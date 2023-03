Kousnutí hmyzem je často nedílnou součástí dovolené. Ale pokud je to klíště přenášející určitý druh bakterií Borrelia, mohlo by to mít fatální následky. Stručně řečeno, je to bakteriální onemocnění, které můžete dostat přisátím klíštěte, které může vést k příznakům podobným chřipce, zánětům kloubů a v nejhorším případě neléčení až k poškození mozku.

Problém je v tom, že je velmi těžké boreliózu diagnostikovat. Nejlepším indikátorem je vyrážka erytém, která se objeví kolem kousnutí. „Někdy se vyvine až po několika týdnech, jindy rychle odezní. Jeden ze tří lidí tento příznak vůbec nepociťuje,“ popsal imunolog Radek Klubal. V České republice zaznamenáme ročně sta tisíce případů.

Výběr hostitele

Klíšťata nejvíce milují lesy a vysokou trávu. Ale než se začnete vyhýbat přírodě, vězte, že vaše nejlepší zbraně jsou informovanost a prevence. Lymské borelióze se lze vyhnout, nebo ji v mnoha případech účinně léčit.

Notoričtí přenašeči klíšťat jsou jeleni a ptáci, ale nevědomými viníky mohou být i jiná zvířata včetně hlodavců, krav, ovcí, koní a dokonce i psů. „Musíte si pamatovat, že klíšťata hladovějí a hledají jen krev,“ říká Klubal s tím, že zaútočí v podstatě na cokoliv.

Dospělé infikované klíště může přenést lymskou boreliózu na larvu, která se chytne za potravu a dostane víc, než o co se řekla. Totéž klíště by mohlo později kousnout a infikovat jelena nebo vás. A méně známým efektem je, že se myši množí a přesouvají do nových oblastí a nesou s sebou klíšťata a lymskou boreliózu, uvádí Robert Lane, odborník na přenosné choroby klíšťat.

Navzdory své velikosti a skutečnosti, že jsou klíšťata úplně slepá, jde o lstivá stvoření, uzavírá Robert Lane.

Klíšťata mohou vnímat vibrace a pohybovat se směrem k nim, například když pod vašima nohama křupou větvě nebo šustí listí při procházce divočinou. Mají tedy tendenci přitahovat se k okrajům pěšin, kde čekají na keřích a stéblech trávy, připraveni vrhnout se na svého hostitele. Hmyz je obvykle nejaktivnější za úsvitu a soumraku a mnoho druhů miluje hromady vlhkého listí nebo trávy. Ty jsou pro ně ideálním útočištěm.

Může borelióza zabíjet?

„Jakmile se bakterie dostanou do vašeho těla, je to závod s časem, a čím dříve spustíte útok antibiotik, tím lépe,“ zdůrazňuje Radek Klubal, vedoucí lékař Medicínského centra Praha. Její výzkum ukazuje, že se dokáže zahalit do ochranné vrstvy, která jí pomáhá uniknout před startem imunitního systému. Díky tomu míří přímo do vašich lymfatických uzlin.

A čím déle bakterie doslova řádí, tím je pravděpodobnější, že se přesunou do vašich kostí, kloubů, srdce nebo mozku, kde mohou způsobit i vážné poškození. „Pokud ale klíště najdete do dvou nebo tří hodin a odstraníte ho, máte velkou šanci, že se u vás lymská borelióza nerozvine,“ dodává Klubal.

Úmrtí na příznaky připisované bakterii rodu Borrelia jsou spíše vzácné.

Příznaky lymské boreliózy

Také antibiotika ne vždy pomohou. Bakterie totiž přicházejí v několika kmenech, které se mohou kdykoli objevit a způsobit širokou škálu příznaků.

Mnoho lékařů nyní rozděluje lymskou boreliózu do dvou obecných kategorií: raná lymská borelióza (symptomy se rozvíjejí dva až 30 dní po kousnutí a zůstávají lokalizované) a pozdní lymská borelióza (symptomy se rozvíjejí a nebo přetrvávají měsíce nebo roky po kousnutí a šíří se po celém těle).

Pacient s lymskou boreliózou, který nereaguje na antibiotika, má to, co někteří nazývají „chronickou lymskou boreliózou“. Odborníci se dělí na to, co způsobuje příznaky, z nichž některé mohou odrážet stavy, jako je artritida nebo roztroušená skleróza.

„Víme, že určité kmeny mohou způsobit onemocnění, které napodobuje jiné nemoci. Ale zatím nemůžeme testovat konkrétní kmeny. Takže pokud má někdo chronické příznaky, nevíme, jestli je stále infikován, jeho imunitní systém je přetížený nebo má nějaký druh koinfekce“, uzavírá imunolog.

Jak se chránit před lymskou boreliózou?

Nejlepší formou útoku je prevence: kupte si oblečení s vestavěným repelentem proti klíšťatům nebo aplikujte repelent, který odpuzuje hmyz a zabíjí klíšťata přímo na vaše oblečení. Vyvarujte se barevnému oblečení a noste vyšší obuv.

Světlé oblečení vám pomůže rozpoznat klíšťata. Zkontrolujte také své tělo a věnujte zvýšenou pozornost oblastem, kde by se klíšťata mohla zachytit. Věnujte pozornost svým dětem a domácím mazlíčkům.

Klíšťata neskáčou a neumějí létat. Lezou nahoru a hledají holou kůži. Spokojí se se záhyby kůže a oblečení, aby se mohla uhnízdit.

Ideální místa:

pokožka hlavy,

zadní strana krku,

vnitřní strana stehen,

linie vlasů,

pásek podprsenky,

horní část ponožek.

Zakousnuté klíště. Co se děje dál?

Během 24 hodin klíště vypustí látku, která otupí pocit bolesti ve vašem těle. Pravděpodobně na kůži nic neucítíte. Začne také vylučovat sliny podobné cementu, které klíště uzamknou na místě, takže jej nelze snadno vytáhnout.

Nyní v režimu sání parazit extrahuje vodu z vaší krve a poté do vás vpustí to, co nepotřebuje. Tento proces trvá přibližně 24 hodin. Tak dlouho, než se bakterie ve střevech klíštěte začnou dostávat do vašeho těla.

Pokud klíště zůstane bez povšimnutí, bude pokračovat v cyklu krmení a vpouštění po dobu 3 až 7 dnů, čímž se zvyšuje riziko infekce.

