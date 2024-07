Celulitida trápí devět žen z deseti. Snaha zbavit se hrbolků na kůži je tak jedním z nejčastěji řešených kosmetických problémů. K odstranění celulitidy existuje nespočet prostředků, ale jen málokterý je skutečně funkční. K těm, které by mohly pomoci, patří ananas. Podle odborníků je právě toto ovoce s jemnou chutí účinným bojovníkem proti celulitidě. Je ovšem nutné podpořit jeho působení i zdravým životním stylem.

Dokud se ženy cudně zahalovaly, nebylo nutné celulitidu řešit. Ve dvacátém století se však razantně změnil styl oblékání. Objevily se krátké sukně i plavky a hrbolky na kůži najednou kazily efekt.

Jako první vytáhli do boje proti celulitidě Francouzi. Od té doby se snaha o vyhlazení takzvané pomerančové kůže rozšířila a současně se z ní stal i skvělý byznys.

Proč ženy trápí celulitida

Celulitida neboli pomerančová kůže trápí hlavně ženy. „V jejich podkožní tkáni jsou totiž tukové lalůčky oddělené svislými vlákny vazivové tkáně. Při zvětšení objemu tukových buněk se lalůčky naplní, zbytní a začínají být vytlačovány proti kůži. Snižuje se průtok krve a lymfy, dochází k hromadění vody v mezibuněčných prostorech a vytvářejí se dolíčky a hrbolky označované jako celulitida,“ vysvětluje web lékárny Dr.Max.



Nevítaný efekt pomerančové kůže se vyskytuje hlavně v oblasti hýždí, na stehnech, bocích, pažích a na břiše. U žen je totiž kůže na těchto místech tenčí než u mužů, což napomáhá vzniku i viditelnosti celulitidy.

Důležitou roli ve výskytu celulitidy hraje genetika, k jejímu rozvoji však přispívá také životní styl. Kdo má málo pohybu, nezdravě se stravuje, trpí nadváhou a kouří, ten si sám dolíčky na kůži přivolává.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Ananas si v rozumném množství klidně můžete dopřát každý den.

Ananas - pomocník proti celulitidě

Proč by právě ananas měl být účinný v boji proti celulitidě? „Ananas má vysokou hladinu vitaminu K, který zlepšuje tělní oběh. Tento vitamin je nezbytný pro udržení zdravé pokožky. Ananas také obsahuje vitamin C, který je potřebný pro stimulaci tvorby kolagenu. Dále je v tomto ovoci bromelin, což je soubor enzymů s účinnými protizánětlivými vlastnostmi,“ vysvětluje web kliniky Nuriss, která se zaměřuje na dermatologii a výživu.

I když se celulitida spojuje s nadváhou, trpí jí také ženy štíhlé a dokonce i aktivní sportovkyně. S přibývajícím věkem se stav zhoršuje, protože se kůže ztenčuje.

Všechny tyto enzymy a vitaminy jsou ideální právě pro redukci a prevenci celulitidy. „Ananas je také dobrým zdrojem vlákniny, čímž napomáhá zdravému trávení,“ doplňuje portál Healthline věnovaný zdravotní tématice.

Současně může ananas pomáhat v boji proti nadváze. K zajímavým výsledkům došla studie z roku 2018, která zkoumala účinky ananasové šťávy proti obezitě u potkanů. Vědci zjistili, že ananasový džus může mít příznivé účinky na tělesnou hmotnost, akumulaci tělesného tuku, ukládání tuku v játrech a na krevní lipidy.

Ukázalo se také, že ananas ovlivňuje hladinu hormonů, které regulují pocity hladu. Výzkum navíc prokázal, že doplňování stravy ananasovým džusem může výrazně pomoci snížit hladinu inzulinu v těle, působit proti nadváze a tím i proti kardiovaskulárním a metabolickým onemocněním.

„Ananasový džus proto může být použit jako pomocník v boji proti obezitě,“ upozornili autoři studie.

Jak na celulitidu

Ananas hojí a uzdravuje

Ananas si lze v rozumném množství klidně dopřát každý den. Je velmi bohatý na vitaminy a minerály. Vedle vitaminů K a C obsahuje i A, B1 a B6. Naše tělo obohatí také o cholin a betain či o mangan, vápník, fosfor, zinek a selen.

Ananas pochází z Jižní Ameriky. Mořeplavec Kryštof Kolumbus jej prý poprvé uviděl v roce 1493 na ostrově Guadeloupe. Nazval jej piña de Indias, což znamená „borovice indiánů“, a přivezl jej do Evropy.

V ananasové šťávě je nejméně třicet výživných a bioaktivních sloučenin; včetně různých typů cukrů, polyfenolů a organických kyselin. Především je skvělým zdrojem kyseliny citrónové a jablečné. „Pokud to však s konzumací ananasu přeženete, mohlo by to negativně ovlivnit hladinu cukru v krvi,“ varuje zdravotnický web Dr. Axe.

Jak už bylo výše uvedeno, ananas je i zdrojem unikátní sloučeniny zvané bromelin. Ten může pomoci urychlit hojení ran a má podobné protizánětlivé účinky jako aspirin a ibuprofen. Bromelin je však obsažen hlavně v nepoživatelných částech ananasu, ze kterých se vyrábí potravinové doplňky.

„V horních cestách dýchacích bojuje bromelin proti bronchitidě a sinusitidě (zánětlivé onemocnění vedlejších dutin dýchacích cest; pozn. red.). Je účinný také při hojení žaludečních vředů,“ uvádí portál Gaia, zaměřený na jógu, meditace a duchovní růst.

Ananas má i řadu dalších zdravotních účinků. Díky antioxidantům, které obsahuje, zpomaluje proces stárnutí. Má schopnost zlepšit zdraví kloubů a zkrátit dobu zotavení po tréninku. Podle některých studií může ananas pomoci proti nadýmání a křečím u žen s premenstruačními a menstruačními příznaky. A dokonce v tomto nesnadném období pomáhá zlepšit jejich náladu.

Zásady při léčbě celulitidy

Je však potřeba myslet na to, že ananas sice může být výborným pomocníkem v boji proti pomerančové kůži, ale je potřeba jej podpořit zdravým životním stylem.

„Léčba celulitidy zahrnuje dodržování vyvážené stravy a pravidelné cvičení, které pomáhá předcházet hromadění tekutin a zlepšuje krevní oběh,“ upozorňuje zdravotnický web Top doctors.

Chcete-li se zbavit celulitidy, dodržujte několik zásad. Pijte alespoň dva litry vody denně, abyste pomohli odstranit z těla přebytečné tekutiny a toxiny.

alespoň dva litry vody denně, abyste pomohli a toxiny. Vyhněte se kouření a konzumaci alkoholu.

kouření a konzumaci alkoholu. Masírujte problémové partie.

problémové partie. Dobře hydratujte pokožku.

