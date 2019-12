Andrologie je relativně mladý medicínský obor, a tak aby lidé věděli, co si pod ním představit, říká se andrologům ‚gynekologové pro pány‘. Muži se na ně nejčastěji obracejí, když nemohou počít dítě, mají nedostatečnou erekci nebo naopak vyvrcholí příliš brzy. Nebo když se u nich objeví příznaky nedostatku mužských hormonů, takzvaná andropauza, obdoba ženského přechodu.

Jenže tyto problémy řeší i další specialisté – urologové, sexuologové, endokrinologové a genetici. Jak tedy poznat, za kterým z nich zajít?

Když přijdete s problémem nedostatečné erekce za urologem, specialistou na onemocnění ledvin a močových cest, bude zjišťovat, jak vám funguje prostata. Sexuolog na to půjde ‚přes hlavu‘, protože má jeho obor základy v psychiatrii. Androlog by měl umět obsáhnout oba přístupy, a navrch přidat své znalosti z interního lékařství o chorobách a komplikacích, jako je cukrovka, vysoký tlak a kornatění cév, i vědomosti o fungování žláz s vnitřní sekrecí.

„Andrologie je interdisciplinární obor, který nabízí komplexní, celostní pohled na fungování a poruchy mužského rozmnožovacího ústrojí a jejich léčbu,“ vysvětluje Aleš Horák, místopředseda andrologické sekce urologické společnosti ČLK JEP.

Příliš brzo, miláčku

Podle něj jsou problémy se ztopořením penisu, takzvané erektilní dysfunkce sice nejvíce diskutovanou andrologickou diagnózou, stejné množství mužů (a jejich partnerek) však trápí opačný problém – předčasná ejakulace. Za předčasné je z medicínského hlediska považováno nekontrolovatelné vyvrcholení do jedné minuty od začátku pohlavního styku. V případě překotné ejakulace muž vyvrcholí už při zavádění penisu do pochvy nebo pár sekund poté.

„S tímto problémem se nesetkáváme zdaleka jen u mladších mužů, jak se občas myslí, ale v celém spektru věkových kategorií,“ upozorňuje Horák. „Rozdíl je, že o erektilní dysfunkci se už muži naučili mluvit, u předčasné ejakulace stále není osvěta dostatečná. Tolik se to neřeší, takže muži mají větší ostych s tím přijít a ani nevědí, na koho se obrátit.“

Zato problematickou erekci dnes za andrology chodí řešit jak osmnáctiletí kluci, tak osmdesátiletí pánové. „Zrovna včera jsme srovnávali penis osmdesátiletému pacientovi. Záleží na biologickém věku, ne na tom kalendářním,“ ví z praxe Horák. Poruchy erekce nejen že znepříjemňují sexuální život, ale mohou být i ukazatelem mnohem závažnějších komplikací. „Měli jsme třeba pacien­ta, který léta trpěl problémy, a až androlog zjistil, že má cukrovku,“ vzpomíná Horák na případ z praxe.

Další důvody, které pacienty přivádějí do andrologických ambulancí, jsou ejakulatorní dysfunkce, kdy muž nedosahuje orgasmu, a anatomické abnormality genitálu. Zakřivení penisu mohou být vrozená, nebo být důsledkem úrazu či projevem Peyronieho choroby, kdy se na údu při ztopoření tvoří tuhá bolestivá jizva.

Barometr zdraví

Většina onemocnění mužských pohlavních orgánů a zhoršení jejich funkce značí, že cévy v oblasti genitálu jsou na tom špatně. Mužské zdraví zkrátka úzce souvisí se stavem cévního systému. A to není pro muže dobrá zpráva. Cévní onemocnění totiž patří k civilizačním chorobám, jejichž výskyt stoupá. Může za to strava (vysoký příjem cukrů a tuků), nedostatek zdravého pohybu, obezita, nadměrný stres a vysoký tlak.

Čím dál více mužů andrology vyhledává kvůli mužskému klimakteriu. „Jak se z mužského přechodu stalo atraktivní téma, o kterém se často mluví, chodí stále více pacientů s požadavkem na doplnění hladiny testosteronů,“ všímá si Horák. Další početnou skupinu tvoří pacienti s poruchami plodnosti. A zrovna jejich léčba podle dalšího uznávaného androloga, primáře Centra andrologické péče Andro­care Vladimíra Kubíčka v Česku zaostává za terapií v zahraničí.

„Postupuje se stejně jako před 25–30 lety, kdy bylo podstatně méně informací, diagnostických i léčebných možností. Mužská neplodnost se ‚léčí‘ umělým oplodněním jejich zdravých partnerek, ačkoli léčba muže by velmi často měla lepší efekt – těhotenství bez zátěže ženy,“ upozorňuje lékař. Mužská neplodnost jako taková se podle něj v Česku v podstatě neléčí z toho důvodu, že moderní andrologická péče je časově náročná, vyžaduje speciální přístroje a klade vysoké nároky na erudici lékaře. „Některým lékařům proto současný stav vyhovuje,“ myslí si Kubíček.

Vyšetření prostaty nebolí

Zatímco ženy chodí ke svému gynekologovi pravidelně od svých náctých narozenin a nejpozději po prvním porodu z nich případný ostych spadne, muži se doktorů často ‚bojí‘ a jejich návštěvu odsouvají, jak jen to jde. Vždyť jde o jejich ‚nádobíčko‘! Co všechno mi tam budou dělat? Bude to bolet? Nebude to trapné? honí se jim hlavou. Podle andrologů nejsou takové obavy namístě, i když jsou pochopitelné. Vyšetření ale nebolí.

A to ani obávaná kontrola prostaty prováděná pohmatem přes konečník. „Jinak se k orgánům v pánvi nelze dostat,“ vysvětluje Kubíček. Vyšetření navíc lze provést v lokální anestezii za pomoci znecitlivujícího gelu. K větší pohodě a uvolnění pa­cienta by také měla přispět organizace ordinace. Ve vyšetřovací místnosti se nepohybuje zdravotní sestra a nezvoní tam telefony, lékař by měl mít na pacienta dostatek času.

Součástí běžné andrologické prohlídky bývá i odběr krve na test hladiny hormonů a ultrazvukové vyšetření šourku a varlat. „Základem diagnózy je v podstatě pečlivá anamnéza,“ podotýká ostravský androlog Horák. Pacient by tedy měl být připraven na detailní rozpravu o svém zdravotním stavu a otázky směřující na choroby objevující se u něj v rodině. Vstupní vyšetření trvá na většině klinik pod 40 minut.

Celkové podrobné andrologické vyšetření nicméně může zabrat i několik hodin. „Vzhledem k tomu, že k nám pacienti cestují někdy i zdaleka, snažíme se při první návštěvě provést co nejrozsáhlejší diagnostiku,“ vysvětluje českobudějovický specialista Kubíček. Důkladné vyšetření při poruše plodnosti tak celkem (v průběhu dnů) zabere až devět hodin práce.

Z vlastní kapsy

Při mužských potížích vyžadujících péči androloga je třeba počítat s tím, že pacient bude muset sáhnout do vlastní kapsy. „Co se týče vyšetření, je hrazeno vše, co se týče léčby, není hrazeno nic,“ dodává k tomu Horák. Ceny za chirurgické výkony se pohybují v řádu desítek tisíc a ani farmakologická léčba není zrovna ‚láce‘. Například šest pilulek léku Priligy na oddálení předčasné ejakulace vyjde na 1 400 korun.

Z diskusí na internetu se ale zdá, že pacienti investice do andrologické péče nelitují. „Až on byl schopný diagnostikovat a zjistit pravou příčinu mých obtíží a správnou medikací mi nesmírně ulevil. Je mi 30 let a předchozí zkušenosti s urology byly katastrofa. Jsem přece mladý, tak mi nic nemůže být a přeháním,“ chválí si svého androloga jeden z uživatelů stránek ZnámýLékař.cz.

Možnosti léčby andrologických problémů jsou jako v jiných oborech dvojí: chirurgicky nebo léky. Úspěšnost samozřejmě závisí na konkrétním případu. „U někoho se nám podaří vyřešit problém úplně, u jiného to je velmi problematické a nedaří se,“ říká Horák.

„Možnosti jsou dnes takové, že kdybychom u pacienta s erektilní dysfunkcí mohli postupně předepsat všechny existující léčebné postupy bez ohledu na finance, jeho zdravotní stav a tak dál, tak jsme teoreticky schopni mu erekci zajistit.“ Pro tyto pacienty je poslední nadějí, která se zvažuje poté, co všechny předchozí léčebné postupy selhaly, penilní protéza. Ta se voperuje do penisu a vyvolá erekci uměle. Podle typu stojí kolem 100 nebo 250 tisíc korun.

Další chirurgický zákrok prováděný andrologem je korekce genitálu. Zakřivení pohlavního údu je celkem běžná záležitost. Někdy ale není zakřivení jen kosmetickou vadou na kráse, ale je natolik výrazné, že znemožňuje pohlavní styk. „Při odchylce do 30 stupňů doporučujeme s tím nic nedělat, ale větší zakřivení už může znamenat problém, obzvlášť pokud vede dolů. Komplikuje to pohlavní styk a hrozí vyšší riziko fraktury penisu,“ varuje Horák.

Současná medicína umí pomoci i mužům trpícím předčasnou ejakulací. „Tento problém způsobuje nízká hladina hormonu serotoninu v mozku. Na českém trhu je zatím dostupný jen jeden preparát určený přímo na léčbu předčasné ejakulace, Priligy, je ale finančně nákladný a ne kaž­dý ho toleruje,“ říká Horák. V praxi se proto využívá nežádoucích účinků jiných preparátů ze skupiny antidepresiv, které zajišťují zpětné vychytávání serotoninu. Podle Horáka v 90 procentech zaberou.

Pokud by se čeští muži naučili chodit ke svému andrologovi jako ženy ke svému gynekologovi, podchytila by se tak jejich onemocnění dříve, než by stačila napáchat větší škody. Andrologická péče totiž dokáže pozitivně ovlivnit i zdánlivě nesouvisející komplikace, jako je onemocnění kostí a kloubů, metabolické poruchy, kardiovaskulární onemocnění a neurologický a psychický stav stárnoucích mužů. Jenže jak upozorňuje androlog Kubíček, specialistů je v ČR málo a preventivní andrologickou péči nemá kdo poskytovat.

Naštěstí mají muži své zdraví do určité míry ve svých rukách a sami pro něj mohou nemálo udělat. „Úprava životního stylu a průvodních poruch, jako jsou vysoký krevní tlak, cukrovka nebo třeba obezita, mají vždy pozitivní vliv na erekci i zdraví obecně,“ připomíná Horák. Důležité je nebýt obézní, tedy nemít objem v pase více než 92 cm, hýbat se, nestresovat se, zdravě jíst, nemít zvýšený cholesterol, krevní tlak a cukrovku. „Alfa omega pro mužské zdraví je kouření. Tabák je smrt jak pro erekci, tak pro plodnost,“ varuje androlog.

IVA VOKURKOVÁ