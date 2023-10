O tom, jak bude fungovat váš mozek, se rozhoduje už ve středním věku. Z americké studie jednoznačně vyplynulo, že zdravý životní styl ve středním věku může vést ke snížení rizika demence v pozdějším věku. Změna životního stylu a dodržování několika jednoduchých pravidel v období od třiceti do šedesáti let může významně ovlivnit, zda Alzheimerova choroba nebo jiná forma demence postihne člověka o desítky let později.

Prodlužuje se délka života, ale to zároveň vede k nárůstu nemocí, souvisejících s věkem. Demence, a tedy i Alzheimerova choroba, se vyskytuje hlavně u starších lidí. Prevence ve středním věku je velmi důležitá.

Dlouho je skrytá

Alzheimerova nemoc bývá dlouho skrytá.

„Může trvat klidně třicet let. A z toho dvacet let si toho pacient ani jeho okolí nevšimne. V té době vznikají v organismu změny, které jsou na úrovni metabolismu a biochemických změn, a pacientovi ještě nic není. Teprve pak se objeví první klinické příznaky, ty se zhoršují a vyvrcholí až obdobím demence. To je to poslední, nejzávažnější stádium, které je také nejkratší z celé délky nemoci,“ uvedl v rozhovoru pro Deník profesor Jakub Hort, vedoucí lékař kognitivního centra Neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol v Praze.

O Alzheimerově nemoci:

Alzheimerova choroba postihuje asi dvě procenta populace ve věku 65 let, z lidí starších osmdesáti let jí ovšem trpí až 40 procent. Na celém světě se s demencí potýká téměř 50 milionů lidí.

Life’s Simple 7

Americká kardiologická asociace American Heart Association zveřejnila pod názvem „ Life’s Simple 7“ sedm faktorů, které ovlivňují mozek a rozhodují o vašem zdraví. Slýcháte o nich často. Patří sem zdravá strava, dostatek pohybu, zbavit se nadváhy, přestat kouřit.

A také mít normální krevní tlak, nemít zvýšený cholesterol a mít nízkou hladinu cukru v krvi.

Jak mohou tyto faktory ovlivnit během let činnost mozku a jak velký vliv mají na to, že při jejich ignorování ve středním věku se pak v osmdesáti budeme potýkat s demencí, ukázala rozsáhlá americká studie.

Testování ‚Life's Simple 7'

Studie zahrnovala 15 792 mužů a žen ve věku 45 až 64 let a trvala víc než dvacet let. Měření zahrnovalo dotazník o frekvenci jídla, fyzickou aktivitu, index tělesné hmotnosti, kouření, celkový cholesterol, krevní tlak v sedě po 5 minutovém odpočinku a glykémii nalačno.

Všech sedm kategorií životního stylu bylo měřeno pomocí stupnice od 0 do 14, se skórem 2 body za ideální, 1 bod za střední a 0 bodů za špatnou kvalitu. Toto skóre bylo seskupeno jako 0 až 4 (nedostatečné), 5 až 9 (průměr) a 10 až 14 (optimální) pro kardiovaskulární zdraví.

Na Alzheimera si lidé zadělávají už v mládí, varuje studie. Příčin je několik

„Účastníky jsme sledovali 22,5 roku a identifikovali jsme 2 218 incidentů srdečního selhání. Účastníci, kteří měli ≥ 4 ideální složky Life's Simple 7 ve středním věku, měli méně než jednu třetinu výskytu srdečního selhání ve srovnání s těmi, kteří neměli žádné ideální zdravotní složky Life's Simple 7. Celoživotní riziko srdečního selhání se celkově snížilo na 21,3 procenta,“ uvádí se ve studii.

Co dělá Česká alzheimerovská společnost:

Výzkum odhalil, že celkové celoživotní riziko srdečního selhání u dospělých ve věku od 45 do 64 let je pouze 14,4 procenta, pokud spadají do optimální kategorie, 26,8 procenta pro průměrné a alarmujících 48,6 procenta pro osoby v neadekvátní kategorii.

„Nyní víme, jak důležité je zdraví srdce pro zdraví mozku. Existuje nové přísloví, které považujeme za užitečné, když mluvíme s pacienty: Co je špatné pro srdce, je špatné i pro mozek. Kardiovaskulární zdravotní stavy, které byly spojeny se srdečními chorobami - vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a cukrovka - jsou nyní také spojeny s problémy s pamětí,“ uvádí na webu Výzkumné centrum Alzheimerovy choroby.

Prezident Rakouské asociace pro Alzheimerovu chorobu Peter Dal Bianco k výsledkům studie říká, že tak působivé dlouhodobé údaje dosud k dispozici neměli.

Lidé by si měli uvědomit, že právě ve středním věku rozhodují svým chováním o tom, jak budou prožívat poslední třetinu svého života.

7 věcí, které vás chrání

Na přijetí zdravějšího chování a návyků není nikdy pozdě. Důkazy ukazují, že 50letý člověk s ideálním kardiovaskulárním zdravím má podstatně nižší celoživotní riziko kardiovaskulárních onemocnění a výrazně delší přežití. Jaká jsou tedy podle webu Výzkumného centra Alzheimerovy choroby opatření, kterými člověk pozitivně ovlivní své zdraví?

Přestaňte kouřit

Kuřáci cigaret mají vyšší riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. Kouření poškozuje téměř každý orgán ve vašem těle a chemikálie v tabáku mohou poškodit vaše srdce i strukturu a funkci krevních cév. Pokud kouříte, pak přestat kouřit je to nejlepší, co můžete pro své zdraví udělat.



Jezte zdravě

Zdravá strava je jednou z vašich nejlepších zbraní v boji proti kardiovaskulárním chorobám. Když budete jíst zdravou stravu, zlepšíte své šance na to, že se budete cítit dobře a zůstanete zdraví po celý život. Poraďte se s odborníkem na výživu nebo lékařem, abyste optimalizovali svůj jídelníček. Kvalita a množství živin ovlivní, jak bude vaše tělo dlouhodobě fungovat.

Buďte aktivní

Každodenní fyzická aktivita prodlužuje délku a kvalitu vašeho života. Fyzické cvičení a aktivity posilují vaše tělo, mysl a snižují riziko kardiovaskulárních problémů. Najděte si takové, které vás budou bavit a pokud právě začínáte, poraďte se s odborníkem.

Zhubněte

Když shodíte přebytečný tuk a zbavíte se nadbytečných kil, snížíte zátěž pro své srdce, plíce, cévy a kostru. Snížíte si krevní tlak, budete se cítit lépe a snadněji se vrátíte k aktivnímu životu. Nechte si vypočítat index tělesné hmotnosti (BMI). V ideálním případě by vaše BMI mělo být nižší než 25, aby se výrazně snížila pravděpodobnost srdečních zdravotních problémů. Pokud je vaše BMI 25-29, máte průměrné riziko kardiovaskulárních onemocnění a srdečního selhání, a pokud je 30 nebo vyšší, vaše riziko je zvýšeno do nejvyšší kategorie.

Udržujte správný krevní tlak

Vysoký krevní tlak je hlavním rizikovým faktorem srdečních chorob a mrtvice. Když váš krevní tlak zůstane ve zdravých mezích, snížíte zátěž na srdce, tepny a ledviny, což vás udrží déle zdravější. Čím vyšší je tlak, tím větší je riziko poškození srdce a žil (např. hypertenze).

Vědci našli způsob, jak odhalit Parkinsona. Zrádnou nemoc prozradí řeč i obličej

Snižte cholesterol

Vysoký cholesterol přispívá k tvorbě plaku, který může ucpat tepny a vést k srdečním onemocněním a mrtvici. Když máte pod kontrolou svůj cholesterol, dáváte svým tepnám největší šanci zůstat bez ucpání.

Snižte hladinu cukru v krvi

Znát hladinu cukru v krvi je stejně důležité jako znát krevní tlak a cholesterol. Většina jídla, které jíme, se mění na glukózu (neboli krevní cukr), kterou naše tělo využívá jako energii. V průběhu času může vysoká hladina krevního cukru poškodit vaše srdce, ledviny, oči a nervy.

Prediabetes lze zvládnout dietou a cvičením, abyste zabránili tomu, aby se z něj stal plně rozvinutý diabetes, což je stav, který zvyšuje riziko srdečních onemocnění.

Alzheimerova choroba a orientace v prostoru:

Důležitým faktorem v léčbě Alzheimerovy choroby je samozřejmě i vývoj nových účinných látek. „Anti-amyloidní a anti-tau terapie jsou v současné době středem klinického výzkumu Alzheimerovy choroby," řekl prezident Rakouské Alzheimerovy společnosti profesor Peter Dal Bianco na webu ÖGN, rakouské společnosti pro neurologii.

A nezapomínejme také na to, že kromě fyzické kondice by si měl člověk až do vysokého věku zachovat také duševní zdraví a udržovat sociální kontakty s rodinou a přáteli. Pokud máte v tomto směru mezery, tak začít není nikdy pozdě.