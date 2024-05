Kolik kroků denně musíte ujít, abyste zůstali zdraví? Všude hlásaných 10 tisíc je údajně zbytečně moc vysoko stanovená laťka. Vědci v řadě studií zkoumali, jaké počty kroků dokážou zlepšit činnost srdce a vyčistit cévy od cholesterolu, předejít demencím, zhubnout i celkově posílit fyzičku.

Jednou z jednoduchých metod, jak významně zlepšit stav srdce a cév, je prostá chůze. | Video: Deník/Jiří Štraub

Řekněme si to otevřeně: lidé jsou stále línější a méně se hýbou. „Slova jako zdravý životní styl nám zcela zevšedněla. Lidé je slyší, ale nevnímají. Zatímco před čtyřmi lety tady žilo 360 000 pacientů se srdečním selháním, v roce 2040 jich může být až 900 000,“ upozorňuje profesor Aleš Linhart, přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„A to nepočítáme další nemoci spojené se srdcem a oběhem,“ dodává Aleš Linhart.

Následkem nedostatku pohybu a špatné skladby jídelníčku jsou pak vysoké hladiny cholesterolu a zanesené cévy. Přitom existuje snadná pomoc, jak si cévy čistit, o které jsme psali v tomto článku.

Sezení zvyšuje úmrtnost

S nedostatkem pohybu se potýkají všechny západní státy. Moderní život je mnohem sedavější a méně aktivní, než na jaký je člověk evolučně nastaven.

„Mnoho negativních zdravotních rizikových faktorů, které způsobují úmrtnost, se výrazně zvyšuje sedavým způsobem života a přílišným sezením během dne,“ řekl webovému magazínu Nesweek John Ford, certifikovaný fyziolog cvičení American College of Sports Medicine z JKF Fitness and Health v New Yorku.



Dva miliony úmrtí způsobuje fyzická nečinnost

Četné studie podle Johna Forda prokázaly, že sedavý způsob života může zvýšit riziko srdečních onemocnění, cukrovky, obezity, rakoviny tlustého střeva, vysokého krevního tlaku a deprese a dalších nemocí.

Podle Světové zdravotnické organizace lze zhruba dva miliony úmrtí ročně připsat fyzické nečinnosti. Přitom jakákoli forma cvičení může tato rizika minimalizovat.

Aspoň jedenáct minut svižné chůze

Jednou z jednoduchých metod, jak významně zlepšit stav srdce a cév, je prostá chůze.

„Studie jasně prokázaly, že každému desátému předčasnému úmrtí lze předejít už 11 minutami rychlé chůze denně. Čím více kroků uděláme, tím více se snižuje nejen riziko výskytu kardiovaskulárních nemocí, ale také řady druhů rakoviny,“ říká profesor Linhart.

Kroky nám spolehlivě spočítají chytré hodinky:

Kardiolog dále zdůrazňuje nutnost ujít minimálně 6 000 kroků denně s tím, že každý krok navíc se počítá. A co když mají lidé problém s pohybem a ušlapat 6 000 kroků je nad jejich síly? John Ford radí, ať zkusí k tomu, co už teď ujdou, přidat 20 až 30 % navíc.

2300 kroků opravdu nestačí

„Nedávno jedna studie publikovala data, která chybně stanovila jako ,magickou hranici‘ zlepšení kardiovaskulárního rizika už 2 300 kroků. To ale nestačí,“ dodává profesor Linhart.

O lékařem zmíněné studii, publikované v European Journal of Preventive Cardiology v srpnu 2023, píše i magazín Newsweek. Studie zjistila, že snížení úmrtnosti ze všech příčin lze pozorovat již od ujití 4 000 kroků denně, přičemž snížení kardiovaskulárního rizika lze podle ní pozorovat již po 2 337 krocích.

Takto malé množství kroků však jiné studie nedoporučují.

Každý krok se počítá

Odpovědi na to, kolik kroků tedy denně ujít, se ale různí. Například Thijs Eijsvogels, docent fyziologie cvičení na Radboud University Medical Center v Nizozemsku, tvrdí, že doporučený počet kroků je individuální. Závisí totiž na zdravotních cílech i návycích každého člověka.

„Přidáním jednoho tisíce kroků do své denní rutiny, což se rovná zhruba 10 minutám rychlé chůze, by se mohlo snížit riziko úmrtnosti zhruba o 15 procent. Další zvýšení počtu kroků by mohlo dále zvýšit zdravotní přínosy. Takže každý krok se počítá!“ zdůrazňuje docent Eijsvogel.

Noste u sebe mobil, spočítá vám všechny kroky.

Chozením proti demenci

O tom, že pravidelná, dostatečně dlouhá chůze prospívá nejen srdci, ale i mozku, svědčí třeba i studie z roku 2019 publikovaná v časopise JAMA Neurology.

Studie zjistila, že celkem asi 8 900 kroků za den zpomaluje rychlost poklesu poznávacích funkcí a ztráty objemu mozku u lidí, kteří mají vysoké riziko rozvoje demence.

Nejčastější otázky na počet kroků za den Kolik kroků denně se považuje za aktivní život?

Jedna z definic říká, že „aktivní“ začíná na 10 000 krocích. Záleží však na konkrétním člověku, jeho věku, kondičních cílech, zdravotním stavu atd.

Pomůže vám 10 000 kroků při hubnutí?

V kombinaci se správným výběrem zdravé stravy a správnou velikostí porcí vám chůze 10 000 kroků denně pomůže spálit kalorie. To může vést ke snížení hmotnosti.

Je reálné ujít denně 10 000 kroků?

Ne každý má čas nebo sílu ujít 10 000 kroků denně. Počet svých kroků však můžete zvýšit jednoduše například častými krátkými procházkami kolem bloku domů nebo několikrát vyjít a sejít schody místo použití výtahu.

Kolik kroků denně je dobré a zdravé ujít?

To bude záviset na konkrétním člověku. Deset tisíc kroků je pěkné kulaté číslo, kterého se mnoho lidí drží. Také výzkumy naznačují, že má své výhody. Někteří vědci však nyní tvrdí, že přínosy se mohou zastavit kolem 8 000 kroků Zdroj: Healthline.com

