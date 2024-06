K péči, kterou věnujeme rajčatům, patří i zaštipování vedlejších výhonků. Pro rostliny je to vítaná pomoc, protože vedlejší výhony jim ubírají sílu a zbytečně je zatěžují. Zaštipování není složitý proces, ale stonky rajčat jsou křehké, takže je potřeba postupovat opatrně. Důležité je také vědět, že jsou druhy rajčat, pro které je tento zákrok nevhodný.

Zálistky raší v místě, kde ze stonku vyrůstá list. Zahradníci říkají, že vyrůstají v paždí listů. | Foto: Shutterstock

Zaštipování vedlejších výhonků, neboli zálistků, je proces, který rajčatům svědčí. Díky němu budou rostliny silnější, jejich plody uzrají dříve a budou chutnější.

Zaštipují se však jen rajčata tyčková,která rostou do výšky.

Rajčata keříková a balkonová, u nichž je naopak košatost a bohatý růst žádoucí, nezaštipujeme. Odrůdy keříčkové - polní - nepotřebují téměř žádnou péči. Nevyštipují se, ani se nezbavují spodních listů. Stejně tak nevyštipujeme ani planá či divoká rajčata, která se rozrůstají spíše do plochy.

Jak poznat vedlejší výhonky

Co jsou vedlejší výhonky a jak je poznáme? Zálistky raší v místě, kde ze stonku vyrůstá list. Zahradníci říkají, že vyrůstají v paždí listů. Zpočátku jsou velmi nenápadné a snadno je přehlédnete. Pak si ovšem začnou žít vlastním životem a mají tendenci vytvářet svůj stonek, své listy i květy.



„Rajčata jsou totiž velmi bujná, a pokud jim to dovolíte, vyroste z nich mnoho bočních výhonků,“ varuje web pro amatérské pěstitele Sunday Gardener.

Tento proces je ovšem pro rostlinu velmi náročný. Zatímco by se měla soustředit na růst, kvetení, tvorbu a zrání plodů, berou jí sílu vedlejší výhonky, které s ní soutěží o živiny.

Zálistky působí i další problémy. „Pokud je olistění rostliny příliš husté kvůli silně rostoucím výhonkům, nedostanou plody dostatek slunečního světla a listy zůstanou dlouho vlhké kvůli nedostatečnému větrání. To by mohlo vést k napadení hnědou hnilobou a plísní,“ upozorňuje zahradnický web My Garden.

Proč zaštipovat vedlejší výhonky rajčat

Rostliny budou silnější a péče o ně bude snadnější.

Rostlina se prosvětlí, což jí prospěje, protože rajčata vyžadují hodně slunečního světla.

Urychlí se zrání plodů a zlepší se jejich chuť.

Zlepší se proudění vzduchu, takže listy po dešti rychleji uschnou a lépe se ubrání chorobám.

Snadněji odhalíte škůdce, kteří by se jinak ukryli v hustém listí.

Zaštipování není složitý proces, ale stonky rajčat jsou křehké, takže je potřeba postupovat opatrně.Zdroj: Shutterstock

Jak vylamovat zálistky

Se zaštipováním začněte ve chvíli, kdy sazenice rajčete dosáhne výšky přibližně 20 centimetrů. V té chvíli už je rostlina dostatečně silná a mechanické poškození zvládne. Zálistky odstraňujeme, když dosáhnou délky tří centimetrů. Neměli bychom je nechat vyrůst více než pět, nejvýš deset centimetrů.

„Zálistky odlamujte co nejdříve, dokud jsou ještě velmi měkké. Čím déle budete čekat, tím větší je nebezpečí, že se při jejich odlamování poškodí stonek,“ uvádí web My Garden.

Během růstové fáze byste měli z rajčat odstraňovat vedlejší výhonky přibližně jednou týdně, někteří odborníci dokonce radí kontrolovat zálistky při každém zalévání.

Malinké zálistky zaštípneme prsty nebo nehty. „Větší výhonky lze opatrně ohýbat ze strany na stranu, dokud se neodlomí,“ píše My Garden. Pokud jste nějaký výhonek přehlédli, takže výrazně povyrostl, je lepší k jeho odstranění použít ostrý nůž.

Dávejte pozor, abyste nepoškodili stonek rajčat. Případné řezy nebo rány by se mohly stát vstupní branou pro patogeny.

„Výhonky silnější než tužka odstraňte zahradnickými nůžkami, abyste zabránili poškození rostliny,“ radí portál The Spruce, který se zabývá radami pro domácnost.

Po prořezáním každé rostliny však očistěte nůžky nebo nůž dezinfekcí nebo alkoholem, abyste zabránili šíření případných chorob.

Co s přerostlými výhonky?

Během vegetačního období bude rostlina neustále produkovat boční výhonky, proto je dobré odstraňovat je průběžně,“ uvádí Sunday Gardener. Pokud budete zálistky vylamovat jen jednou za čas, mohou zpomalit růst rostliny a vysílit ji.

„Vyštípnuté zálistky můžete nechat zakořenit a budete mít rostlinky rajčat navíc,“ radí web Local Food Connect, kam přispívají zahradníci a pěstitelé potravin.

Při odstraňování velkých přerostlých výhonů je potřeba postupovat velmi opatrně, protože stonek i listy rajčat jsou velmi křehké a snadno by mohly přijít k úhoně.

Jestliže nám přeroste více silnějších výhonů najednou, neodlamujeme je naráz, protože k zahojení tak velkých ran by rostlina potřebovala hodně síly. Proto je vylamujeme postupně, podle toho, jak se hojí rány. Jeden nebo dva výhony můžeme případně ponechat.

