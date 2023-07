Nenechávejte záhony ležet ladem. V červenci můžete zasít pro druhou sklizeň

Už sklízíte ředkvičky, špenát i rané kedlubny? Čekají na vás česnek a cibule a těšíte se na brokolici nebo květák? Záhonky ale po sklizni nemusí ležet ladem. Byla by to škoda, když můžete mít zásobu čerstvých vitamínů až do podzimu. Některé odrůdy zeleniny můžete zvesela vysévat v červenci na záhony uvolněné po první sklizni. Neváhejte, můžete si vypěstovat druhou úrodu.

