Celý svůj život zasvětila Anežka Šánová pomoci druhým. Pracovala jako zdravotní sestřička, která se denně ocitala v kontaktu se smrtí a nemocnými lidmi. Tentokrát však zasáhla vážná nemoc ji osobně. I když myslela, že udělala vše pro to, aby nedostala rakovinu, přišla krutá rána. Lékaři odhalili nádor na vaječníku s četnými metastázemi. Mamince dvou chlapců dávali lékaři padesátiprocentní šanci na přežití. Stále nemá vyhráno.

Anežka Šánová bojuje s rakovinou. Podstoupila náročnou operaci, ale vyhráno ještě nemá | Foto: se svolením Moniky Roháčkové

Anežka je maminka dvou malých chlapců z Horní Pěny. Devítiletého Kryštůfka a sedmiletého Jáchymka. Je ale také zdravotní sestra. Tedy ještě před rokem byla. Závažná onemocnění, zranění či selhávání životních funkcí znala donedávna jen z praxe. Už v té době však byla velice empatická a dokázala se dokonale vcítit do samotného pacienta i jeho blízkého okolí.

Nyní však sama čelí vážnému onemocnění a není jisté, zda se z něj dostane. Při prohlídce po preventivní operaci jí totiž byl nalezen nádor na vaječnících s četnými metastázemi.

Osudové životní zkušenosti

Není to ani šest let, co Anežka Šánová (dříve Albrechtová) sdílela na sociálních sítích životní zkušenosti, které získávala ve své praxi zdravotní sestřičky. Některé z nich jí uvízly v paměti více než jiné, a to ještě netušila, že se v ohrožení života ocitne jednoho dne sama.

„Víte, kde je hranice mezi životem a smrtí? Tak to Vám povím přesně. Zazvoní výjezd, nejvyšší naléhavost a vy míříte do rodiny, která ještě ráno netušila, že se jim změní život. Přijdete do domácnosti, kde na plotně klokotá hrnec, voní oběd a v tomto kontrastu se odehrává scéna, kdy se pokoušíme oživit nejbližšího člena rodiny. Všichni pracují, jak nejlépe umí, ale přes všechno, co do toho dáte, slyšíte lékaře, jak říká rodině, že se nám to bohužel nepodařilo. A tohle je ta hranice. Několik vteřin, kdy cítíte, že se vůně oběda změnila na mrazivý vzduch bolesti. Otevřete okno, aby mohla duše odejít a vy odcházíte ze scény,“ napsalaAnežka na sociálních sítích a požádala všechny, ať ihned obejmou své nejbližší, protože nikdy neví, kdy to může být naposledy.

Tenkrát ještě nevěděla, jak se jednou tato pravda dotkne i jí osobně.

Synové Jáchymek a Kryštůfek jsou pro Anežku velkou motivacíZdroj: se svolením Moniky Roháčkové

Předrakovinový stav a operace

V červnu roku 2023 se bohužel vše změnilo a Anežka byla nucena podrobit se operaci prsou kvůli předrakovinovému stavu.

„Po operaci se prsa ale nehojila tak, jak bych si já, ale ani lékaři přáli. Přes veškerou snahu museli lékaři prsa opět operovat, kvůli komplikovanému hojení. Následně nasadili antibiotika a chodila jsem každý druhý den na převazy po dobu čtyř měsíců,“ tvrdí Anežka, která doufala, že tímto její zkušenost s rakovinou končí.

Kvůli náročné operaci a komplikované rekonvalescenci musela být následně maminka dvou dětí nějakou dobu v pracovní neschopnosti. Anežka ale byla vždy velká bojovnice, a proto i přes nelehké hojení nastoupila brzy do zaměstnání. Vykonávala práci vrchní zdravotní sestry v domově důchodců, která ji naplňovala a měla ji ráda. Bohužel se však brzy ukázalo, že nemoc to nehodlá jen tak vzdát.

Preventivní prohlídka a metastáze

Po nástupu do zaměstnání zašla Anežka pro jistotou na preventivní prohlídku, kde se ale bohužel zjistilo, že tumorové markery rostou, čímž poukazují na přítomnost nádoru v těle. Na konci listopadu roku 2023 se diagnóza rakoviny potvrdila.

„Anežce byl zjištěn zhoubný nádor vaječníku s metastázami u aorty. Lékaři jí dávali padesátiprocentní šanci na přežití. Pan doktor z Jindřichova Hradce jí proto neprodleně zařídil okamžitou operaci ve Všeobecné fakultní nemocnici u Apolináře, v rámci které Anežce odebrali 46 uzlin, z nichž 8 bylo pozitivních. Náročná operace trvala 4,5 hodiny, a poté měla následovat léčba chemoterapií,“ říká Monika Roháčková, zakladatelka sbírky na platformě Donio. Pro svou kamarádku a její dva chlapce žádá jejím prostřednictvím o pomoc.

Potíže s chemoterapií

Aby toho nebylo málo, vyskytly se další komplikace ještě před tím, než Anežka dostala první dávku chemoterapie. Pro snadnější podávání léků jí byl voperován port, který ovšem její tělo nepřijalo dobře a brzy na to se vytvořil zánět.

Opět proto skončila v nemocnici s antibiotiky, která jí lékaři aplikovali přímo do žíly. Když se její tělo uzdravilo ze zánětu, mohla konečně podstoupit léčbu, na kterou čekala. Na chemoterapie nyní dojíždí do Prahy do Všeobecné fakultní nemocnice a doufá, že se brzy vrátí ke svým chlapcům v plné síle.

„Nikdo jí však není schopen říci, zda a jakým způsobem léčba zabere. Chemoterapie je zkrátka běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem. Pokud to vše Anežka zvládne, bude ji čekat ještě bioléčba,“ tvrdí zakladatelka sbírky Monika Roháčková.

Vyčerpaná maminka pečuje o syny

Kvůli chemoterapiím se cítí maminka dvou malých chlapců silně vyčerpaná. I přes značné zdravotní komplikace a nedostatek energie je však pro své dva syny skvělou maminkou a pečuje o ně tak, jak jen může a jak jí zdraví dovolí. Nic to ale nemění na tom, že je to pro ni samotnou, ale i pro chlapce, velice náročné jak po fyzické, tak psychické stránce.

Ocitla se nyní v situaci, kdy nemůže vykonávat své zaměstnání a musí se naplno soustředit na boj proti zákeřné nemoci.

„Synové jsou pro Anežku vším a dávají jí sílu proti této zákeřné nemoci bojovat. Bez naší pomoci jí ale bude zabavena nemovitost, ve které společně se syny bydlí. Jejich domov je pro všechny společným klidným prostorem plným lásky,“ žádá o pomoc pro kamarádku a její chlapce Monika Roháčková.