Podle některých zahraničních výzkumů se za posledních několik desítek let snížila hladina testosteronu u mužů v produktivním věku až o čtvrtinu. Dokonce již před 15 lety američtí endokrinologové ve studii konstatovali významný pokles hladiny testosteronu u mužů.

Manuál pro správné vyprazdňování? Téměř polovina Čechů ho nedodržuje a trpí

„Zatímco produktivní věk se na rozdíl od minulých generací posouvá, snížená hladina testosteronu a s ní spojené nepohodlí přichází mnohem dříve. Projevuje se nedostatkem energie, úbytkem svalové hmoty, náladovostí, citlivostí a vztahovačností, problémy v oblasti komunikace a intimního života,“ říká praktický lékař Marek Dvořák, který vede pražskou kliniku AlphaLabs, zaměřenou na hormonální léčbu mužů.

Málokdo vyhledá lékaře

Spoluzakladatel kliniky Daniele Mastracci k tomu dodává: „Pro muže je ztráta životní energie citlivé téma, a než by se k tomu přiznali, přijmou to raději jako nezměnitelný fakt. Své problémy řeší s partnerkami nebo partnery jen asi 39 procent mužů, a lékaře vyhledá pouze 12 procent z nich. A to chceme změnit.“

Na klinice mužům nabízejí změření hladiny testosteronu a v případě jeho nedostatku následné nastavení hormonální substituce, pravidelnou aplikaci hormonů, průběžné měření hladin testosteronu a celkové sledování zdravotního stavu.

Mnozí pacienti, kteří mají hladinu testosteronu hraniční, jsou totiž ti se sedavým zaměstnáním, obezitou, nedostatkem pohybu, nadmírou stresu, nepravidelným spánkem.Zdroj: Shutterstock

Hormony raději z rukou urologa

Podle urologa Josefa Stolze, primáře Uroklinikum Praha je ovšem pacienta potřebné vidět komplexně, nikoliv pouze s úzkou specializací na hladinu testosteronu a její vývoj. „Pokud se lékaři v testosteronových klikách budou věnovat pacientovi více než urolog, nevidím v tom problém. Můj názor je nicméně ten, že léčba testosteronu by měla být v gesci urologa, případně endokrinologa, právě proto, že pacienta vidí komplexně.“

Leckdy stačí změna životního stylu

Pokud jde o sexuální život muže, platí, že testosteron erekci nezvyšuje ani nezlepšuje, ale zvyšuje libido. „Muži po čtyřicítce k nám do ambulance přicházejí s nespecifickou únavou, přibýváním na váze a úbytkem libida. Přečetli si, že u nich nastal syndrom stárnutí muže spojený s ubýváním testosteronu, ale nemusí to tak vždy být,“ říká urolog. Mnozí pacienti, kteří mají hladinu testosteronu hraniční, jsou totiž ti se sedavým zaměstnáním, obezitou, nedostatkem pohybu, nadmírou stresu, nepravidelným spánkem.

„Takovýmto pacientům doporučuji snížit stres, více se hýbat na čerstvém vzduchu a zdravěji jíst. Vůbec nepotřebují léčbu testosteronem, ale musí začít kvalitněji žít,“ zdůrazňuje doktor Stolz.

Pokud muž ztrácí chuť na sex, mnohdy pomůže změna životního stylu. Pohyb a zdravá strava umí udělat zázraky i s libidem.Zdroj: Shutterstock

Mladí bez hormonů jsou výjimkou

Nízká hladina testosteronu se podle doktora Stolze většinou týká pacientů od 40 let věku výše. U mladších pacientů jsou to spíš výjimky. „Testosteron předepisujeme po pečlivém zvážení a mnoha odborných vyšetřeních.Léčba testosteronem je často indikována urologem ve spolupráci s endokrinologem,“ říká lékař a pokračuje: „Častokrát do péče přebíráme i pacienta od dětského endokrinologa.“

Jako příklad časné léčby testosteronem uvádí svého 26letého pacienta, který měl pozdní pubertu. K mladším pacientům mohou patřit i ti, kteří se narodí bez varlat, případně o varle, nebo i o obě varlata přijdou kvůli úrazu nebo nádoru.

Zhodnoťte své spermie. Stačí k tomu krejčovský metr nebo kalkulačka

Zájem o vyšetření testosteronu stoupá. Testosteron lékaři vyšetřují biochemicky čili odběrem krve. Ten by se měl provádět na lačno do 11 hodin dopoledne, protože hladiny testosteronu se během dne mění. Případně je dobré kontrolu po nějaké době opakovat. „Ruku v ruce s biochemickým vyšetřením jde fyzikální vyšetření varlat ultrazvukem,“ dodává doktor Stolz.

Jak se léčí nízké hladiny testosteronu

Léčba nízké hladiny testosteronu je obvykle doživotní. Je možná náplastmi, gely, perorálními léky nebo injekcemi.

Poslední dobou si získává oblibu neinvazivní metoda pomocí náplastí a gelů.

Pojišťovny na léčbu přispívají, záleží na indikaci pacienta. Porucha testosteronu může být u mladších pacientů i z důvodu odstranění varlat nebo nádoru a v takových případech lze žádat přes revizního lékaře o zvýšení úhrady pojišťovnou.