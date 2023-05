Prsní pásky namísto podprsenky, která přeci jen může tělo až moc svírat. Tento zlepšovák nabízí u nás ženám Markéta Králová, manželka špičkového českého fotbalisty Alexe Krále, která přišla s vlastní značkou tejpovacích pásek. Ty jsou považovány za nejen praktické, ale také zdravé, a ženy se díky nim dokonce zbavují potíží s páteří či s bolestmi hlavy.

Na svatbě s Alexem Králem loni v květnu použila Markéta do šatů s odvážným výstřihem samozřejmě prsní pásky. | Foto: se svolením Markéty Králové

Fyzioterapeutka Šárka Veselá udělala průzkum mezi malým vzorkem žen, které testovaly prsní pásky. Každá z těchto žen měla odlišné zaměstnání, koníčky i velikost poprsí.

„Ukázalo se, že nošení pásek může pozitivně ovlivnit a snížit bolesti hlavy, zabránit blokádám hrudní a krční páteře i blokádám žeber. Prsní pásky také zlepšují mobilitu hrudníku,“ uvedla odbornice.

Prsní pásky prsa zvednou stejně dobře jako podprsenka.Zdroj: se svolením Markéty Králové

Je to podle ní z toho důvodu, že většina žen nosí špatně padnoucí podprsenky, které způsobují výše zmíněné problémy. „Zároveň se díky páskám můžeme vyhnout zaříznutým ramínkům od podprsenky nebo nepříjemným otlakům, které mohou způsobovat kostice,“ dodala Šárka Veselá.

Prsní pásky z Ameriky

Markéta Králová projekt Lifties založila před dvěma lety, kdy na americkém trhu zaznamenala trend těchto prsních pásek: „Když jsem se snažila pásky na prsa sehnat u nás, nacházela jsem pouze stránky nabízející produkty, u kterých nebylo napsáno jejich složení, žádné instrukce, jak aplikovat, sundávat a podobně. V tu chvíli jsem pochopila, že by to mohla být díra na trhu.“

Dobře ukrytý dekolt

Markéta vysvětluje, že sama nemá největší prsa, ale i tak jí bylo nepříjemné chodit bez podprsenky a nenosila kvůli tomu spoustu druhů výstřihů a průstřihů.

„Tyto tejpy mi hodně zvedly sebevědomí, a proto jsem věděla, že je to něco, co chci šířit dál. Potkala jsem mnoho žen, které nejsou se svým dekoltem spokojené a řešily to skrýváním dekoltu nebo v krajním případě i plastikou. Byla bych ráda, kdyby prsní pásky přispěly k tomu, aby se ženy mohly cítit dobře, minimálně po dobu, co mají naše pásky na sobě," říká Markéta Králová.

Rozumí si s výstřihy a holými zády

Na začátku se přepokládalo, že hlavní cílovou skupinou budou ženy ve věku 18–30 let, především maturantky, nevěsty a družičky, nebo slečny, co chodí na festivaly. „Nyní ale zjišťujeme, že věkové spektrum je mnohem širší, od 18 až do 55 let. Jsou to zkrátka všechny ženy, které chtějí mít pěkný dekolt,“ konstatuje Markéta Králová.

„Měla jsem na sobě na svatbě pásky a moje družičky taky, protože měly šaty s holými zády,“ říká Markéta Králová.Zdroj: se svolením Markéty Králové

Tejpy jsou ideální pod jakýkoliv kousek oblečení, kam se podprsenka nehodí: šaty či topy s atypickými výstřihy, holými zády, špagetovými ramínky. Ale lze je využít kdykoliv jako alternativu podprsenky. Na rozdíl od sportovních tejpů fungují pásky na prsa jako druhá kůže. Zároveň jsou pásky velice pružné, voděodolné, a proto se perfektně hodí i pod plavky.

Tejpy zvládnou i velká prsa

I když by se zdálo, že ženám s velkým poprsím nezbývá nic jiného než nosit podprsenky, jsou pro ně prý tejpy naprosto ideální. Krásně to prsa vytvaruje, nadzvedne, a především udrží v zafixované poloze po celou dobu nošení.

„Spousta žen se bojí, že si nebudou umět pásky nalepit, ale opravdu to není žádná věda,“ povzbuzuje mladá podnikatelka. Je to pouze o tom si na první lepení vyhradit dostatek času, najít si v tom svůj systém a v případě potřeby použít videonávody.



Záhadná lepidla a klouzavý silikon

Prsní pásky nemají být konkurencí podprsenek, ale prostě mohou sbírku spodního prádla doplňovat. Je to něco, co by žena měla mít ve skříni pro jakoukoliv příležitost.

„Někdy ženy uvažují, že si tejpy raději pořídí levně třeba ze zahraničních on line obchodů. Jenže takové výrobky často nemají certifikaci a ani neznáte složení. Pořád se zde jedná o lepidlo, které má přilnout na vaši pokožku na několik hodin,“ varuje Markéta Králová.

Dodává, že tejpy podle ní snadno předčí i silikonové samodržící podprsenky.Tvrdí, že tyto podprsenky prsa vytvarují, ale nejsou spolehlivé. "Již při náznaku pocení začnou ve většině případů pomalu, ale jistě klouzat dolů," tvrdí Králová.

Alex fandí sebevědomým ženám

Zeptali jsme se samotného Alexe Krále, jestli mu připadá nošení pásek na prsa u žen atraktivní?

Fotka z loňského května na stadionu West Hamu - London Stadium, kde byl Alex Král rok na hostování.Zdroj: se svolením Markéty Králové

„Takhle jsem nad tím nepřemýšlel, ale rozhodně si myslím, že je výsledný efekt, který prsní pásky vytvoří, velmi atraktivní. Už jen proto, že si na sebe Markét troufne vzít odvážnější a zajímavější kousky oblečení. Zároveň je přitažlivé to sebevědomí, které z ní poté vyzařuje. Žena, co si věří, na sobě může mít cokoliv a bude vypadat skvěle,“ pochválil nejen svou manželku slavný fotbalista.