách a designech.

Plast nemusí být tak estetický jako přírodní materiály.

Některé plasty mohou obsahovat chemikálie, které by mohly být pro rostliny škodlivé.

Betonové vyvýšené záhony

Jsou extrémně odolné a stabilní.

Ideální řešení pro trvalé instalace.

Obtížně se přemisťují, protože jsou velmi těžké.

Mohou být dražší na pořízení a instalaci.

Ideální rozměry vyvýšeného záhonu

„Podle mě má mít vyvýšený záhon výšku kolem 80 centimetrů. Čím je nižší, tím je v něm menší vrstva zeminy. Na šířku je ideálních 120 centimetrů, abyste na něj pohodlně dosáhli z obou stran. Pokud ho chcete dát třeba k plotu nebo ke zdi, pak uvažujte o šířce 80 centimetrů,“ sdílí svou zkušenost Roman Paťava.

„Na dno vložte chovatelské pletivo. Vyplatí se to. Zamezíte tím hryzcům či hrabošům, aby devastovali vaši úrodu. My máme vyvýšené záhony na zámkové dlažbě, tam to samozřejmě není potřeba. Hlodavcům obzvláště chutnají batáty; jinak než chráněné je ani nemá cenu sázet,“ usmívá se Ivan Haška.

Složení půdy ve vyvýšených záhonech

Dospodu vyvýšeného záhonu se obvyklá vkládá hrubé dřevo, štěpka či větve. Budou dlouho zahnívat, což vytváří teplo a zároveň se tím udrží i vlhkost. Druhou vrstvou bývá hnůj či vyzrálý kompost. Třetí vrstvu pak tvoří minimálně 20 centimetrů kvalitního substrátu se zeminou.

„Nevadí, pokud bude substrát rašelinový. Čím více však v něm rašeliny je, tím rychleji vysychá,“ upozorňuje Roman Paťava. Substrát se přitom musí každým rokem doplnit, protože si sedá.

Vnitřní skladbu vyvýšeného záhonu je nutné kompletně vyměnit pouze v případě, pokud se objeví nějaké choroby.

Výhody vyvýšených záhonů

Věnovat čas a úsilí založení vyvýšených záhonků se však rozhodně vyplatí. Oproti těm klasickým totiž mají celou řadu výhod:

Lepší kontrola kvality půdy: V klasických záhonech může být půda často kamenitá nebo chudá na živiny. Vyvýšené záhony umožňují plnou kontrolu nad jejím složením.

V klasických záhonech může být půda často kamenitá nebo chudá na živiny. Vyvýšené záhony umožňují plnou kontrolu nad jejím složením. Lepší odvodnění: To je důležité zejména v oblastech s vysokými srážkami nebo špatně propustnou půdou, kde může voda zůstávat stát a způsobovat hnilobu kořenů.

To je důležité zejména v oblastech s vysokými srážkami nebo špatně propustnou půdou, kde může voda zůstávat stát a způsobovat hnilobu kořenů. Snazší přístup: Zahradničení ve vyvýšených záhonech je fyzicky méně náročné. Lze je umístit do výšky, která je pohodlnější pro práci. To ocení zejména lidé s omezenou pohyblivostí či bolestí zad.

Zahradničení ve vyvýšených záhonech je fyzicky méně náročné. Lze je umístit do výšky, která je pohodlnější pro práci. To ocení zejména lidé s omezenou pohyblivostí či bolestí zad. Ochrana před škůdci: Vyvýšené záhony mohou snížit riziko napadení škůdci, jako jsou slimáci nebo hlodavci. Navíc lze snadněji instalovat ochranné sítě a poklopy.

Vyvýšené záhony mohou snížit riziko napadení škůdci, jako jsou slimáci nebo hlodavci. Navíc lze snadněji instalovat ochranné sítě a poklopy. Větší kontrola nad mikroklimatem: Díky tomu, že jsou záhony vyvýšené, mají tendenci se rychleji zahřívat na jaře, což umožňuje dřívější výsadbu. V létě pak lépe regulují teplotu kořenů.

