Teploty šplhají vzhůru, ale s teplým počasím přichází i pylová sezona, období nepříjemné zvláště pro alergiky, kterým nyní hrozí neustálé kýchání, svědění v nose, vodnatá senná rýma, pálení očí a další příznaky, jimiž tělo reaguje na četné alergeny. Typických příznaků pylové alergie se však můžete zkusit zbavit i pomocí domácích postupů.

Přehnaná reakce na trávy a břízu patří k nejčastějším jarním alergiím | Foto: Shutterstock

PYLOVÁ ALERGIE V KOSTCE Život s alergiíZdroj: Deník/Jelínek Jan

- Jak poznáte pylovou alergii

- Nejsilnější alergeny

- Vraťte se k rouškám

- Očkování proti pylové alergii

- Častý úklid i výměna prádla

- Doma si dejte sprchu

- Výplach nosu jako doplněk

- Proč některé léky nezabírají

- Anketa: Trpíte alergií?

Máte pocit, že na vás střídavé teploty předchozích dní zanechaly následky a na prahu jara jste nastydli? Pokud vás alergie letos trápí poprvé, můžete ji snadno zaměnit právě za příznaky nachlazení. Z pylového zpravodajství a Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP) však lze usuzovat, že na vás spíš skočila jarní alergie.

Lékaři doporučují užívat antihistaminika, ovšem na chvíli si pomoci můžete i bez nich.

Jak poznáte pylovou alergii

Alergie je přehnaná reakce imunitního systému na látky, s nimiž se běžně setkáváme a které jsou pro tělo většiny lidí na světě neškodné. Na jaře ji poznáte snadno.

„V případě pylové alergie tělo spustí imunitní odezvu, protože zamění pyl či jiné neškodné látky za choroboplodné zárodky ohrožující zdraví a uvolní do krve histaminy, jež mají za úkol cizorodé látky zlikvidovat. V tu chvíli se dostaví kýchání, slzení očí a další typické příznaky,“ vysvětluje na webu Dr. Max farmakoložka Hana Vondrušková.

Pylová sezona je tu: Jak rozpoznat a nezanedbat alergii, jaké jsou rady a pomoc

Nejsilnější alergeny: tráva a bříza

Podle webu Pyly navíc s jarním oteplením koncentrace pylů v ovzduší stoupá, což může alergikům způsobovat značné obtíže. „Nyní v ovzduší dominuje především pyl břízy, travin, smrku, borovice, jitrocelu, šťovíku, javoru, dubu, buku a ořešáku,“ upozorňuje web. A právě pyly aktuálně rostoucích travin a bříz patří i podle webu NZIP mezi nejčastěji se vyskytující jarní alergeny.

Pylové alergie se řadí do kategorie inhalačních alergií, kdy se vdechovaný pyl velmi snadno dostane do dýchacích cest a u citlivých lidí na sebe alergická reakce nenechá dlouho čekat. Alergická rýma, problémy s dýcháním i případný zánět spojivek může příchod jara značně znepříjemnit.

Co dělat, když vám běžně dostupná antihistaminika nezabírají, nebo je z jakýchkoliv důvodů odmítáte či nemůžete užívat?

Jak bojovat s rýmou a alergií:

Zdroj: Youtube

Vraťte se k rouškám

Není to tak dávno, co jsme bez roušky nemohli udělat mimo domov ani krok. V té době začala velká část lidí roušky doslova nenávidět, ovšem co se týče pylové sezony, mají podle alergologa a imunologa Radima Dudka své opodstatnění. „Roušky zabraňují výraznějším projevům alergických reakcí. Když je lidé používají správně, zamezují průniku pylů,“ poradil v rozhovoru pro Českou televizi.

Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková

Očkování proti pylové alergii

Spásu může přinést i specifická alergenová imunoterapie v podobě očkování. „Člověk, který je alergický například na pyl břízy, dostane od alergologa několik dávek vakcíny, v nichž je upravený pyl daného alergenu v přesně stanoveném množství. Velikost dávek se zvyšuje a tělo si tak na alergen zvyká a reakce imunitního systému je slabší a slabší,“ vysvětluje na webu Proalergiky Michal Závacký.

Příznaky alergie může omezti rouška, očkování i sprchaZdroj: Shutterstock

Aby však měla vakcinace efekt, je potřeba ji podstoupit několikrát, nejlépe v období tří až pěti let. Záměrně se však vystavovat alergenům v přírodě se nedoporučuje. Dávka musí být přesná, aby člověk neodešel z pod rozkvetlé břízy s alergickým záchvatem. I proto se některým lidem protialergická vakcinace nedoporučuje.

Častější úklid i výměna ložního prádla

Když venku poletují pyly úplně všude, poznáte to snadno. Okna jsou posetá drobnými částečkami, při větrání lze pozorovat pyl usedající na nábytek i podlahu. Ale především začnete nezastavitelně kýchat.

Úklid domácnosti, častější vysávání koberců, vytírání podlahy i stírání prachu by proto mělo být v tomto období každodenní rutinou.

Už žádné kortikoidy. Alergii lze léčit úpravou bílých krvinek v inkubátoru

Po příchodu domů se osprchujte

Pyl si však můžete domů přinést i na oblečení, ve vlasech či na kůži. Proto kdykoliv se vrátíte v sezoně „svého“ alergenu domů, před vstupem si svlékněte svrchní část oděvu a boty a nechte je za dveřmi – pokud to jde.

„Doma se osprchujte a umyjte si vlasy, čímž odstraníte nejvíce pylu. Oblečení vložte do pračky a vezměte si čisté. Možná se vám to zdá až přehnané, ale pokud trpíte obzvlášť silnou alergií, může vám to ulehčit a do jisté míry vás zbavit příznaků,“ radí web Urgent Care. Rovněž je dobré sušit prádlo v sušičce, nikoliv venku na prádelní šňůře.

Reflexologie při alergii na pyl:

Zdroj: Youtube

Výplach nosu jako doplněk

Především jako doplňkovou léčbu při nepříjemných stavech způsobených alergickou rýmou uvádí studie z roku 2012 i nosní výplachy. „Výplachy pomocí izotonického roztoku lze u alergické rýmy doporučit jako doplňkovou terapii. Je většinou dobře snášena, snadno se používá a nijak nepříznivě neovlivňuje zdraví pacienta a nezpůsobuje vedlejší účinky,“ stojí ve studii.

Pes s dítětem v posteli? Pozor na alergie a parazity, varuje veterinářka

Proč některé léky na alergii nezabírají

Vaši přátelé, rovněž alergici, nedají dopustit na běžná antihistaminika a jejich alergie, respektive její příznaky se po pravidelném užívání téměř vytratí? Pokud se ptáte, proč u vás tomu tak není, možná berete špatný lék.

„Ne každé antihistaminikum je vhodné pro každého alergika. Záleží na síle účinku, typu alergie i věku pacienta a jeho celkovém zdravotním stavu. Je proto potřeba brát léčbu alergie individuálně, jelikož každému může vyhovovat jiný přípravek,“ upozorňuje časopis dTest .



Antihistaminika by však neměla být při alergických projevech primárním řešením. Vhodné je spíš začít úpravou režimu a zbytečně se nevystavovat prostředí, které vede k alergické reakci. Ovšem pokud nic z toho nepřináší úlevu, antihistaminika jsou dobrou volbou a na trhu je dostatečné množství variant, mezi kterými si může vybrat úplně každý.