To, čím zapijete léky, ovlivní jejich působení v organismu. | Video: Jiří Štraub

Zdena Lacková dnes 15:00

Jen málokdo se zamýšlí nad tím, čím a jak své léky zapíjí. Zdá se, že jde o banalitu, ale není to tak. Správné zapíjení léků je totiž pro jejich fungování zásadní. A to nesprávné naopak může léčbu a někdy dokonce i život pacienta ohrožovat. Je mnoho tekutin, kterými by se léky zapíjet neměly. Že mezi ně patří mléko a alkohol většina lidí ví. Existuje ale jedna naprosto běžná tekutina, kterou bychom z ovlivňování vstřebávání léků vůbec nepodezírali - čaj. Přečtěte si, proč a jakým čajem byste léky zapíjet neměli.