Koupel z jedlé sody

Jednou z fungujících metod, která je i velice příjemná, je koupel z jedlé sody. Podle studie z roku 2012 je totiž jedlá soda „výborným prostředkem, který působí proti plísňovým látkám způsobujícím povrchové infekce.“ O dva roky později provedená studie navíc zjistila, že jedlá soda je schopna zabíjet buňky Candida, což jsou tytéž buňky, které u žen způsobují kvasinkové infekce. Přidejte proto ¼ šálku jedlé sody do vany s teplou vodou a užijte si vaši ozdravující koupel alespoň na 10 až 40 minut. Ze sody můžete dle healtline.com vytvořit i pastu a aplikovat ji přímo na postižené místo.

Jedlá soda je ale skvělým prostředkem například i pro léčbu zánětu močových cest. Podle healthline.com „neutralizuje jedlá soda kyselinu v moči, což umožňuje tělu, aby se s bakteriemi vypořádalo samo. Rovněž detoxikuje ledviny, což zabraňuje šíření infekce a zmírňuje poškození.“ Rozpusťte proto ½ až 1 lžičku sody ve vodě a vypijte.

Bílý jogurt

Podle medicalnewstoday.com je „řecký jogurt běžným domácím lékem na vaginální kvasinkové infekce. Důležité je však použít obyčejný bílý přírodní jogurt s obsahem bakterie Lactobacillus.“ Naopak jako nevhodný se jeví jogurt s obsahem cukru, který způsobuje dokonce množení kvasinek. Jogurt je následně nutné dostat do vaginy buď pomocí prstu, nebo pomocí nepoužitého aplikátoru na tampony. Rovněž lze obalit čistý tampon bílým jogurtem a zavést jako obvykle. Použití jogurtu může pomoci obnovit zdravou rovnováhu kvasinek a bakterií v oblasti genitálií. Je také vhodné použít slipovou vložku, aby jogurt nezpůsobil zašpinění oblečení.

Koupel v jablečném octu

Jedna koupel tu už byla, teď je čas na druhou. Dobře totiž funguje i jablečný ocet, který má stejně jako soda bikarbona schopnost zmírnit svědění při kvasinkové infekci. Půl šálku jablečného octa vlijte do vany napuštěné teplou vodou (dle preference), do které se ponořte alespoň na 15 minut.

„Některým lidem nabízí koupel s jablečným octem úlevu, jelikož ocet může pomoci obnovit normální kyselost vaginy. Většina žen zaznamená zlepšení po dvou až třech koupelích,“ vysvětluje na onemedical.com Beth Pferdehirt.

Kokosový olej

Zkusit můžete i příjemně vonící a nedráždivou domácí mast v podobě kokosového oleje. Kokosovým olejem pak můžete namazat jak vnitřní, tak vnější část pochvy. Kokosový olej lze rovněž vložit přímo do pochvy, ale ujistěte se, že používáte vysoce kvalitní produkt. Tento oblíbený druh oleje může dle studie z roku 2016 skutečně zabíjet bakterie Candida, které způsobují kvasinkové infekce.

Česnekový tampon

Podle jedné studie lze rovněž použít syrový či vařený česnek jako čípek, který na noc vložíte do vaginy. Tato metoda si zakládá na tom, že má česnek antivirové, antibakteriální a antifungální vlastnosti. Studie z roku 2015 dokonce tvrdí, že česnekové tablety jsou dobrou alternativou pro léčbu a zmírnění příznaků kvasinkových infekcí.

Na webu gynekolog.cz dokonce radí, jak konkrétně na to. „Do pochvy zaveďte stroužek česneku, kterým předtím protáhnete provázek, a to alespoň 2x během 12 hodin. Česnek by měl následně mykotické spóry vyhubit.“ V těhotenství doporučují česnek zabalit do tamponu nebo do gázy a převázat, aby se předešlo pálení na citlivé sliznici v pochvě.

Teatree olej

Velice oblíbeným prostředkem je i teatree oil, který má prokazatelné antiseptické vlastnosti a pomáhá udržovat přirozené mikrobiální prostřední poševní sliznice. Podle Jany Kubíčkové, která odpovídala v poradně prirodnilekarna.cz, lze postupovat následovně. „Pokud zvolíte výplachy, doporučuji smíchat 3 kapky teatree oleje a 250 ml vody. Můžete ale kápnout i jednu kapku čistého teatree oleje na tampon a zavést. Než tampon zavedete, můžete ho ještě namočit do nějakého kvalitního jogurtu s kulturou,“ vysvětluje, ale i varuje, že výskyt kvasinek je vždy problémem celého organismu. „Lokální ošetření vždy znamená vyhrát bitvu, nikoliv válku,“ upozorňuje.

Kdy navštívit lékaře

Pokud však během pár dní domácí postupy nepomohou, nebo se dokonce stav zhorší, není důvod s návštěvou lékaře dále otálet. Svého gynekologa navštivte především pokud cítíte bolest při sexu nebo močení, zaznamenáte neobvyklý vaginální výtok, zápach či objevíte puchýře či skvrny na vulvě, zarudnutí či otok genitálií či nespecifikovanou bolest v oblasti genitálií.