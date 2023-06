Možná už jste o tomto nápoji někdy slyšeli, možná ne. Řeč je o tekutině tmavé barvy zvané žížalí čaj. Pokud se vám při představě popíjení vymačkaných žížal dělá nevolno, můžete se uklidnit. Jedná se totiž o organické hnojivo, které získáte při vermikompostování a právě žížaly se na jeho vzniku dost podílejí. Nejedná se tudíž o nápoj pro vás, ale pro vaše rostliny.

Žížalí čaj obsahuje mnoho živin, které vaše rostliny uvítají. | Foto: Shutterstock

Patříte mezi ty, kteří mají k přírodě blíž než ostatní lidé? Máte vlastní zahrádku, na které si pěstujete zeleninu a bylinky a rádi byste dodali půdě po zimě trochu živin, ale komerčně dostupná hnojiva pro vás nepřipadají v úvahu? Nebo zkrátka chcete zkusit něco nového a ušetřit? Tak to je pro vás žížalí čaj (džus) neboli worm tea jako stvořený.

- Co si představit pod názvem žížalí čaj?

- Jak vyrobit hnojivo s pomocí žížal?

- Proč žížalí čaj používat

- Jak se ředí žížalí čaj

- Jak ho používat ke hnojení

- Věda mluví jasně: rostliny ho milují

- Není určený k pití!

Výroba žížalího čaje:

Zdroj: Youtube

Jedná se o čistě přírodní a ekologický produkt domácí výroby, po kterém začne vaše zahrádka vzkvétat a vy budete brzy sklízet zasloužené ovoce. A proč čaj? Možná proto, že svou intenzivně tmavou barvou velice věrně připomíná tolik oblíbený Earl Grey.

Co si představit pod názvem žížalí čaj?

Co je to žížalí čaj, jak vzniká a jak si ho lze doma snadno vyrobit? Když se to tak vezme, tak většinu práce při výrobě žížalího čaje odvedou samy dešťovky. Stačí si pořídit vermikompostér a jednou za čas vzniklou hlínu vylouhovat (bez žížal!).

„Základem tohoto skvělého domácího hnojiva jsou všechny zbytky domácího odpadu, kterými krmíte své žížaly ve vermikompostéru či zahradním kompostu. Žížaly tyto zbytky pozřou a vše, co následně vyloučí, je doslova nabité živinami, které vaše rostliny potřebují,“ vysvětluje na Gardening Know How Liz Baessler.

Jak vyrobit hnojivo s pomocí žížal?

Výroba tohoto účinného přírodního tekutého organického nápoje pro vaše rostliny je snadnější, než si dovedete představit. Potřebujete k tomu pouze veškerý „červí hnůj“ z vašeho vermikompostéru. Tuto organickou hmotu přeplněnou živinami změníte v účinné hnojivo jednoduchým louhováním.

Vermikompostování:

Zdroj: Youtube

Nejprve shromážděte veškerý materiál, který se ve vašem vermikompostéru nachází. „Přebranou hlínu bez žížal vložte do porézního sáčku z přírodního vlákna, svažte do ranečku a namočte do kbelíku s adekvátním množstvím destilované či dešťové vody. Nechte louhovat přes noc. Že je „čaj“ hotový, poznáte jednoduše podle toho, že voda získá lehce hnědou barvu,“ doporučuje postup Master Class.

Před používáním je však vhodné hnojivo ještě dostatečně naředit.

Proč žížalí čaj používat

Jak lze pozorovat, jednoduchým postupem si velice snadno vytvoříte zázračný elixír, který je nejen jednoduchý na přípravu, ale naplní vaši půdu živinami, enzymy a minerály, které jsou pro veškeré vaše rostliny velice prospěšné a zvyšují jejich výnosy i celkovou odolnost.

„Žížalí čaj pomáhá předcházet určitým chorobám či léčit již vzniklé nemoci rostlin, odhání škůdce a celkově zlepšuje stav půdy. Především ale podporuje sílu a výnosy vašich rostlin,“ je přesvědčená Kimberly Killebrew na Daring Gourmet.

Práci si navíc můžete ještě ulehčit, pokud si obstaráte vermikompostér s odkapávačem. To vám pak odpadne veškerá práce s louhováním.



Přírodní hnojivo, které vám na počkání vyrobí vaše žížaly, pak vzniká samovolným protékáním vody, která se uvolňuje z odřezků kompostované zeleniny či ovoce. Jak protéká vznikající hlínou s žížalími výkaly, získává další významné živiny a enzymy.

Jak se ředí žížalí čaj

Vzniklou tekutinu je ještě potřeba správně zředit, jelikož obsahuje opravdu velké množství minerálů a živin.

„Jedná se o velmi silné přírodní hnojivo, které se doporučuje zředit s vodou v poměru 1:10 ve prospěch vody. Pokud by se žížalí čaj neředil, nedojde sice ke spálení rostlin jako u chemických hnojiv, ale rozhodně je lepší nalít k rostlinám více naředěného čaje, poněvadž prohnojí větší objem zeminy,“ doporučuje na webu Vermikompostuj Karel Jelínek.

Žížalí čaj je silné hnojivo. Musí se ředit s vodou.Zdroj: Deník/Kamila Minaříková

Jak správně ředit žížalí čaj, je však tématem, o kterém se vedou časté debaty. Některé zdroje totiž doporučují ředit i v poměru 1:1. Jde vždy ale o to, kolik vody jste použili při louhování. V případě domácího louhování je obsah vody většinou mnohonásobně vyšší než při sběru odkapávaného hnojiva z vermikompostéru.

Doporučuje se proto začít se silnějším ředěním a postupně dávky navyšovat. Jak ale radí web Kokoza: „Hlavně čaj nařeďte!“

Jak ho používat ke hnojení

Co lze hnojit žížalím čajem a jak často ho používat? „Pokud žížalí čaj dobře zředíte, můžete jej použít na kořenovou i plodovou zeleninu, okrasné rostliny, ale lze jej aplikovat i k vinné révě či bobulovinám jako je rybíz, angrešt či kanadské borůvky,“ říká Tomáš Hodek na Ekonakup.

Tmavý kapalný produkt bez zápachu, který je bohatý na živiny a je získáván vermikompostováním široké škály organických odpadů, lze aplikovat jak ve formě půdní zálivky přímo do půdy, tak i na listy rostlin.

„Je také dobré brát v potaz, že jeho složení se liší v závislosti na substrátu a materiálu, který se zpracovává“ tvrdí ve své diplomové práci Charakteristika worm tea – kapalného produktu vermikompostování a perspektivy jeho následného využití Kateřina Klubalová.

A jak dlouho můžete žížalí čaj uchovávat? Takto získané hnojivo má podle Tui Garden životnost dva až tři měsíce. „Chcete-li žížalí čaj skladovat, uchovávejte jej na tmavém a chladném místě. Pokud nemáte možnost skladování, podělte se o toto výborné hnojivo se svými přáteli,“ radí na webu.

Věda mluví jasně: rostliny ho milují

Worm tea je užitečným pomocníkem všech pěstitelů, ať už jej používáte na hnojení celé zahrady, balkonových rostlin či pokojových květin. I podle studie z roku 2007 tento typ organického hnojiva rostliny milují a při pozorování vykazovaly plné zdraví a prosperovaly.

Žížalí čaj:

Zdroj: Youtube

„Vermikompost obecně zvyšuje biologickou rozmanitost půdy, potlačuje škodlivé patogenní mikroby a zvyšuje úrodnost půdy, čímž podporuje růst rostlin,“ stojí mimo jiné ve studii.

Není určený k pití!

Na závěr bychom ještě jednou rádi podotkli, že ač se žížalí čaj svou barvou a názvem podobá šálku s oblíbeným teplým nápojem, je určen pouze pro vaše rostliny. Nikoliv pro vás. Vy si raději dejte ten, co máte nejraději.

Aktuálně se hodí především ten z kopřiv, který je dobrý pít v rámci prevence proti ledvinovým kamenům, ale léčí i chronická onemocnění, záněty, obsahuje silné antioxidanty a chrání tělo před stárnutím buněk.