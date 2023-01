Ideální by bylo prožít zimní radovánky bez menstruační bolesti a užít si svahy bez neustálého přemýšlení, kde si vyměnit hygienické pomůcky, protože to často znamená schovávat se za stromem v lese či přešlapovat ve frontě na toaletu, pak se soukat z několika vrstev oblečení a doufat, že nedojde k nehodě.

Intimní zpověď tenistky Strýcové: Moje prohry leckdy ovlivnila menstruace

Když ale víte, jaké kroky podniknout, můžete se těmto nepříjemným okamžikům vyhnout tím, že své měsíčky zkrátka posunete o nějaký ten den, a čas strávený na horách si budete moci skutečně užít.

Pokloňte se vitaminu B6

Přestože v této oblasti existuje pouze omezený počet studií, podle zkušeností některých žen lze usuzovat, že určité potraviny mají schopnost zkrátit délku trvání menstruace, nebo ji dokonce oddálit. Příkladem může být vitamin B6, který podle studie z roku 1983 snižuje hladinu estrogenu a progesteronu a pomáhá vyvažovat menstruační hormony. Podle článku medical news today.com Potraviny, které pomáhají s menstruačními křečemi a dalšími příznaky by to mohlo potenciálně zkrátit dobu trvání menstruace.

Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková

Zvyšte spotřebu vitaminu C

Článek na Healthspectra.com uvádí i další možnosti, mezi které patří například zvýšení spotřeby vitaminu C. V chladných dnech je to ideální možnost, jelikož vitamin C navíc posiluje imunitní systém. Zvýšené množství vitaminu C v těle může podle této studie zrychlit konec vašeho období celkem 14 způsoby. Má výrazný dopad na hladinu progesteronu v těle, čímž přispívá k regulaci vylučování děložní stěny, a menstruace tak může probíhat rychleji.

Popíjejte maliníkový čaj

Jednou z babských rad, která v zimních dnech příjemně zahřeje nejen na srdci, ale i na těle, je popíjení čaje z maliníkových listů. Podle serveru Wikihow může včasné popíjení bylinkového čaje, například maliníkového, zázvorového či hřebíčkového, zkrátit menstruaci.

Čokoláda i ryby. Některá jídla zatočí s bolestivou menstruací lépe než pilulka

Tyto čaje rovněž zmírňují křeče a další příznaky spojené s premenstruačním syndromem (PMS). Maliníkový čaj navíc posiluje dělohu a zamezuje nadměrnému krvácení.

Vyhněte se tamponům

Při menstruaci máme každá své preference. Někdo nedá dopustit na staré dobré vložky s křidélky, jiné ženy preferují tampony a další menstruační kalíšky či kalhotky. Podle Akatakpa Dunna, který je vedoucím lékařem v Presbyterian Joing Hospital, však pravdou zůstává, že ideální volbou do zimních dnů, ve kterých chcete strávit větší část dne venku a provozovat zimní sporty, je menstruační kalíšek.

„Menstruační kalíšek vám pomůže vyhnout se starostem spojeným s menstruací až na 12 hodin,“ říká v článku na medplux.com Jak zkrátit období rychle na 1, 2 nebo 3 dny, doktor Dunn. Menstruaci sice kalíšek nezkrátí, ale zbaví vás starosti s neustálou výměnou menstruačních pomůcek.

Dopřejte si dobrý sex

Ačkoliv neexistuje přímý vědecký vztah mezi sexem během menstruace a rychlejším průběhem nepříliš oblíbené fáze cyklu, pravdou je, že sex a orgasmy nepopíratelně způsobují kontrakce svalů dělohy. A jakmile se děloha stahuje, vylučuje krev, která se následně dostává z těla ven. Podle některých studií tak lze usuzovat, že sex během menstruace může urychlit odtok menstruační krve a zkrátit tak dobu měsíčků.

Nezapomínejte cvičit

Podobným způsobem funguje i cvičení během menstruace. Jakmile totiž během menstruace intenzivně cvičíte, stahují se všechny svaly v těle včetně stěn dělohy. Následuje zvýšený tok krve a menstruační krev tak může z těla vytéci za kratší dobu. Tak či onak je cvičení dobré pro udržení zdravého životního stylu a může rovněž ulevovat od menstruačních křečí a dalších bolestí.

Červené víno

Možností, jak si ulevit od menstruačních bolestí a pokusit se zkrátit její trvání, je celá řada. Některé fungují skvěle, jiné zabírají jen někomu. Jedním z kontroverzních způsobů, jak menstruaci přečkat snadněji, je konzumace alkoholu.

Různé odstíny menstruační krve: Oranžová naznačuje infekci, šedá potrat

Rozhodně nechceme propagovat alkoholismus jako dobrý lék na cokoliv, proto s lehkou nadsázkou zařazujeme tento tip až na konec článku. Podle některých zdrojů má totiž na menstruaci příznivé účinky červené víno, jelikož pomáhá ředit krev a předcházet silnému krevnímu toku. Na rozdíl od vitaminu C ale není vhodné užívat jej ve vyšším množství