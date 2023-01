Britská zahradnice má důležitou zásadu. Díky ní se i vašim trvalkám bude dařit

Výhody vyvýšených záhonů:

- rychlé zahřátí půdy na jaře

- zlepšené odvodnění

- vytvoření ideální půdní směsi

- snazší péče o záhon

- při péči o rostliny se nemusíte ohýbat

- estetický vzhled

- méně škůdců a hlodavců

- zahradničit mohou i senioři či zdravotně postižení



Nevýhody vyvýšených záhonů:

- konstrukce záhonů vyžaduje zručnost

- častější zálivka a hnojení

- možné přehřátí půdy

„Pro vyvýšené záhony jsme se rozhodli z toho důvodu, že jsme měli celkem úzký prostor u plotu, kde byly popínavé rostliny na plotě směrem k sousedům a tzv. plonkové místo. Vyvýšené záhony jsou navíc praktické, člověk se nemusí při pletí a sázení tolik ohýbat a neměli by tam ani tak dobře lézt škůdci,“ říká o rozhodnutí pořídit si vyvýšené záhony Iveta Línková ze středočeského Kostelce nad Labem.

Vyvýšené záhony jsou estetické a do zahrady přinášejí harmonii a řád. I nevzhledné místo díky nim vypadá úhledně a uklizeně. Hlavní výhodou jsou ale vysoké výnosy. Další výhodou je, že pro každý truhlík můžete namíchat speciální půdní směs, která bude přizpůsobena potřebám konkrétních plodin.

„Dívali jsme kolem sebe, jak lidi truhlíky dělají, ale většina jich byla ze dřeva. Od kamarádky víme, že po 3 letech už se musí brousit a natírat. A pak se naskytly zbytky betonového oplocení, takže to byla jasná volba, navíc když máme celý dům laděný do šedých tónů. Koneckonců by vyvýšené záhony vyšly mnohem dráže, kdyby byly ze dřeva,“ říká Iveta Línková o rozhodnutí vytvořit vyvýšené záhony z netradičních betonových dílů.

Stavba vyvýšených záhonů krok za krokem:

Zdroj: Youtube

Největším háčkem podle ní bylo plotovky uříznout a pak sešroubovat závitovými tyčemi. Vyvýšené záhony nejsou zabetonované, ale pouze trochu zapuštěné. Pokud je člověk trochu šikovný a má nářadí, není to problém ani pro začínajícího kutila.

Hlavní nevýhodou je ale rychlé vysychání půdy. S tímto problémem se můžete částečně vyrovnat mulčováním půdy nebo zapuštěním vyvýšeného záhonu do země do hloubky 20-30 cm. Zdaleka nejefektivnějším způsobem je ale použití kapkové závlahy. „Za 3 roky můžeme říct, že se nic nepřehřívá, betonové díly nepopraskaly, dokonce jsme loni sklidili 40 palic česneku,“ pochvaluje si funkčnost a praktičnost vyvýšených záhonů Iveta Línková.