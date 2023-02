DRŽÍME SUCHÝ ÚNOR 2023

Zdravotníky to zcela zaskočilo. Člověk s takovým množstvím alkoholu v těle by měl být teoreticky mrtvý, protože za smrtelnou dávku je považována už hodnota přesahující čtyři a půl promile. A ke všemu houbař vůbec nevypadal, že je tak strašlivě opilý.

„Pacient chodil, byl orientovaný. Klinicky vypadal maximálně na tři promile alkoholu. Přibližně o hodinu a půl později jsme mu nechali udělat další odběr, kdy měl po přepočtu 8,15 promile alkoholu v krvi. Pacienta jsme proto hlídali a pomocí infuzí hydratovali,“ uvedla tehdy primářka interního oddělení Naděžda Mičudová. Sama se prý za svoji třiatřicetiletou praxi s ničím podobným nesetkala.

Houbař o medializaci svého příběhu příliš nestál, a tak nejznámějším českým ochmelkou zůstává Milan Čurda, který držel rekord před ním. Ale právě u něho je zcela jasně vidět, jak smutný konec může mít příběh, v němž hlavní roli hraje alkohol. A to i přesto, že na svém počátku bavil celé Česko.

Příběh nenapravitelného

V květnu roku 2005 sjel osmatřicetiletý řidič Milan Čurda z Tuhaně na Semilsku s fekálním vozem do příkopu narazil do sloupu elektrického vedení a poškodil živý plot. Policisté mu orientační dechovou zkouškou na měřili hodnotu 7,94 promile alkoholu v krvi. Případ tehdy vzbudil velké pozdvižení, ale i nedůvěru a dokonce se spekulovalo o spolehlivosti měřicího přístroje.

Už měsíc předtím však Čurdu zadrželi policisté, když řídil osobní auto a měl v krvi více než čtyři promile alkoholu.

Recesistická skupina alkoholické mládeže z někdejšího webu alkoholici.unas.cz prohlásila Čurdu za svého čestného člena a psala o něm jako o „našem Čurdovi“. V severovýchodních Čechách nahrazuje sloveso „čurdovat“ jako novotvar slovní spojení zpít se pod obraz. Osudem Milana Čurdy se inspirovala rozhlasová hra Bulhar scenáristy Petra Pýchy. Zdroj: Wikipedia

„Rekordním“ případem se zabýval soud a na jaře roku 2006 Čurdu podmínečně odsoudil za ohrožení pod vlivem návykové látky na čtyři měsíce odnětí svobody a uložil mu zákaz řízení motorových vozidel na 18 měsíců.

Už dva měsíce na to však vjel opilý Čurda v traktoru do vypuštěné požární nádrže v Tuhani a šel k soudu znovu. Uložený trest obecně prospěšných prací nevykonal, z nařízeného protialkoholního léčení odešel, a tak ho rok na to poslal soud do vězení.

„Příběh Čurdy je plný i dalších paradoxů a komických situací. U soudu například předložil dva občanské průkazy, ukončení protialkoholní léčby zase zdůvodnil snahou zabránit šíření plevele ze svého pole. S obecně prospěšnými pracemi si Čurda také hlavu nedělal. Jako zázrakem si těsně před jejich nastoupením zlomil palec, prý když kopl do kamene. Místo neschopenky z chirurgie však soudci předložil doklad z psychiatrie,“ psal tehdy Deník.

Milan Čurda se každopádně stal mediální hvězdou a novináři příběh jinak bezvýznamného traktoristy sledovali i nadále. Dočkal se dokonce své stránky ve Wikipedii.

Jeho další osudy však byly smutné. Postupně prý propíjel rodinný majetek, musel se vystěhovat z rodinného domu a žil v garáži. Ale i tento příbytek mu zabavil exekutor, takže skončil v karavanu zaparkovaném na louce u Tuhaně. Letos v lednu ho tam kamarádi našli mrtvého.

Konec roku s „devítkou“ v krvi

I na Slovensku mají svého rekordmana. Na sklonku roku 2019 našli policisté před poliklinikou Trnavě 34letého muže ve velmi špatném stavu. Okamžitě mu poskytli první pomoc a zavolali záchranáře, kteří muže oživili a převezli do nemocnice. Měření ukázalo, že má v krvi devět promile alkoholu. Navzdory intenzivní péči lékařů pacient na Nový rok nad ránem zemřel.

I když se Češi a Slováci alkoholu očividně nebojí, opravdové rekordy padaly jinde. Světový rekord prý drží Polák Andrzej W., který ve svých pětačtyřiceti letech po oslavě s kamarády nadýchal 12,3 promile. Světový rekord mezi ženami údajně drží Francouzka, která měla po autonehodě u Nantes v krvi 11 promile alkoholu.

Muž u sebe neměl žádné doklady a nikdo nehlásil, že by byl nezvěstný. Policie proto na facebooku požádala veřejnost o pomoc se zjištěním totožnosti dotyčného a lidé jej skutečně pomohli identifikovat. Slovenský web Dnes24 napsal, že muž musel na posezení vypít asi 1,9 litru vodky či 19 litrů piva nebo sedm litrů vína, aby dosáhl takové hladiny alkoholu v krvi.

Jako odstrašující příklad pokusu o překonání rekordu lze považovat případ z francouzského Clermont-Ferrandu, o němž před časem informovala agentura AFP. V jednom místním baru měli na černé tabuli zapsán zdejší rekord v počtu „panáků“ za jeden večer. Hodnotu 55 skleniček se rozhodl překonat sedmapadesátiletý muž, kterému u toho fandila jeho dcera a jeho kamarádi.

Muž vypil 57 skleniček nejrůznějších lihovin a rekord překonal. Po cestě domů u něj však nastaly srdeční potíže a další den zemřel v nemocnici.

Co naměřili policisté

Své o přebornících v pití vědí hlavně policisté a jejich měřicí přístroje. Řada z nich by mohla vyprávět velmi zajímavé příběhy lidí, jejichž hodnoty alkoholu v krvi nasvědčovaly tomu, že už měli být mrtví.

Podle informací worldpopulationreview.com zaznamenala WHO spotřebu čistého alkoholu v každé zemi na světě v litrech na osobu a následně zveřejnila nelichotivé výsledky. Průměrný Čech prý ročně vypije 14,26 litrů čistého alkoholu. Pro představu: jedno desetistupňové pivo obsahuje zhruba 20 gramů čistého alkoholu, dvanácti stupňové 25 gramů. Podobný obsah má jedna sklenice vína (2 dl), která našemu organismu dodá 20 – 28 gramů čistého alkoholu.

V srpnu roku 2021 zastavili policisté u Rousínova na Vyškovsku modrou škodovku s prázdným předním kolem, jejíž šofér na silnici nebezpečně kličkoval. Bylo jim hned jasné, proč tak riskantně řídil. Výsledná hodnota dechové zkoušky jim ale doslova vyrazila dech.

„Přístroj ukázal šest promile alkoholu v dechu, což je považováno za život ohrožující hladinu,“ uvedl k případu policejní mluvčí Petr Vala. Muž skončil na jednotce intenzivní péče.

Svým očím nemohli loni uvěřit ani jaroměřští strážníci, když po dechové zkoušce viděli na displeji přístroje pro měření alkoholu v dechu neuvěřitelných 5,09 promile. O bohatýrský výkon se zasloužila žena, kterou strážníci probudili z hlubokého spánku, k němuž se uložila pod lavičku na dětském hřišti.

Když si ji převzali záchranáři, sdělili strážníkům, že žena byla v minulosti ze stejného důvodu ošetřena již pětadvacetkrát.

Pijeme první ligu. Vydržíme měsíc bez alkoholu? Na to se i letos ptá Suchý únor

Silně podnapilého muže našli loni v lednu strážníci v Olomouci. „Šestadvacetiletý muž z Uničova byl ‚pod obraz‘, ale bez viditelného zranění. Hlídka ho převezla na záchytnou stanici. Tam mu byla provedenou zkouškou zjištěna hodnota 5,78 promile alkoholu v dechu,“ sdělila Vladimíra Marková z olomoucké městské policie.

V Česku začal 11. ročník měsíční osvětové akce Suchej únor, která má přispět k omezení nadměrného pití alkoholu. Lidé, kteří se do ní zapojí, by si měli po celý únor alkoholické nápoje odepřít. Kampaň pořádá stejnojmenná organizace Suchej únor ve spolupráci s odborníky. Letos se koná pod heslem Nepít je umění! s cílem podpořit autentickou tvorbu a kreativitu. Organizátoři poukazují na to, že Češi patří v pití alkoholu ke světovým rekordmanům a nadměrná konzumace ohrožuje nejen jejich zdraví, ale také kvalitu života.