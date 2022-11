Rakovina slinivky břišní (pankreatu) je nejvíce obávanou formu rakoviny. Její pozdní odhalení, které je pro nemoc typické, výrazně snižuje naději na přežití a je podle zdravezpravy.cz zodpovědné za zhruba 95% úmrtnost pacientů do pěti let od odhalení nádoru, čímž se nemoc řadí na čtvrtou příčku nejčastějších příčin úmrtí na nádorová onemocnění u nás. Této nemoci podlehli například Patrick Swayze , Steve Jobs, Vladimír Dlouhý , ale i další české a zahraniční osobnosti.

Příznaky nepodceňujte

Podle Masarykova onkologického ústavu (MOU) postihuje rakovina slinivky nejčastěji osoby, které mají v rodině výskyt nádorů slinivky břišní, kouří, mají cukrovku, trpí chronickým zánětem slinivky či jsou obézní.

Bára s nádorem na mozku tu dnes už neměla být. O tom, jak to nevzdat, píše knihu

Jakmile zaznamenáte některý z příznaků, které jsou pro onemocnění typické, neváhejte se obrátit na odborníky, navštívit ihned lékaře, či sjednat si komplexní preventivní onkologickou prohlídku na telefonním čísle na MOU +420 543 135 404, kde vás buď rovnou objednají, nebo vám poradí, jak postupovat dál.

Mezi nejčastější projevy patří především: bolesti v horní části břicha či v zádech, nepřiměřené hubnutí, žloutenka – zežloutnutí očního bělma, kůže a tmavá moč, celkové nechutenství, nevolnost a zvracení, mastná průjmovitá stolice, celková slabost.

Odhalit nemoc včas

Důležitost preventivních vyšetření a včasného odhalení nádorového bujení či drobných ložisek nádorových buněk si uvědomují i vědci, a proto neustále pracují na tom, jak nejrychleji a nejjednodušeji nemoc odhalit například i v domácích podmínkách krevním testem. Na vývoji a testování se podílí hned několik týmů z prestižních světových univerzit i lékařských center.

Žena má geny jako Angelina Jolie. Kvůli nim onemocněla rakovinou

V současné době probíhá také pozorovací studie, které se účastní 8 000 lidí a jejíž odhadované datum dokončení je poslední den roku 2030 . Nezbývá než doufat, že se týmu výzkumníků podaří najít cestu, jak rakovinu slinivky včas odhalit. Buďme však realisté, a uznejme, že úspěchem bude, když se za tu dobu posunou alespoň o kousek kupředu.

Zdroj: Youtube

Pojďme se nyní společně podívat na známé osobnosti, kterým už výzkum bohužel nepomůže.

Luciano Pavarotti

V 71 letech odešel v roce 2007 na věčnost italský zpěvák přezdívaný „král vysokého C“ a jeden z nejlepších tenorů vůbec. Rok předtím podstoupil v New Yorku operaci, ale od té doby už nevystupoval a neobjevoval se na veřejnosti. Pro web today.com před svou smrtí uvedl: „Do svých 60 let jsem byl šťastný muž. Pak přišla tato rána a já platím trest za své bohatství a štěstí. Nacházím ale sílu ve svém dětství, které ač bylo chudé, bylo šťastné a na vše kolem se teď mohu dívat s klidem.“

Patrick Swayze

Patrick Swayze byl mnohem víc než jen představitelem tanečníka Johnyho v romantickém filmu Hříšný tanec či zemřelým Samem ve filmu Duch. Byl idolem tisíců žen, ale i přesto zůstal celý svůj život věrný milované manželce Lise Niemi, která stála vždy po jeho boku a neodešla ani ve chvíli, kdy mu bylo nejhůř. S rakovinou slinivky bojoval herec rok a snažil se myslet pozitivně.

Po nemoci jí zůstala díra v hlavě. Teď ví, že rakovinu nemají jen staří

„Jsem hrdý na to, co dělám. Jak si vypěstovat pozitivní přístup, i když všechny statistiky říkají, že jste měl být už dávno mrtvý? Jděte do práce,“ uvedl pro Chicago Tribune.

Ke konci života však zápasil s tím, co označoval jako „bezohledné zpravodajství“, kdy o sobě často četl, že je blízko smrti. Říkal, že cítil krutý emocionální útok na svou osobu ve chvíli, kdy naděje bylo to poslední, co ho drželo nad vodou.

Zdroj: Youtube

Steve Jobs Steve Jobs bojoval s nemocí neobvykle dlouho. Zdroj: Shutterstock

V roce 2003 diagnostikovali generálnímu řediteli společnosti Apple vzácný nádor, který sice začal bujet ve slinivce otce chytrých telefonů, ale o rakovinu slinivky úplně nešlo. Jednalo se o pankreatický neuroendokrinní nádor, což je velice vzácná a naprosto odlišná forma rakoviny, i když se slinivkou má co do činění.

S tímto onemocněním žil zakladatel Applu osm let, což se naprosto vymykalo statistikám. Mohl tomu přispět i fakt, že se léčil na prestižní klinice Stanford Cancer Center, na kterou dochází především zámožní jedinci.

Na smrtelné posteli zhodnotil svůj život následovně: „Skutečné vnitřní štěstí nepochází z hmotných věcí tohoto světa. Ať už letíte první třídou nebo ekonomickou třídou, pokud letadlo havaruje, spadnete s ním. Když teď ležím na posteli nemocný a vzpomínám na celý svůj život, uvědomuji si, že veškeré mé uznání a bohatství, které mám, postrádá smysl, když tu stojím tváří v tvář blížící se smrti,“ řekl pro eu.usatoday.com.

Nemoc jí přinesla váhu snů, ale i hnijící břicho. Teď žena nepřežije bez infuzí

Mezi další známé osobnosti, které zemřeli na rakovinu slinivky, patří i Aretha Franklin, která nemoci podlehla v roce 2018 v 76 letech, Alan Rickman, kterého znali všichni především jako představitele profesora Snapea z Harryho Pottera a který odešel v 69 letech v roce 2018, nebo Johna Hurta, jenž si rovněž zahrál v Harry Potterovi a na rakovinu slinivky zemřel v roce 2017.

Vladimír Dlouhý

I u nás však máme mezi osobnostmi bohužel ty, kteří boj s nejsmrtelnější variantou rakoviny prohráli. Jedním z nich je herec Vladimír Dlouhý, který se do našich srdcí zapsal už v dětství rolí Petra v Arabele či v pohádce S čerty nejsou žerty. Už dříve přišel herec o polovinu žaludku kvůli zhoubnému nádoru, ale nemoc se později vrátila v mnohem horší formě.

Podle onlyu.cz měl herec od lékařů přísný zákaz pití alkoholu i kouření, ale on si z něho nic nedělal a alkoholu holdoval dál. Nejednou se stalo, že k lékařům přišel s alkoholovým dechem. Své smrti tak šel podle některých naproti. Na rakovinu slinivky zemřel v roce 2010, kdy jeho dvěma synům byly pouhé čtyři roky.

Pavel Dostál

V roce 2004 podstoupil ministr kultury Pavel Dostál operaci zhoubného nádoru slinivky břišní, ale o rok později nemoci v 62 letech podlehl. Následná léčba měla původně spočívat jen v krátké chemoterapii, ale stav ministra kultury, divadelníka a komentátora se zhoršoval, opakovaně se vracely horečky a zápaly plic. Rakovina bohužel metastázovala do jater a v červenci roku 2007 jeho život vyhasl.

Bořek Šípek

V roce 2016 zemřel na rakovinu slinivky v nedožitých 66 letech i světoznámý architekt, výtvarník a designér Bořek Šípek. O tom, že trpí rakovinou slinivky a nádor již nelze odstranit, informoval veřejnost v roce 2015 a po celý rok s ní ze všech sil bojoval a nebál se s propadlými tvářemi a hlavou bez vlasů chodit mezi lidi. V počátcích onemocnění se pokoušel nemoc porazit s pomocí lékařů v Madridu.

Vlaďka s rakovinou je doma ze Sibiře. Na cestu jí přispělo přes deset tisíc lidí

„I tady máme skvělé odborníky na onkologii, ale tam mají navíc možnost klinických výzkumů. Byl jsem tam trochu za pokusného králíka. Já ale posloužil vědě a ona posloužila mě,“ uvedl Bořek Šípek v posledním rozhovoru pro ahaonline.cz.

Jiří Bartoška Jiří Bartoška odhalil svou nemoc včas a je jedním z mála, kteří nemoc přežili. Zdroj: Wikimedia Commons, David Sedlecký, CC BY-SA 4.0

Podezření na rakovinu slinivky měl v roce 2014 i ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška. Mluvilo se tehdy o možnosti onemocnění slinivky břišní a atmosféra kolem zdravotního stavu herce byla napjatá. Diagnóza, kterou si následně vyslechl, zněla rakovina mízních uzlin, které před třemi lety podlehl i zpěvák Karel Gott.

Jiří Bartoška měl však štěstí v neštěstí, jelikož byl nádor náhodou odhalen, a navíc v ranném stádiu. Herec dle prozeny.cz podstoupil chemoterapii, ale nemoc porazil i díky svému přístupu. Jak jsme před časem v Deníku psali, k nemoci řekl: „On se z rakoviny dělá až moc velký strašák. Je to sice vážná nemoc, ale ne žádné mysterium. A čím víc na ni myslíte, tím hůř. Když se ji naopak snažíte ignorovat, může se urazit a jít pryč,“ řekl pro prozeny.blesk.cz herec.

Různým formám rakoviny ale podlehly i další naše významné osobnosti. Připomeňme si například Libuši Šafránkovou, která zemřela na rakovinu plic loni v létě, Vladimíra Čecha, kterému se v roce 2013 stal osudným Lynchův syndrom, Jiřího Pomeje, který v roce 2019 podlehl rakovině hrtanu, či Davida Stypku, který odešel ve stejném roce jako oblíbená představitelka Popelky z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Nemoc se podařilo přemoci například Anně K či Anně Slováčkové.