Adéla Vávrová se soudí se stomatochirugem, který jí podle ní provedl jiný než smluvený zákrok. Místo odstranění zbytku kořene po vytrženém zubu ji připravil o velkou část spodní čelisti. Soudní znalec v posudku uvedl, že pacientka byla poškozena, a to s trvalými následky.

Soud poté vydal platební rozkaz, vůči kterému se však stomatochirurg odvolal. Aby Adéla Vávrová mohla zaplatit další nutné operace, založily její dnes už dospělé děti sbírku na webu Znesnáze, ve které prosí o pomoc širokou veřejnost.

Jak to začalo

Adéla Vávrová je matka čtyř dětí. Její manžel ji a děti opustil, takže zůstala na všechno sama. Navíc v době, kdy se potýkala s nejtěžším obdobím svého života, bylo jejímu nejmladšímu synovi teprve tři a půl roku.

Vše začalo, když zubařka Adély Vávrové odhalila na vyšetření zánět pod stoličkou. Následně pacientku odeslala na specializovanou kliniku. Tam se rozhodlo, že nejlepší bude, když jí vytrhnou zuby pod můstkem, aby nedocházelo ke ztrátě kosti. Nakonec však Adéla Vávrová skončila s vysekanou čelistí a těžkými depresemi v invalidním důchodu.

Zubař jí měl odstranit můstek

I přesto, že zubařka Adély Vávrové odhalila zánět pouze pod jednou stoličkou, na klinice bylo ženě řečeno, že se zánět týká všech zubů pod můstkem. A že by proto bylo vhodné odstranit všechny tyto zuby, jinak prý začne ubývat kost. Pacientka se zákrokem souhlasila s tím, že si pořídí snímatelnou zubní náhradu. Podle jejích slov jí však stomatochirurg zuby vytrhal příliš surově, což byl jen počátek jejího pozdějšího zmrzačení a znetvoření.

Už při prvním zákroku, který Adéla Vávrová podstoupila, prý zubař vytrhl o zub více, než bylo původně zamýšleno. „Některé zuby v okolí se kvůli jeho postupu rozpadly, což vedlo k problémům po celou dobu následného hojení,“ myslí si Adéla Vávrová.

Další problém však podle ní nastal ve chvíli, kdy se zjistilo, že po zákroku zůstal v ústech zbytek kořene zubu, který bylo nutné následně operativně odstranit.

„V den výkonu nepřišel na operační sál lékař, který předchozí zákrok prováděl. Bohužel došel jeho syn, který nebyl dostatečně připraven. Neměl nastudovanou zdravotní dokumentaci a provedl chybný zákrok,“ tvrdí dvě dnes už dospělé děti Adély Vávrové ve sbírce na webu Znesnáze21, kterou pro svou maminku založily.

Doplňují, že místo odstranění zbytku kořene zubu vyštípal stomatochirurg jejich mamince přes polovinu spodní čelisti. Daný zbytek kořene zubu přitom prý v ústech ponechal.

Chybný zákrok, bolesti a deprese

Po provedeném zákroku se nejen zdravotní, ale i psychický stav Adély Vávrové prudce zhoršoval. Přišla o možnost nosit zubní náhradu, a protože jí prý stomatochirurg poškodil trojklanný nerv, začala trpět obrovskými bolestmi. Začalo jí selhávat celé tělo a psychicky se zhroutila.

„Naše maminka Adéla bojuje s vážnými následky po zákroku lékaře, který ji zbavila části kosti v dolní čelisti. Ze stresu jí pak začalo selhávat celé tělo. Od té doby nemůže spát, jíst, objevila se u ní anémie a vstoupila do předčasné menopauzy. Po zákroku má také posttraumatickou stresovou poruchu a úzkostně-depresivní syndrom,“ popisují stav Adély Vávrové její už dospělé děti.

K výsledku zákroku se vyjádřila i sama Adéla Vávrová: „Když se mi doktor, který měl původně zákrok vést, podíval při vyndávání stehů do úst, všimla jsem si jeho výrazu. Úplně se oklepal. Viděl, že to je jinak, než to mělo být. Rozplakala jsem se. Pak jsem dlouho nevěděla, jak mám dál žít, nemohla jsem vůbec normálně fungovat. Myslela jsem i na sebevraždu. Přišla jsem úplně o všechno - o zdraví, psychickou pohodu i radost ze života.“

Jen pro silné povahy! Takto vypadá ústní dutina paní Adély po chybně provedeném zákroku. | Video: Se svolením Adély Vávrové

Spor se řeší soudně

Po operaci se Adéla Vávrová spojila s Českou stomatologickou komorou (ČSK) a podala stížnost. Následně jí přišlo vyrozumění, že komora udělila lékaři důtku. Za co přesně byla důtka lékaři udělana ale ČSK nesdělila a vše ukončila se slovy, že se Adéla Vávrová musí obrátit na právní pomoc.

Následně byly vyhotoveny dva soudní znalecké posudky. Z nich vyplynulo, že došlo k těžkému ublížení na zdraví s trvalými následky a vznikla majetková i nemajetková újma na zdraví. Soud poté vydal rozsudek a platební rozkaz. Stomatochirurg se ale odvolal a případ tak nadále zůstává u soudu.

K věci se pro televizi Nova vyjádřil pouze stomatochirurg, který postup vedl - otec zubaře, který kritickou operaci prováděl. „Je to u soudu, považuji za netaktní se k tomu vyjadřovat. Od toho je tu soud, aby to posoudil, já si můžu myslet, co chci, paní si myslí, co chce,“ reagoval.

„Horší už to být nemohlo“

Adéla Vávrová podle svých slov zákrokem zestárla o 15 let. Pro ženu, která na vzhled vždy dbala, to byl obrovský šok, se kterým se doposud nevyrovnala. Rodina proto začala hledat pomoc u lékařů, jejichž služby jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Když však v ordinacích viděli, jaké poškození žena v ústech má, dali od toho podle tvrzení rodiny ruce pryč. Nemá prý dostatek kostí, aby šlo vytvořit vhodnou zubní náhradu.

„Pomoc jsme našli, ale bohužel se zde všechny zákroky plně hradily. Doktor maminku přijal se slovy, že horší už to být nemohlo. Jeho postup však selhal a následně v něm už nechtěl pokračovat. Proto musela podstoupit v roce 2023 velkou operaci pouze v lokální anestezii, která trvala 4,5 hodiny. V ústech má našroubované titanové destičky, nejty a čekají ji další nutné operace, aby nemusela být celý zbytek života bez zubů,“ pokračují potomci Adély Vávrové.

Nyní je žena v péči stomatochirurga z Polska, který má stanovený plán postupu. Jeho péče však přijde na částku přesahující půl milionu korun. To si však samoživitelka, která navíc není kvůli psychickému stavu schopna výkonu jakékoliv práce, nemůže dovolit. Už nyní využívá s rodinou potravinové výpomoci.

Sbírka na úpravu čelisti

Rodina poškozené nyní čeká, jaký bude pravomocný rozsudek. Zda bude mít nárok na odškodnění, které by mohla paní Adéla využít pro rekonstrukci chrupu. Spoléhat se na to, že peníze vysoudí, však určitě nemůže. Proto prosí veřejnost o pomoc.

„Po náročných lékařských zákrocích maminka potřebuje nápravu čelisti. Ta je pro ni jedinou nadějí na návrat k normálnímu životu. Prosíme o vaši podporu, abychom mohli zaplatit potřebné operace a vrátit mamince úsměv na tváři. Naše finanční situace se zhoršuje,“ prosí ve sbírce na webu Znesnáze21 děti Adély Vávrové.

